Céline Dion ist eine kanadische Sängerin, Songschreiberin und Komponistin. Sie hat mit einigen der größten Stars der Musikbranche zusammengearbeitet, 27 Studioalben veröffentlicht und zahlreiche Musikpreise gewonnen!

Zu ihren Erfolgen zählen unter anderem fünf Grammys und der Gewinn des 33. Eurovision Song Contests. Die kanadische Sängerin hat weltweit insgesamt mehr als 200 Millionen Platten verkauft und wurde 2004 schließlich für ihre Leistungen in der Musikindustrie auf dem Hollywood Walk of Fame in Los Angeles verewigt.

Steckbrief: Céline Dion Name: Céline Marie Claudette Dion

Céline Marie Claudette Dion Geburtstag: 30. März 1968

30. März 1968 Geburtsort: Charlemagne, Kanada

Charlemagne, Kanada Sternzeichen: Widder

Widder Wohnort: Las Vegas, USA + Jupiter Island, USA + Charlemagne, Kanada

Las Vegas, USA + Jupiter Island, USA + Charlemagne, Kanada Beruf: Sängerin, Songwriterin

Sängerin, Songwriterin Ehepartner: René Angélil † (1994-2016)

René Angélil † (1994-2016) Kinder: 3 Söhne (René-Charles, Eddy, Nelson)

3 Söhne (René-Charles, Eddy, Nelson) Größe: 171 cm

Céline Dions großer Traum, Sängerin zu werden

Céline Dion wurde in der kanadischen Stadt Charlemagne in Quebec geboren. Ihre Eltern waren Musiker:innen und betrieben einen kleinen Club, in dem Céline bereits als Kleinkind gerne sang. Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte sie im Alter von drei Jahren, als sie bei der Hochzeit ihres Bruders Michel drei Lieder performte. Bald darauf trat sie im Hotel La Cachette in Joliette und im Le Vieux Baril auf - einer von ihrem Vater und ihrer Schwester gekauften Bar.

Im Alter von 12 Jahren komponierte sie mit Hilfe ihrer Mutter und ihres Bruders Jacques ihr erstes Lied, "Ce n'était qu'un rêve". Ihr Bruder Michel schickte die Aufnahme an den Musikmanager René Angélil. Beim gemeinsamen Treffen im Jahr 1980 beschloss Angélil, mit der jungen Céline Dion zu arbeiten und sie zu einem internationalen Star zu machen. Zu dieser Zeit begann Dion professionellen Gesangsunterricht zu nehmen.

Im Jahr 1981 beschloss ihr Manager, sein eigenes Haus zu verpfänden, um ihren ersten Longplayer mit dem Titel "La voix du bon Dieu" zu finanzieren. Dieser Song verhalf Céline Dion im französischsprachigen Teil Kanadas zu Ruhm und Anerkennung. Im selben Jahr veröffentlichte sie auch ihr erstes Weihnachtsalbum "Céline Dion Chante Noël". Mit 15 Jahren brach sie das katholische Gymnasium St. Jude's ab und begann stattdessen Privatunterricht zu nehmen.

Erste Schritte auf weltweiten Bühnen

Internationale Bekanntheit erlangte Céline durch ihren Sieg beim "Yamaha World Popular Song Festival" im Jahr 1982. Nachdem sie 1986 einen Vertrag mit Sony Music unterschrieben hatte, nahm sie englischsprachige Lieder in ihr musikalisches Repertoire auf, was bei einigen kanadischen Zuhörer:innen - die es gewohnt waren, dass Dion auf Französisch sang - zu Kontroversen führte. Später gewann sie 1988 den Eurovision Song Contest, wo Céline Dion die Schweiz vertrat.

» Ich habe meine Familie und mein Zuhause vermisst, aber ich bedaure nicht, meine Jugend verloren zu haben. Ich hatte einen Traum: Ich wollte Sängerin werden. «

Céline Dions finaler Durchbruch mit "My Heart Will Go On" und "Falling Into You"

1990 veröffentlichte Céline Dion ihr Debütalbum in englischer Sprache mit dem Titel "Unison" und wurde dadurch in Nordamerika und anderen englischsprachigen Regionen der Welt zu einer anerkannten Popkünstlerin. In den weiteren 1990er-Jahren erlangte sie weltweiten Ruhm, nachdem sie mehrere englische Bestseller-Alben wie "Falling into You" (1996) und "Let's Talk About Love" (1997) veröffentlicht hatte. Ersteres wurde mit zwei Grammys ausgezeichnet.

Neben ihren englischen Alben veröffentlichte Céline Dion auch immer wieder französische Alben, darunter "D'eux" (1995), welches zur damaligen Zeit zum meistverkauften französischsprachigen Album aller Zeiten gekürt wurde. Im Jahr 1997 erschien die Single "My Heart Will Go On" - der Titelsong für den Film "Titanic", einer der größten Hits der modernen Musikgeschichte, welcher auch einen Oscar als "Bester Filmsong" gewann.

Ihre geheime Beziehung zum Manager René Angélil

Céline Dion und ihr Ehemann René Angélil lernten sich 1980 kennen, als Céline Dion gerade einmal 12 Jahre alt war. Angélil - ein bekannter Musikmanage - lud Dion zu einem Vorsingen ein, nachdem Célines Bruder ihm eine Aufnahme ihres ersten Songs geschickt hatte. Dion kam, sang und René Angélil weinte. Die Sängerin beeindruckte ihn so sehr, dass er sein Haus mit einer Hypothek belastete, um die Aufnahme des Albums und eine Tournee durch Kanada, Japan und Europa zu finanzieren.

Nachdem sie 1988 den Euro Vision Song Contest gewonnen hatte, küssten sich Celine und Angélil zum ersten Mal, was Dion in späteren Interviews als "einen Wendepunkt in ihrer Beziehung" beschrieb. Doch aufgrund des Altersunterschieds von 26 Jahren fürchtete sich René vor der Meinung seiner Mitmenschen und beide hielten deshalb die gemeinsame Beziehung geheim. Für die Sängerin war das allerdings schwer zu ertragen.

» Wenn man verliebt ist, möchte man es in die ganze Welt hinausschreien. «

Céline Dion und René Angélil machen ihre Liebe öffentlich und heiraten

Erst im Jahr 1993 gestand Céline Dion ihre Liebe zu René in ihrem Album "The Colour of My Love". In das Booklet dieses Albums schrieb sie, er sei ihre "Farbe der Liebe". Céline Dion bestätigte damit die Medienspekulationen über ihre Liebesbeziehung - schließlich war bis zu diesem Zeitpunkt ihre gemeinsame Beziehung noch ein Geheimnis für die Welt gewesen.

Im Jahr 1991 verlobte sich das Paar und drei Jahre später am 17. Dezember 1994 fand die Hochzeit statt. Die Zeremonie wurde live im kanadischen Fernsehen aus der Kathedrale Notre Dame in Montreal übertragen.