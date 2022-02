Flitterwochen: So wird dein Honeymoon traumhaft schön

Wenn die Verlobung sowie die Hochzeit vorbei sind und die Gäste das Paar mit Hochzeitswünschen überhäuft hat, ist es Zeit für eine gemeinsame Auszeit! Egal ob Abenteuer oder Erholung gesucht wird - die Flitterwochen verbringen die meisten Paare gerne als gemeinsamen Urlaub. Wir verraten dir in diesem Artikel alles über den Brauch der Hochzeitsreise und zeigen die besten Locations für den perfekten Honeymoon!

Ab in die Flitterwochen ...

Die Eheringe sind getauscht und die Hochzeitstorte ist aufgegessen? Dann steht bei den meisten Paaren die Hochzeitsreise an. Dieser Brauch zählt wohl zu den schönsten rund um das Thema Hochzeit. Beim Urlaub zu zweit hat das Brautpaar nun endlich Zeit, sich nur aufeinander zu konzentrieren. Beliebte Reiseziele sind die wunderschönen Strände der Malediven oder der Seychellen - Möglichkeiten gibt es unglaublich viele!

Geschichte & Brauchtum

Die Flitterwochen sind die Zeit, die Braut und Bräutigam direkt nach der Hochzeit gemeinsam verbringen. Die Reise wird gerne in dieser Zeit gemacht. Heutzutage werden Flitterwochen oft an Reisezielen gefeiert, die als exotisch oder romantisch gelten. Von "Zweiten Flitterwochen" spricht man, wenn ein Paar seine Ehe mit einer zweiten Hochzeitsreise neu zelebrieren möchte.

Der Begriff "Flitterwochen" stammt wahrscheinlich vom Althochdeutschen "filtarazan"(liebkosen) und dem mittelhochdeutschen "gevlitter" (heimliches Lachen) ab.

Mittlerweile wird oft der englische Begriff Honeymoon verwendet, was so viel wie Honigmond bedeutet. Der Begriff stammt wahrscheinlich von einer alten europäischen Tradition ab. Im Mittelalter war es üblich, dass frisch verheiratete Paare in den ersten vier Wochen nach der Hochzeit, das entspricht ungefähr einer Phase im Mondkalender, täglich Honigwein (Met) trinken. Dem Getränk wurde in vielen Kulturen eine aphrodisierende und fruchtbarkeitsfördernde Wirkung nachgesagt.

Wie lange ist man in den Flitterwochen?

Grundsätzlich hängt die Dauer vom Paar ab. Es ist alles erlaubt - von Hochzeitsreise Kurztrips über das romantische Wochenende bis zu einer langen Reise, je nachdem, was Budget und verfügbare Zeit hergeben. Die Destination für die Hochzeitsreise darf selbstverständlich nach persönlichem Geschmack gewählt werden. Viele Paare treten die Reise nicht direkt nach der Trauung an, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, der für sie besser passt. Laut einer Studie von Statista aus Deutschland planen fast die Hälfte der Paare 1-2 Wochen für ihre Hochzeitsreise ein.

Wer zahlt die Flitterwochen?

Die romantische Reise wird meist vom Paar selbst gezahlt. Als Gast bietet es sich hier an, die zwei Verliebten mit einem Geld-Geschenk zur Hochzeit finanziell dabei zu unterstützen.

Honeymoon in Österreich - die schönsten Hotspots für Flitterwochen im eigenen Land

Warum nicht in Österreich flittern? Es findet sich für jeden Geschmack etwas im Land der Berge und Strome. Wunderschöne Wanderwege, traumhafte Seen und romantisch verschneite Berglandschaften sind in jeder Saison schöne Honeymoon-Ziele. Zudem sind wir für unser hervorragendes Essen weltberühmt. Kuschelige Wellness-Hotels versprechen romantische Stunden. Außerdem bleibt der ökologische Fußabdruck klein, wenn man nicht etliche Kilometer zurücklegen muss.

Panoramablick & Wellness

Schöne Stunden im romantischen Chalet verbringt ihr am besten in den Bergen und das ganz unabhängig von der Jahreszeit. Entspannung und Ruhe kommen hier sicher nicht zu kurz.

Kuschelige Zeiten

Viele Hotels haben sich auf Flitterwochen spezialisiert und bieten romantische Schmankerln an wie eine Honeymoon-Suite mit eigenem Whirlpool. Das ist doch perfekt für ein kuscheliges Wochenende zu zweit!

Entspannende Zeit am Wasser

Die vielen Seen in Österreich sind wunderschöne Destinationen für eine Hochzeitsreise. Eingebettet in traumhaften Gebirgslandschaften mit kristallklarem Wasser oder umgeben von grüner Natur - egal ob ihr Entspannung oder Action sucht, hier lässt es sich gut länger aushalten!

