Die schönsten Hochzeitswünsche & Sprüche für Brautpaare

Manchmal sind wir einfach sprachlos und überwältigt von den schönen Dingen, die im Leben passieren! Wir haben in diesem Artikel die schönsten Worte, Zitate und Gedichte für dich gesammelt. Egal ob du Inspiration für deine persönlichen Hochzeitswünsche an das Brautpaar oder Tipps für dein eigenes Eheversprechen suchst, in diesem wirst du fündig.

Hochzeitssprüche & Glückwünsche

Warum schreibt man überhaupt Hochzeitsglückwünsche?

Glückwünsche ans Brautpaar gehören ebenso zu den Traditionen wie die Hochzeitsgeschenke. Mit einem schönen Spruch in deiner Karte oder einem rührenden Eintrag im Gästebuch trägst du persönlich zum schönsten Tag im Leben des Brautpaares bei.

Welche Sprüche gibt es und wie lange sollten diese sein?

Es gibt traditionelle, moderne, lustige und romantische Sprüche sowie Gedichte, Zitate und Reime, um Glückwünsche auszudrücken. Für Karten eignen sich kurze als auch lange Sprüche. Im Gästebuch darf es gerne etwas länger und vor allem persönlicher ausfallen. Hier macht es Sinn, wenn du dir schon vorab etwas überlegst, damit dir dann später die Worte nicht fehlen! Generell gilt es, je besser du das Paar kennst, umso länger dürfen deine Hochzeitswünsche sein.

Hochzeitssprüche für Karten

Die Hochzeitsgeschenke sind eingepackt und dir fehlen noch die richtigen Glückwünsche ans Brautpaar? Am schönsten sind natürlich selbst formulierte Worte, aber Inspiration schadet nie!

Was solltest du auf die Hochzeitskarte schreiben?

Und wie formulierst du selbst Glückwünsche zur Hochzeit? Beginne die Karte mit einer Anrede und sprich das Brautpaar persönlich an. Deine besten Glückwünsche oder ein schönes Zitat dürfen nicht fehlen. Etwas persönliches wie eine lustige Geschichte, die dich mit ihnen verbindet, kommt immer gut an. Beende die Karte mit einem Dankeschön und deinen besten Wünschen für ihre Zukunft.

Auf den Umschlag schreibt man oft einfach nur: "An das Brautpaar". Du kannst hier aber natürlich auch etwas Lustiges oder Romantisches schreiben, um die beiden zu überraschen und sie zum Schmunzeln zu bringen!

Die besten Sprüche & Zitate

"Das Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt."

Albert Schweitzer

"Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet."

Christian Morgenstern

"Die Liebe ist so unproblematisch wie ein Fahrzeug. Problematisch sind nur die Lenker, die Fahrgäste und die Straße."

Franz Kafka

"Mit einer verliebten Frau kann man alles tun, was sie will."

Gustav Klimt

"Die Summe unseres Lebens sind die Stunden, in denen wir liebten."

Wilhelm Busch

"Was sich liebt und füreinander geboren ist, findet sich leicht zusammen: verwandte Seelen grüßen sich schon aus der Ferne."

Arthur Schopenhauer

"Die Liebe allein versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei selbst reich zu werden."

Clemens von Brentano

Schöne Gedichte

Magst du zweifeln, dass die Sterne glühen,

magst du zweifeln, dass die Sonne sich bewegt,

magst die Wahrheit du für Lüge halten,

zweifle aber niemals an der Liebe.

Shakespeare

Ich bin mir meiner Seele

In deiner nur bewusst,

Mein Herz kann nimmer ruhen,

Als nur in deiner Brust!

Mein Herz kann nimmer schlagen

Als nur für dich allein.

Ich bin so ganz dein eigen,

So ganz auf immer dein.

Theodor Storm

Die Ehe ist das Ruhen zweier Herzen,

da ist kein Sehnen mehr und ist kein Schmerzen,

da ist kein Suchen, nein, man hat gefunden.

Man lebt und lebt, doch nimmer zählt man Stunden.

Es ist ein Leben, wie zwei Bäume leben,

die ihre Wurzeln ineinander weben,

treuinnig mit den Zweigen sich umfassen;

kommt auch ein Sturm, keins kann vom andern lassen.

Derselbe Tau trifft sie, derselbe Regen,

was einem wohltut, bringt dem andern Segen.

Mag Mond, mag Sonne auf sie niederschauen,

sie steh’n vereint in kindlichem Vertrauen.

Sie harren still, was ihnen kommt von oben,

ob Freud’, ob Leid - sie sind in eins verwoben.

Theobald Kerner

Freude soll nimmer schweigen.

Freude soll offen sich zeigen.

Freude soll lachen, glänzen und singen.

Freude soll danken ein Leben lang.

Freude soll dir die Seele durchschauern.

Freude soll weiterschwingen.

Freude soll dauern.

Ein Leben lang.

Joachim Ringelnatz

Ist es ein lebendig Wesen,

das sich in sich selbst getrennt?

Sind es Zwei, die sich erlesen,

dass man sie als eines kennt?

Johann Wolfgang von Goethe

Die besten Einträge fürs Gästebuch

Wie wir bereits erwähnt haben, dürfen Einträge ins Gästebuch gerne persönlicher ausfallen. Auch hier passen romantische Gedichte, Hochzeitssprüche, Zitate und persönliche Anekdoten wunderbar hinein. Du kannst auch deinen schönsten Moment der Hochzeit darin schriftlich verewigen oder vorab etwas vorbereiten, das du zur Hochzeit mitnimmst. So kannst du deine Hochzeitswünsche ganz besonders gestalten.

