Verlobungsring: Alles, was du wissen solltest

Verlobungsringe sind schon seit Hunderten von Jahren ein romantischer Brauch. Die Wahl des Ringes ist oft eine Entscheidung, die gar nicht so einfach ist. Im Vordergrund sollten hierbei der individuelle Geschmack sowie die Ringgröße und das Budget stehen. Es gibt eine große Auswahl an geeigneten Metallen und Steinen. Mit Virtual-Reality Apps lassen sich diverse Modelle schon vorab probieren!

Verlobungsring: Brauchtum, Bedeutung & Geschichte

Die Bedeutung von Verlobungsringen

Der Verlobungsring liegt stark im Trend. Er ist ein weltweit anerkanntes Symbol für Liebe. Das Tragen eines Verlobungsrings ist ein klares Zeichen dafür, dass die Person versprochen ist und eine Hochzeit in Planung ist. Der Ring symbolisiert zudem für ein lebenslanges Versprechen der Hingabe in einer Ehe. Da ein Ring wie ein Kreis keinen Anfang und kein Ende hat, steht dieser für die Ewigkeit. Oft ist der Verlobungsring im Vergleich zum Ehering aufwendiger und prunkvoller, vor allem im amerikanischen Raum.

Die Geschichte von Verlobungsringen

In der frühen Geschichte der Antike galt der Verlobungsring als Anzahlung und Versprechen auf die Hochzeit. Diese ursprünglich römische Tradition wurde dann durchs Christentum übernommen. Traditionell bekam die Frau den Ring vom Mann. Früher musste auch meist das Einverständnis des Brautvaters eingeholt werden und Ehen wurden arrangiert. Dieses Brauchtum gilt bei uns heutzutage als veraltet. Heute darf auch die Frau den Antrag stellen oder Paare entscheiden sich gemeinsam für die Ehe. Du willst wissen, was es mit Trauringen auf sich hat? Mehr dazu erfährst du in unserem Artikel über Eheringe!

Hat der Mann auch einen Verlobungsring? Früher war der Ring zum Eheversprechen nur den Frauen vorbehalten, das ist mittlerweile aber anders. Diese Tradition ist eher noch jung und wird bei gleichgeschlechtlichen Paaren schon länger zelebriert. Wer den Ring trägt oder ob beide dies tun wollen, ist immer eine Entscheidung des Paars. Stars wie Ed Sheeran oder Michael Bublé bekannten sich in der Vergangenheit dazu, Verlobungsringe zu tragen. Tiffany führt mittlerweile eine eigene Linie mit Modellen für Männer. Diese wurde nach dem Unternehmensgründer Charles Lewis benannt. Er entwickelte 1886 den klassischen Verlobungsring mit Solitär-Diamanten.



Wo wird der Verlobungsring getragen?

Genaue Vorschriften gibt es eigentlich nicht. Traditionell wird in Österreich der Verlobungsring am Ringfinger getragen. Der Ehering wird dann rechts getragen.

Warum wird der Verlobungsring am vierten Finger getragen? Im alten Ägypten sowie bei den Römern und Griechen hatte der linke Ringfinger eine besondere Bedeutung. Vor dem Konzept des Blutkreislaufs, glaubten die Menschen, dass eine Vene direkt vom linken Ringfinger zum Herzen verläuft. Diese Vene wurde „Vena Amoris“ oder die Liebesvene genannt. Die Tradition hat bis heute diese symbolische Bedeutung beibehalten: Die direkte Verbindung zum Herzen!

In anderen Ländern wie der Schweiz und in einigen der südlichen Staaten Europas wird dieser rechts getragen und der Ehering links. Der Ehering kann aber auch am selben Finger gemeinsam mit dem Verlobungsring getragen werden.

Welche Edelmetalle sind für Verlobungsringe geeignet?

Welches Metall ist besonders gefragt? Es steht eine große Auswahl zur Verfügung. Besonders beliebt sind Verlobungsringe in Gold. Langlebige und starke Metalle wie Platin steigen auf der Beliebtheitsskala. Silber wird wegen seiner Weichheit eher selten bei Ringen, die Steine einfassen sollen, verwendet.

Ringe aus Platin:

Es ist ein seltenes Weißmetall, das für seine Stärke bekannt ist und in der Regel zu 95% rein ist! Es ist sehr haltbar und hypoallergen.

Verlobungsringe in Weißgold:

Weißgold wird mit verschiedenen Metalllegierungen kombiniert, um die Festigkeit zu erhöhen, und ist normalerweise 70-75% rein. Es ist weit verbreitet und etwas preiswerter als Platin.

Verlobungsringe in Gelbgold:

Diese wertvolle Material ist traditionell bei Eheringen und sehr beliebt, es wird aber auch bei Verlobungsringen verwendet. Allerdings ist Gold anfälliger für Kratzer als Platin.

Roségold:

Es erhält seine Farbe, wenn dem Gold eine Kupferlegierung hinzugefügt wird. Rosa steht auch für die Liebe und sieht an allen Hauttönen gut aus.

