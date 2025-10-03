Otroversion: Ich bin anders

Als Kaminski Psychiater wurde und Patient:innen von ihren Gefühlen erzählten, erkannte er: Anderen geht es ähnlich. „Ich merkte: Ich bin nicht allein.“ So begann seine Reise: „Ich glaubte, dass es Menschen wie mir helfen könnte, ein authentisches und erfülltes Leben zu führen, wenn man diesem Phänomen einen Namen gibt und bestimmte Kriterien festlegt.“ Darum erfand der Psychiater den Begriff „Otroversion“. Ein Kunstwort, das an Jungs Psychologie erinnert und nicht übersetzt werden muss. „Auch wenn es nur ein Name ist, trifft er den Kern der Otrovertierten – derjenigen, die in eine andere Richtung blicken.“ Außerdem gründete Kaminski das „Otherness Institute“ und veröffentlichte das Buch „Wie schön es ist, nicht dazugehören zu müssen“ (Kailash, € 19,–).

Für Kaminski ist Otroversion keine Schwäche, sondern eine Stärke. „Otrovertierte sind frei vom Gruppendenken. Sie sehen die Welt aus ihrem persönlichen Blickwinkel. Das ermöglicht, ein Leben nach eigenen Wünschen zu gestalten, statt unreflektiert den Erwartungen zu folgen.“ Er erinnert sich an eine Begebenheit aus seiner Laufbahn: „In der Mitte meiner Karriere wurde mir eine prestigeträchtige Position angeboten, die jedoch stark von akademischer Politik geprägt war – etwas, das mich nie interessiert hat. Ich lehnte höflich ab. Mein damaliger Lehrer, zugleich der Vorsitzende, war fassungslos: ,Sind Sie verrückt? Die meisten würden töten, um diesen Posten zu bekommen.‘ Genau das war der Grund, warum ich ihn nicht wollte. Für mich war es die richtige Entscheidung – und ich ließ mich von keinem anderen Argument umstimmen.“