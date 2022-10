Was ist ein Jahrestag?

Der Jahrestag ist ein bestimmtes Datum, an dem ein Paar seine Liebe feiert. Jedes Paar setzt ein anderes Datum fest, das eine, an seinem Kennenlerntag, das andere, den Tag, als es beschlossen hat, ab sofort gemeinsam durchs Leben zu gehen.

Der Jahrestag ist eine Art Meilenstein in vielen Partnerschaften und darf und soll gefeiert werden. Oft löst der Hochzeitstag den Jahrestag ab, aber viele Pärchen erinnern sich trotzdem gerne an ihren Jahrestag zurück.

Ob Hochzeits- oder Jahrestag, viele Verliebte nehmen diesen besonderen Tag zum Anlass, sich gegenseitig eine Freude zu machen. Das können ein paar lieben Zeilen an seinen Liebsten sein oder auch ein Überraschungstrip an den Ort, wo alles begann.

Ideen: Jahrestaggeschenke für sie

Abendessen

Auch wenn ein romantisches Abendessen als Geschenk auf den ersten Blick nicht originell klingt, kann es das aber durchaus werden. Am besten verknüpft man das Dinner mit einem besonderen Moment aus eurer Vergangenheit.

Zum Beispiel könnte man das Essen daheim nachkochen, das ihr bei eurem ersten Date gegessen habt. Oder man entführt die Liebste in das Restaurant, wo ihr euch zum ersten Mal geküsst habt. Und wenn es das Fast Food-Lokal ums Eck sein sollte, in dem ihr nach einer wilden Partynacht gefrühstückt habt – der Gedanke dahinter erzählt.

Brauchst du noch etwas für das Dinner-Date daheim?

Liebesbrief

Es klingt kitschig (und ist es vielleicht auch ein bisschen), aber ein Liebesbrief an seine Partnerin zu schreiben, ist eine wundervolle Geste. Im stressigen Alltag sagt man sich oft viel zu selten, was man an dem anderen liebt und schätzt, daher ist der Jahrestag ein guter Zeitpunkt, das schriftlich festzuhalten.

Reise

Diese Geschenkidee ist ein wenig kostenintensiver als etwas Selbstgebasteltes, aber den zehnten Jahrestag kann man beispielsweise schon größer feiern. Eine Reise muss nicht gleich eine Flugreise bedeuten, auch in der Nähe gibt es genug Hideaways.

Schön ist es natürlich, wenn die Reise auch mit einer gemeinsamen Erinnerung zu tun hat. Zum Beispiel der erste gemeinsame Städtetrip, das Wellnesshotel, in dem man das Hotelzimmer nicht verlassen hat oder ein Ort, den man schon seit Jahren zusammen bereisen wollte.

Schmuck

Ein Klassiker unter den Geschenken ist Schmuck – aber nur, wenn die Partnerin auch gerne welchen trägt. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl – sprich: Welche Schmuckstücke trägt meine Freundin? Armkettchen? Halskette? Ohrringe? – kann man mit diesem Geschenkklassiker viel Freude bereiten.

Sterntaufe

Ein außergewöhnliches Geschenk ist die Sterntaufe. Ihr könnt euch einen gemeinsamen Stern aussuchen und diesen nach euch benennen. Da bekommt, mit dir in den Sternenhimmel blicken, eine ganz neue Bedeutung.

Ideen: Jahrestaggeschenke für ihn

Duft

Parfum zu verschenken, ist ein Klassiker. Um dem Geschenk aber einen individuellen Touch zu verleihen, könnte man in alten Erinnerungen schwelgen und zum Beispiel den Duft verschenken, den er bei eurem Kennenlernen oder eurer Hochzeit getragen hat. (Anmerkung der Redakteurin: Bei "Acqua di Gio" von Giorgio Armani muss ich sofort an unsere Hochzeit denken.)

Erlebnistag

Ein actionreicher Tag macht euch beiden sicher großen Spaß. Träumt ihr vielleicht davon gemeinsam Fallschirmspringen zu gehen? Oder im Winter eine Huskyschlittenfahrt zu machen? Mittagessen in luftiger Höhe? Im Netz findest du eine Vielzahl an Angeboten, lass dich inspirieren.

Fotobuch

Eine schönes Erinnerungsstück ist ein Fotobuch. Sei es von eurer Hochzeit, einer gemeinsamen Reise oder einfach nur Handyschnappschüsse des vergangenen Jahres.

Kurs

Zeit zu zweit ist oft Mangelware im alltäglichen Wahnsinn. Daher verschenke doch einen Kurs, den ihr zusammen besucht. Vielleicht einen Cocktailkurs? Sprachkurs? Oder auch Tanzkurs? Hauptsache ihr habt Spaß gemeinsam.

Challengebuch

Eine witzige Geschenkidee ist das Challengebuch für Paare. Bei insgesamt 32 Challenges, versteckt hinter Rubbelfeldern, könnt ihr euch als Paar noch besser kennenlernen und jede Menge Spaß haben. Wenn die Abenteuer bestanden sind, ist das Buch auch schönes Erinnerungsstück.