Palladium:

Dieses silbergraue Metall wird häufig als Legierung für Weißgold verwendet und ist ebenso sehr langlebig! Das Metall hat eine geringere Dichte und ist daher etwas günstiger.

Diamanten: Der Klassiker unter den Steinchen

Diamanten sind die beliebtesten Steinchen für Verlobungsringe. Aber auch auf Eheringen und anderem Schmuck werden die Steine gerne in verschiedenen Größen eingesetzt.

Was bedeuten die „4 Cs“?

Sie stehen für Farbe (Color) , Reinheit (Clarity) , Schliff (Cut) und Karat (Carat). Außerdem beeinflussen sie die Qualität und den Preis des Diamanten.



Was ist mit Reinheit gemeint?

Diese ist die Bewertung kleiner Unvollkommenheiten auf der Oberfläche und im Inneren des Steins. Oberflächenfehler werden als Schönheitsfehler bezeichnet, während innere Defekte als Einschlüsse bezeichnet werden. Die Schönheit eines Diamanten wird dadurch nicht beeinträchtigt, da die meisten Einschlüsse mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Sie verleihen einem natürlichen Diamanten seinen besonderen Charakter. Diamanten mit wenigen und kleinen Einschlüssen haben einen höheren Reinheitsgrad und dementsprechend auch einen höheren Preis.

Diamanten werden unterirdisch durch enormen Druck und Hitze hergestellt. Natürliche Einschlüsse und Unreinheiten sind dabei normal und machen jeden Stein einzigartig.

Was sind Karat bei Diamanten?

Der Begriff Karat wird oft missverstanden. Er bezieht sich auf das Gewicht eines Diamanten, nicht auf seine Größe. Ein weiterer Irrtum ist, dass ein größeres immer besser ist als ein kleineres Gewicht. Weder die Größe noch das Gewicht tragen zur Brillianz bei. Ein schönes Funkeln ist immer das Ergebnis eines gut ausgeführten Schliffs.

Was sagt der Cut eines Diamanten aus?

Dieser ist sozusagen das Finish. Er bezieht sich darauf, wie wohlproportioniert dessen Dimension geformt wurden, auf die Anordnung der Facetten und die erzeugte Brillanz. Diese Faktoren bestimmen die Schönheit und den Preis des Diamanten.

Was sagt die Farbe eines Diamanten aus?

Reinweiße Diamanten sind selten. Tatsächlich haben die Steine viele natürlich vorkommende Farbnuancierungen, einschließlich grau, weiß, gelb, grün, braun und rosa. Ein Teil der Bewertung von weißen Diamanten wird durch das Fehlen von farblichen Nuancen bestimmt. Der Farbton vom Metall der Fassung kann zudem das Erscheinungsbild der Diamantfarbe beeinflussen. Ein weißer Diamant steht für wahre und ewige Liebe.

Farbige Diamanten

Als farbig zählen sie nur bei ausreichender Farbintensität, die weit kräftiger als Farbnuancen sind. Nur einer von 10.000 Diamanten hat eine natürlich vorkommende, intensive Farbgebung und darf sich als farbiger Diamant bezeichnen. Aus diesem Grund werden farbige Diamanten fast ausschließlich nach der Intensität und Verteilung der Farbe des Diamanten bewertet - je intensiver, umso teurer ist der Stein. Sie sind wegen ihrer Seltenheit oft teurer. Kriterien, die beim Kauf eines weißen oder farblosen Diamanten berücksichtigt werden, wie z. B. die Reinheit oder der Schliff sind beim Kauf eines farbigen Diamanten weniger wichtig. Die sogenannten Fancy Color-Diamanten gibt es in fast jeder erdenklichen Farbe. Rot, Grün, Lila und Orange sind am seltensten, gefolgt von Rosa und Blau. Gelb- und Brauntöne sind am häufigsten. Scarlett Johanssen bekam einen braunen Diamanten zur Verlobung.

Synthetische Diamanten

Diese haben im Wesentlichen die gleichen chemischen, physikalischen und optischen Eigenschaften, werden aber in einem Labor gezüchtet. Sie finden oft Verwendung im industriellen Bereich, werden aber auch für Schmuck eingesetzt.

Welche Steine passen als Alternative zu Diamanten am besten auf einen Verlobungsring?

Die Wahl des Steinchens hängt ganz davon ab, was individuell bevorzugt wird. Manche Menschen mögen einen klassischen Stil, während andere etwas Einzigartiges bevorzugen. Unterschiedliche Steinarten haben auch verschiedene Bedeutungen. Wir verraten euch alles über die verschiedenen Edelsteine und welche von den Celebrities getragen werden! Sie überzeugen ebenso mit ihrer Schönheit und sind eine Alternative zu klassischen Diamanten.

Blauer Saphir

Dieser königliche Edelstein ist wie geschaffen für besondere Momente. Sowohl Prinzessin Diana als auch Kate Middleton trugen diesen blauen Stein am Verlobungsring statt dem traditionellen großen weißen Diamanten. Der Stein steht für Ehrlichkeit und Loyalität.