Die schönsten Reiseziele für Flitterwochen

Traumhafte Strände auf den Malediven

Die Malediven gehören zu den traditionell und weltweit beliebtesten Flitterwochen-Zielen. Das traumhafte Honeymoon-Ziel liegt im Indischen Ozean. Von der Hauptstadt Malé aus geht es meist per Wasserflugzeug zum eigentlichen Ziel. Romantische Spaziergänge im Sand und luxuriöse Stunden zu zweit stehen hier am Programm. Die beste Reisezeit ist zwischen November und April.

Mauritius

Die Insel in paradiesischer Umgebung befindet sich östlich von Madagaskar und ist von vielen Korallenriffen umgeben. Weiße Strände, eine bunte Unterwasserwelt und ein Nationalpark wollen erkundet werden. Perfekt für eine romantische Abwechslung und gemeinsame sonnige Stunden! Die beste Reisezeit ist von September bis November und April bis Juni.

Dominikanische Republik

Das klassische Ziel für Urlaub unter Palmen ist bei Honeymoonern sehr begehrt. Eine beliebte Region auf der Insel ist Punta Cana ganz im Osten der Insel Hispaniola, auf welcher der Karibikstaat liegt. Die beste Reisezeit ist von Dezember bis April.

Sardinien

Die traumhafte Costa Smeralda im Nordosten der italienischen Insel lockt mit schönen Stunden am Strand und tollen Sonnenuntergängen. Zudem bieten sich Touren zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten an wie dem Nuraghe Su Nuraxi an, das mediterrane Stonehenge oder die roten Felsen von Arbatex zu bestaunen. Romantisches Erlebnisse kommen hier nicht zu kurz. Am schönsten ist es von Mai bis Oktober. Italien-Fans aufgepasst! Hier findet ihr noch mehr romantische Flitterwochen-Destinationen in Italien. Die beste Reisezeit ist von Mai bis Oktober.

Palau

Das Paradies für Natur-Fans besteht aus über 200 Inseln. Die Riffe und Unterwasserwelten entdeckst du am besten bei einem Tauchgang. Dschungel-Wanderungen, Wasserfälle und historischen Bauten bieten viel Action. Einen Helikopterflug zu zweit sollte man unbedingt machen, um die atemberaubende Natur zu bestaunen! Die beste Reisezeit ist von Dezember bis März.

Kapverdische Inseln

Die Inseln bieten eine typisch afrikanische Landschaft mit europäischer Kolonialarchitektur. Von den insgesamt 15 Inseln, aus denen der Staat besteht, sind nur neun bewohnt. Die Hauptstadt Praia auf der Insel Santiago ist stark geprägt von portugiesischen Einflüssen. Erloschene Krater und Vulkane sowie paradiesische Strände mit weißem Sand und ruhigen Buchten, die bei Tauchern sehr beliebt sind, prägen die Landschaft. Wer in seinem Honeymoon unberührte Natur sucht, ist auf den Kapverdischen Inseln genau richtig. Die beste Reisezeit ist von April bis Juni und im November.

Griechische Inseln

Weißgetünchte Häuser mit blauen Kuppeln, malerische kleine Gassen, türkisfarbenes Meer und wunderschöne Strände laden auf die Flitterwochen nach Griechenland ein. Inseln wie Kreta, Mykonos, Santorin oder Rhodos sind von schöner Natur und dem typischen griechischen Flair geprägt. Auf den Inseln findet man viele traditionelle Tavernen, in denen es sich nach einem traumhaften Tag am Strand gemütlich und romantisch dinieren lässt. Die beste Reisezeit ist von Mai bis Oktober.

Balearen

Die Balearen sind eine Inselgruppe im westlichen Mittelmeer vor dem spanischen Festland. Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera sind wohl die bekanntesten Inseln auf den Balearen, es gibt jedoch insgesamt noch 146 weitere kleine Inseln. Wunderschöne Natur, traumhafte Strände, kleine romantische Buchten und kristallklares Wasser sind typisch. Die beste Reisezeit ist von Mai bis Oktober.

Varadero

Die zauberhafte Insel in der Karibik ist der berühmteste Badeorts Kubas. Das Meer ist türkisblau und feinster weißer Sandstrand lädt zum Entspannen ein. Traumhaft schöne Natur, Höhlen und einige noch unberührte Inseln versprechen eine unvergessliche Reise. Im Naturpark Rio Canimar lässt sich die atemberaubende Natur Kubas entdecken. Zahlreiche Bars, Pubs und Restaurants sorgen für eine aufregende Zeit in den Flitterwochen. Die beste Reisezeit ist von November bis April.

