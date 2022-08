19 Signale, dass er DICH will

Versucht ein Mann, eine Frau für eine Nacht ins Bett zu bekommen, verhält er sich selten sonderlich subtil (wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt: nur her damit!). Bedeutet sie ihm mehr (auf die erste Nacht könnte als auch noch eine zweite, dritte, vierte – ja, vielleicht sogar eine Beziehung folgen), dann zieht er schon noch ein paar Register mehr.Aber wie erkenne ich, ob er wirklich mehr will? Welche subtilen Zeichen setzen Männer, die wir verstehen sollten? Am besten mit diesen 19 Signalen, die er dir gibt.

19 Signale, dass er dich WIRKLICH WILL

1 Er lacht über JEDEN deiner Scherze. Natürlich bist du unglaublich geistreich und witzig – aber mal ehrlich: kein Mensch ist DERART witzig. Doch die Aussicht auf einen fröhlichen Koitus vernebelt seine Sinne und lässt ihn auf einem Dauer-High driften.

1 Er ist interessiert und engagiert. Eigentlich kann sich niemand ernsthaft für die epische Story, warum du deinen Pinterest-Account deaktiviert hast, interessieren. Es sei denn, er befindet sich in dem verliebten Zustand, in dem jedes deiner Worte wie eine Perle der Weisheit erscheint.

3 Er berührt deinen unteren Rücken. Manche Menschen sind touchier als andere. Aber wenn er deinen unteren Rücken immer wieder flüchtig berührt, dann ist er sehr ernsthaft interessiert. Ernsthaft!

Im Video: Macht Liebe dumm?

© Video: profil

4 Er bezahlt die Drinks. Der Lockruf des 21. Jahrhunderts. Und des 20., 19. – ach was: im Grunde ist es DER Lockruf seit jenem Moment, an dem der Alkohol erfunden wurde.

5 Er gibt dir seinen Mantel. Dich friert und er reicht dir seinen Mantel? Ein cleverer, sehr cleverer Schachzug von ihm. Wir schätzen Galanterie nämlich außerordentlich.

6 Er textet dir noch spät. Egal ob via Facebook, SMS oder WhatsApp: Wäre er nicht interessiert, würde er sich nicht um 3 Uhr morgens nach deinem Befinden erkunden. Oder?

7 Er wählt Filme aus, die euch beiden gefallen. Nicht nur anstrengende Actionfilme. Und wir wissen alle, was passiert wenn man Netflix & chill plant ...

8 Er will kuscheln! In seiner Wohnung ist es ein wenig kühl. Leider besitzt er nur eine Decke, weshalb ihr enger zusammenrücken müsst. Eh klar.

9 Er liked jedes deiner Instagram-Bilder. Okay. Vielleicht nicht ALLE. Aber zumindest die, auf denen dein Gesicht erkennbar ist ;-)

10 Er streichelt dein Bein oder deine Haare. Ihr unterhaltet euch, und er berührt immer wieder dein Bein oder streichelt es sanft? Auch ein zartes Streicheln über dein Haar gehört in diese Kategorie. Haha! Er hört gerade kein Wort von dem, was du ihm erzählst. Jeder seiner Gedanken gehört gerade nur dir und deinem Körper.

11 Er will sofort deine Social Media auschecken. Ihr wart gerade bei eurem ersten Date – schon will er mit dir auf Facebook oder Instagram befreundet sein? Er kann es gar nicht erwarten, deine Social Media-Kanäle zu stalken und zu sehen, wie und mit wem du so deine Zeit vertreibst.

12 Er bringt dich nach Hause. Oder teilt sich ein Taxi mit dir, obwohl deine Wohnung ziemlich weit entfernt von seiner ist. "Liegt auf meinem Weg..." - süß!

13 Ihm fallen Kleinigkeiten auf. Deine neuen Schuhe, dass dein Haar ein wenig kürzer ist, du dir die Nägel lackiert hast. Du hast ein neues Parfume und er riecht an dir? Er registriert die kleinsten Kleinigkeiten und sagt etwas Nettes dazu. Jackpot! Der findet dich richtig toll.

14 Er betrachtet dich. Ihr seid auf einer Party und du bemerkst, dass er dich immer wieder betrachtet oder versucht, deinen Blick auf sich zu lenken.

15 Er benützt ein wenig zu viel Parfüm. Wenn deine Augen bereits tränen, weil er wie eine wandelnde Parfümerie-Filiale duftet: Nachsicht. Er will einfach nur, dass du ihn gut riechen kannst.

16 Er gibt ein wenig an. Natürlich hat er beim Fußball die meisten Tore geschossen, seinem Chef mal ordentlich die Meinung gesagt und joggt vor dir her, als wäre eine wilde Hundemeute hinter ihm. Er ist der Beste – nur das sollst du wissen.

17 Er schickt dir Fotos von sich. "Schau mal, neues T-Shirt", "Wakeboard-After-Work" – wenn er dir hin und wieder Fotos von sich schickt, dann sucht er deine Aufmerksamkeit. Und Nähe.

18 Er zwinkert dir zu. Ihr unterhaltet euch in einer Gruppe, er zwinkert dir zu. Das ist seine Art, dir ein Gefühl des Vertrauens zu geben. "Wir zwei, wir verstehen uns." Na wunderbar.