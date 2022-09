Okay, vorab einmal Hand aufs Herz: Wer denkt beim Widder bitte nicht direkt an Leidenschaft, Temperament und Lust? Als Feuer-Geborene machen die starken Persönlichkeiten ihrem Element definitiv alle Ehre. Das wars aber noch nicht: Widder dürfen als allererstes Sternzeichen den Tierkreis eröffnen ... sorry Löwen, ihr müsst eure Krone wohl oder übel abgeben!

Wer einen Widder kennt oder selbst einer ist, der weiß: Ihre Präsenz ist bereichernd - andererseits manchmal eben auch laut, "too much" und die Personifikation einer Reizüberflutung. Ihr solltet also nicht nur Geduld mitbringen, ihr müsst sogar! Es gibt keinen anderen Ausweg.

Welche Rolle spielt das Sternbild in der Mythologie?

Wenn von Sternzeichen gesprochen wird, bezieht sich das auf die Astrologie. In der Astronomie hingegen gibt es Sternbilder - welche in der Antike mit verschiedenen Sagen assoziiert wurden und bis heute von Bedeutung sind. Auch hinter dem Widder verbirgt sich eine interessante Geschichte: Athamas, der König von Böotien, war einst mit der Wolkengöttin Nephele liiert, wobei die Zwillinge Phrixos und Helle gezeugt wurden. Besagte Ehe war leider nicht von Dauer, denn Athamas verguckte sich in die schöne Ino - und heiratete sie.

Schönheit ist nicht alles, meine Lieben! Ino wirkte nämlich wie ein Lottogewinn, stellte sich jedoch als bösartige Seele heraus. Nach nur kurzer Zeit brachte sie Melikertes und Learchos auf die Welt. Kleiner Reminder: Athamas war ein König, was im Umkehrschluss bedeutete, dass seine erstgeborenen Söhne die nächsten in der Thronfolge gewesen wären. Aber nicht mit Ino! Diese vergiftete die umliegenden Felder, was in einer Hungersnot resultierte. Laut dem Orakel gab es nur eine einzige Lösung - und zwar Athamas Kinder aus der vorherigen Ehe zu opfern.

Was für ein Glück, dass Nephele gute Mutterinstinkte aufwies und sofort erkannte, was vor sich ging! In letzter Sekunde schickte sie einen Widder zur Opferstelle, der die Zwillinge retten konnte. Unser Held wählte dabei einen ziemlich unerwarteten Fluchtweg: den Himmel. Natürlich kann der Widder fliegen! Wie soll es in der griechischen Mythologie auch anders sein? Leider stürzte Helle vom Rücken des Tieres und kam um. Phrixos überlebte, woraufhin der Widder den Göttern geopfert wurde und dank Zeus einen Platz im Sternenhimmel fand. Fun Fact: Vielleicht habt ihr schon einmal vom "Goldenen Vlies" gehört? Damit ist das strahlende Fell des Widders gemeint.

Widder wollen stets mit dem Kopf durch die Wand

Widder gehören ganz klar zu den Macher:innen! Dank ihrer aufbrausenden, energetischen Art sind sie mittendrin statt nur dabei - und haben zu jedem Thema eine eigene Meinung. Schwierig wird es, wenn ihre Impulsivität - wie eigentlich immer - überhand nimmt. Wenn das Sternzeichen den Mund öffnet, ohne vorher über Gesagtes nachzudenken, führt dies gut und gerne zu Herzschmerz, Streit und Diskussionen. Stellt euch drauf ein: Manch hitzige Argumentation wird früher oder später eintreten. Rette sich, wer kann!