Paris

Die Stadt der Liebe und Lichter ist perfekt für Paare, die ihre Hochzeitsreise mit Kultur verbinden möchten. Romantische Spaziergänge, Hand in Hand an der Seine, gutes Essen und Wein sowie Kultur, Architektur und Kunst bieten eine perfekte Kulisse für einen schönen Kurztrip. Den Honeymoon-Trip verbringt man am besten in einem der legendären Luxushotels wie dem Four Seasons Hotel George V, dem Ritz oder im Shangri-La mit Blick auf den Eiffelturm. Ein Besuch im romantischen Schloss Versailles ist natürlich ein absolutes Muss.

Comporta

Comporta ist ein Naturschutzgebiet mit riesigem Atlantik-Strand südlich von Lissabon und ist ein Geheimtipp für ruhige Flitterwochen mit Luxus. Die abgelegene Ortschaft ist zudem Wohnort von Christian Louboutin. Schöne Sonnenuntergänge kann man hier in aller Ruhe genießen.

Andamanen

Zwischen Indien und Myanmar befinden sich die Andamanen. Sie sind eine tolle Alternative zu den Malediven. Brautpaare, die nach unberührten und abseits gelegenen Strände suchen, werden begeistert sein. Der Regenwald kann bei einer Tour erkundet werden. Tauchen gehen sowie einfach nur in der Sonne Relaxen oder eine Bootstour machen von Insel zu Insel - hier wird es einmalig schön für Hochzeitsreisende. Die beste Reisezeit ist von November bis Mai.

Galapagosinseln

Den perfekten Urlaub für Abenteurer können Hochzeitsreisende auf den Galapagosinseln verbringen. Abseits der Küste Ecuadors kann an exotischen Stränden die bunte Tierwelt mit ihren Seelöwen, Pinguinen, Schildkröten und Flamingos beobachtet werden. Die Inseln erkundet man am besten mit dem Boot. Die beste Reisezeit ist von Januar bis Mai.

Abenteuerreise im Luxus-Zug

Wie wäre es mit einer Reise zu den Victoria-Falls oder mit der transsibirischen Eisenbahn? In einem Luxus-Abteil lässt sich fast die ganze Welt als Abenteuer erleben. Viel zu weit weg? Sehr schön ist auch die Reise mit dem Glacier-Express bei unseren Nachbarn in der Schweiz - Romantische Berglandschaften inklusive!

Die Honeymoon Hotspots der Celebrities

Wir stellen euch die beliebtesten Hochzeits-Reiseziele der Promis vor!

Positano

Romantische Sonnenuntergänge sind auf der malerischen Insel in Italien unvergesslich. Kleine Buchten mit strahlend blauem Wasser verführen zum Baden. Kleine Cafés und Boutiquen prägen das Stadtbild und laden zum Bummeln ein. Reese Witherspoon und Tim Roth sowie Mark Zuckerberg und Priscilla Chan haben hier ihre Hochzeitsreise verbracht.

Seychellen

Die Insel ist bekannt für ihre atemberaubende Natur. Sie ist ein beliebtes Reiseziel für frisch verheiratete Paare und Promis. Auf einer der 115 Seychellen-Inseln lässt es sich wunderbar unter Palmen und umgeben von Natur flittern. Kate Middleton und Prince William haben hier ihren royalen Honeymoon zelebriert. Andere Stars wie Jennifer Aniston und Brad Pitt oder Paul McCartney und Heather Mills taten es ihnen gleich.

St. Barts

Diese karibische Insel ist wunderschön verträumt. Die Celebrities verbringen hier ihre Flitterwochen gerne am Boot. Hugh Jackman feierte hier die zweiten Flitterwochen mit seiner Frau. Stars wie Heidi Klum oder die Royals reisen gerne an diesem tollen Ort.

Baa-Atoll

Der Luxus und die abgelegenen Ressorts locken immer wieder jede Menge Stars auf die Inseln der Malediven. Die "Game of Thrones" Darstellerin Sophie Turner verbrachte ihren Honeymoon mit Joe Jonas am traumhaften Strand von Kunfunadhoo.

3 Tipps für außergewöhnliche Flitterwochen

1 Plane eine Fotosession ein!

Anzug und Hochzeitskleid dürfen gerne mit in den Reisekoffer. Plane vorab eine zweite Fotosession ein, dadurch bekommt ihr nochmals wunderschöne Erinnerungen für euer Album. Beliebt sind Fotos am Strand oder im Wasser. Fotograf:innen buchst du am besten gleich mit der Reise mit.

2 Romantische Zeit zu zweit!

Achte beim Reiseziel darauf, dass es besondere Aktivitäten für Honeymoon-Paare gibt. Diese buchst du dann am besten gleich mit oder als Überraschung für deinen Schatz, damit die Romantik nicht zu kurz kommt!