Ergänze deinen Eintrag mit etwas Persönlichem

Bilder der beiden oder lustige Sticker sind eine schöne Ergänzung zu deinen Glückwünschen und du machst dem Paar damit eine tolle Freude. Du hast sicher schöne gemeinsame Erinnerungen mit ihnen, die auf einem Foto festgehalten wurden und kannst so die schönen Momente nochmals teilen. Vielleicht warst du auch mit dem Braut oder dem Bräutigam gemeinsam auf der Schule und hast ein lustiges Foto, das die beiden gemeinsam zum Lachen bringt. Viele Paare nutzen mittlerweile auch digitale Gästebücher oder kreative Alternativen.

Sprüche & Zitate

"Es sei in einem langen Leben das junge Paar von Glück umgeben.

Was immer in der Welt geschehe: Stets liebevoll sei Eure Ehe!

Eure Liebe soll vor allen Dingen stetig Euch einander näher bringen.

Niemals lasse Euch das Glück im Stich.

Jeder wünscht Euch das; vor allem ich!"

Friedrich Morgenroth

"Die Liebe ist ein Fest, es muss nicht nur vorbereitet, sondern auch gefeiert werden."

Platon

"In der Ehe muss man einen unaufhörlichen Kampf gegen ein Ungeheuer führen, das alles verschlingt: die Gewohnheit."

Honoré de Balzac

Sprüche, Zitate & Gedichte für die Silberhochzeit

Diese wird nach 25 Ehejahren gefeiert. Die Glückwünsche für die Silberhochzeit dürfen gerne ganz persönliche Zeilen beinhalten, die Freude machen und das Paar zum Schmunzeln bringen.

"Alter schützt vor Liebe nicht, aber Liebe vor dem Altern."

Coco Chanel

"Einen Menschen zu lieben, heißt einwilligen, mit ihm alt zu werden."

Albert Camus

"Die Zeit vergeht - die Liebe bleibt."

Sprichwort

"Die Liebe erscheint als das schnellste,

ist jedoch das langsamste aller Gewächse.

Weder Mann noch Frau wissen,

was vollkommene Liebe ist,

ehe sie nicht ein Vierteljahrhundert verheiratet waren."

Mark Twain

So vor fünfundzwanzig Jahren

standet Ihr am Traualtar.

Und der Zukunft Tage waren

Euch und anderen noch nicht klar.

Aber heut im Freundeskreise

schaut Ihr zurück auf Eure Reise,

für das Ziel, das nicht mehr Schein,

stehen Kinde r und Enkel ein.

Franz Grillparzer

Sprüche, Zitate & Gedichte für die Goldene Hochzeit

Die goldene Hochzeit wird nach 50 Ehejahren gefeiert. Die meisten Paare feiern dieses Jubiläum gerne groß und erneuern dabei ihr Eheversprechen. Hier bietet es sich an, Erinnerungen und Respekt zum Ausdruck zu bringen.

„Liebe hat kein Alter, sie wird ständig neu geboren.“

Blaise Pascal

"Welch ein Glück, geliebt zu werden! Und lieben, Götter, welch ein Glück!"

Johannn Wolfgang von Goethe

"Eine gute Ehe beruht auf dem Talent zur Freundschaft."

Friedrich Nietzsche

"Wer nicht mehr liebt und nicht mehr irrt, der lasse sich begraben."

Johann Wolfgang Goethe

Viele Jahre

Viele Jahre sind es her

Seit wir gestern uns gefunden

Und das Leben hat uns sehr

Ganz mit Herz und Hand verbunden

All die Tage, all die Jahre

Scheinen wie ein kurzer Scherz

Grau sind unsrer beider Haare

Aber jung ist unser Herz

Darin blüht - wenn nun auch leiser -

Unsre Liebe wie seit je

Nur ist sie ein wenig weiser

Und bewahrt uns vor dem Weh

Das in unsren jungen Jahren

Manchmal in die Brust uns fuhr

Denn als grün und dumm wir waren

Waren wir auch manchmal stur

Und mit Lächeln schau’n wir heut

Auf die wilde Zeit zurück

Denn wir haben nichts bereut

Und noch immer strahlt das Glück

Werner Schepp

Eheversprechen

Die richtigen Worte oder Anekdoten werden eurem Liebling sowie die Gäste bestimmt berühren oder zum Lachen bringen. Mit folgenden Tipps werden eure selbstgeschriebenes Eheversprechen bestimmt unvergesslich! Ihr könnt sie gemeinsam oder als Überraschung füreinander verfassen.

Wie verfasse ich ein Eheversprechen selbst?

Das Eheversprechen solltest du auch in deine Hochzeitsplanung miteinbeziehen. Plane genügend Zeit dafür ein!

Denke an die schönsten gemeinsamen Erinnerungen, die euch verbinden. Dabei wird dir sicher einiges in den Sinn kommen, das du deiner geliebten Person gerne sagen möchtest. Lass dir Zeit, um deine Gefühle in Worte zu fassen. Achte auch nicht zu sehr auf Ratschläge von außen und lass dich nicht verwirren. Du weißt selbst am besten, wieso du deinen Partner oder Partnerin liebst und schätzt!

Mit schönen Vergleichen kannst du dein Eheversprechen ausschmücken. Übertreibe es aber nicht damit. Ehrliche Worte, die von Herzen kommen, lassen sich durch nichts toppen! Schreibe persönlich und bringe deinen Partner oder Partnerin dabei nicht in Verlegenheit.

Halte dich kurz und übe vorher. Wenn du deinen Text am schönsten Tag deines Lebens auswendig weißt, könnt ihr einander ganz tief in die Augen schauen und den Moment unvergesslich werden lassen! Es ist auch nicht so dramatisch, wenn du dein Eheversprechen nicht perfekt auswendig kannst. Ein Zettel ist natürlich erlaubt und niemand weiß was du dir darauf notiert hast.