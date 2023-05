Land Künstler:in Songtitel Deutschland Lord of the Lost "Blood & Glitter" Frankreich La Zarra "Évidemment" Großbritannien Mae Muller "I Wrote a Song" Italien Marco Mengoni "Due vite" Spanien Blanca Paloma "Eaea" Ukraine Tvorchi "Heart of Steel"

Teya & Salena singen 2023 beim ESC für Österreich

Dieses Jahr könnte es wieder so weit sein, dass Österreich ins Finale einzieht - glaubt man den Buchmachern. Das letzte Mal gelang dies Cesár Sampson mit "Nobody But You" vor 5 Jahren, der das Halbfinale überstand. Bei den Wettquoten ist "Who The Hell Is Edgar" zumindest ganz vorne dabei und auch ESC-Fans sind sich sicher, dass Teya & Salena die Qualifikation am 11. Mai 2023 überstehen werden.

Mit "Who The Hell Is Edgar" mischt das Duo Teya & Salena also vorne mit. Die beiden haben sich 2021 bei der ORF-Castingshow Starmania kennengelernt. Beide haben bereits ordentlich Bühnenerfahrung.

Teya, bürgerlich Thea Devy, begann mit 17 selbst Songs zuschreiben und bewarb sich bereits 2020 als ESC-Teilnehmerin für Österreich und Serbien.

Salena nahm 2017 bei "The Voice of Germany" teil und erreichte dort die dritte Runde. Auch sie versuchte bereits ihr Glück beim ESC - jedoch ein Jahr vor Teya.

Den Song "Who The Hell Is Edgar", welcher auf jeden Fall Ohrwurmpotenzial hat, haben Teya & Salena gemeinsam geschrieben.