Blautopas

Als Symbol für Frieden und Ruhe, Treue und ewige Liebe erinnert der blaue Topas daran, sich selbst treu zu bleiben.

Granat & Rubin

Diese tiefen, weinroten Edelsteine haben eine ganz besondere Symbolik und sind leichter zu bekommen als extrem seltene rote Diamanten. Sie stehen für Liebe und Leidenschaft sowie Einheit und Gelassenheit. Das Tragen eines solchen Steins ist ein Versprechen für bedingungslose Liebe.

Der rote Rubin ist das ultimative Symbol der leidenschaftlichen Liebe. Die Schauspielerin Eva Longoria bekam einen zur Verlobung sowie die Musikerin Katy Perry.

Aquamarin

Der Aquamarin, auch blauer Beryll genannt, hat die leuchtende Farbe des Ozeans. Dieser Edelstein symbolisiert Mut und Weitblick.

Citrin

Dieser gelb bis orangebraune Edelstein, der auch als Zitronenquarz bekannt ist, symbolisiert Freude, Glück und Wohlstand. Er ermutigt dazu, das Leben in vollen Zügen zu genießen und sich mit Leib und Seele der Ehe zu widmen. Zudem ist er eine schöne Alternative zu gelben Diamanten.

Peridot

Der gelbgrüne Stein, der in Lava, Meteoriten und tief im Erdmantel vorkommt, steht für Vertrauen.

Smaragd

Der Edelstein symbolisiert beim Verlobungsring eine glückliche und erfolgreiche Ehe. Dakota Johnson trägt einen Smaragd auf ihrem Verlobungsring. Der Smaragd ist meist dunkel- bis grün.

Rosafarbener Saphir

Der Stein steht für wahre Liebe und Fürsorglichkeit. Er passt sehr gut zu roségoldenen Verlobungsringen.

Rosenquarz

Dieser wunderschöne rosa Edelstein verkörpert bedingungslose Liebe. Mikroskopische Mineraleinschlüsse verursachen die rosa Farbe und die Lichtdurchlässigkeit des Rosenquarzes. Gut geformte, transparente Rosenquarzkristalle sind selten.

Mondstein

Unter der Oberfläche dieses Steins bewegt sich ein schönes Schimmern. Es scheint wie reflektiertes Mondlicht, das im Wasser leuchtet. Der Edelstein wird von vieler Jugendstil-Schmuckdesignern bevorzugt und lässt sich oft an Vintage-Ringen finden. Der Stein steht dafür, dass die Liebe ein Leben lang hält und durch die vielen Veränderungen des Lebens begleitet.

Perlen

Perlen sind Klassiker im Schmuck-Bereich und kommen in einer großen Vielfalt an Farben vor. Die bekanntesten sind weiß und cremefarben. Natürliche Perlen bilden sich um einen mikroskopisch kleinen Reizstoff im Körper bestimmter Weichtiere. Zuchtperlen sind das Ergebnis des absichtlichen Einsetzens einer Perle oder eines Gewebestücks, das die Muschel mit Perlmutt überzieht.

Der Verlobungsring mit Perle von Emma Stone ist einfach nur wunderschön.

Welche Schliff-Arten gibt es für Diamanten und Edelsteine?

Sehr beliebt ist der runde Brillantschliff. Dieser wird oft bei Diamanten eingesetzt und macht sie zu Brillanten.

Andere beliebte Schliffe sind der Prinzess, bei dem der Edelstein quadratisch geschliffen wird oder der Smaragd, bei dem dieser rechteckig geformt wird. Diese werden oft bei Steinen für Verlobungsringe verwendet. Weitere sind der Tropfenschliff sowie der Herz- oder Kissenschliff und die ovale Form.

©iStock/ Jennifer Borton

Welche Ringe sind besonders gefragt und welche tragen die Promis?

Diamonds are a girls best friend!

Am beliebtesten sind Diamantringe und das nicht nur, weil die Steinchen bekannterweise die besten Freunde einer Frau sind. Die Härte eines Diamanten steht für Ausdauer und Langlebigkeit. Damit sind sie oft die erste Wahl, um ewige Liebe zu symbolisieren. Sollte dieser Fall nicht eintreten, wird der Verlobungsring meist zurückgegeben.

Paris Hilton bekam einen sehr großen Diamanten im Emmerald-Schliff.

Ariana Grandes sehr individueller Verlobungsring ist mit ovalem Diamant und einer Perle besetzt.

Der Ring von Emily Ratajkowski hat gleich zwei Diamanten, die wunderschön geschliffen sind.

In welcher Preisspanne liegen die meisten Verlobungsringe?

In Amerika gilt, dass ein Verlobungsring im Wert von ungefähr drei Monatsgehältern liegen sollte und es wird hierbei meist mehr als für Eheringe ausgegeben. Bei uns gibt es keine bestimmten Regeln. Ab ungefähr 600 € fängt die Preisspanne bei Verlobungsringen mit größeren Steinen an. Wie viel du ausgeben willst, hängt jeweils vom eingeplanten persönlichen Budget ab, es geht natürlich auch günstiger.

