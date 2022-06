Der Grunge Style erlebte in den 90er Jahren mit Bands wie Nirvana, Pearl Jam und Co. einen regelrechten Hype! Auch heute ist er aus der Modewelt nicht mehr wegzudenken. Wir verraten dir, woher dieser Look kommt und welche Key-Pieces du für den Look benötigst.

Die Anfänge des Grunge

Das Wort "Grunge" (übersetzt: "Dreck") bezeichnet eine Musikrichtung, die bereits in den 1960er und 70er Jahren entstand und die Rock- und Punkmusik prägte. Mit düsteren Texten und verzerrtem E-Gitarrensound wurde sie zu einer Art Gegenbewegung zum damals vorherrschenden, glatten Mainstream-Rock.

In den 1980er und 1990er Jahren wurde Grunge so richtig populär: Denn eine Reihe aus Seattle stammender Bands prägte den sogenannten "Seattle Sound", der Heavy Metal und Punkrock vereinte. Allen voran natürlich die Band Nirvana, die es schaffte, dass Grunge vom Außenseiter-Genre wegkam und immer mehr zum Sinnbild einer Generation wurde, die sich gegen Perfektionismus und das vorherrschende System auflehnte.

Doch zurück zur Mode: Durch den Erfolg von Nirvana wurde Grunge schnell kommerzialisiert und es brach ein regelrechter Medienrummel um Nirvana-Frontmann Kurt Cobain und dessen Frau Courtney Love aus. Beide gelten bis heute als Ikonen des Grunge – und das, obwohl sie eigentlich für einen sehr eigenwilligen und rebellischen Look standen.

Spätestens nach dem Release von "Nevermind" sprangen schließlich auch die großen Modedesigner wie Marc Jacobs, Versace oder Calvin Klein auf den Grunge-Zug auf. Band-Shirts in Oversize, Flanellhemden, Slipdresses und Grunge-typische Layering-Looks schafften es auf die Laufstege dieser Welt und wurden von Supermodels wie Kate Moss präsentiert.

Von da an gehörte der Grunge Style zur Mainstream-Mode, der in den vergangenen Jahren immer wieder kleinere und größere Revivals erlebte. Auch Modeprofis wie Cara Delevigne, Rihanna, Miley Cyrus oder Agyness Deyn lieben den lässigen Grunge Style und auch wir finden, dass das ein oder andere Grunge Piece im Kasten keiner Fashionista fehlen darf!

Das macht den Look aus

Der Grunge Style zeichnet sich einerseits durch die oben bereits genannten Kleidungsstücke aus. Darüber hinaus geht es bei dem Look aber vor allem auch darum, dass dieser mühelos beziehungsweise gewollt undone aussieht. Vereinfacht lautet die Devise: Stylisch aussehen, ohne den Eindruck zu erwecken, als hätte man sich über sein Outfit Gedanken gemacht.

Auch in Sachen Styling darf es ruhig minimalistisch und unordentlich ausfallen: Messy Beach Waves, Messy Bun, dunkler Lidschatten oder Lippenstift kombiniert mit jeder Menge Attitude sowie coolen Accessoires machen den Look komplett!

Diese Key-Pieces brauchst du für den Grunge Style

Der Grunge Style kommt niemals völlig aus der Mode – speziell bei Festivals hat der Stil Hochsaison! Heute kombinieren wir aber eher nur einzelne Teile. Denn im Gegensatz zu den frühen 90er-Jahren, stylen Fashionistas den Grunge Style heute weniger abgeranzt als damals. Als Stilbruch zu Destroyed Denim, schwarzem Leder oder derben Schnürboots kombinieren sie elegante und verspielte Teile wie Blusen, Satinkleider oder Blumenprints.

rockige Bandshirts

Es ist eines DER Key-Pieces für den angesagten Grunge-Look: Rockige Bandshirts, angelehnt an die Musikszene der 80er und 90er Jahre. Wer mit Bandshirts nur wenig anfangen kann, kann auch einfach zu anderen Shirts mit Print in dunklen Farben greifen. Das Must-Have kann ganz grungy zur Destroyed Jeans oder auch zur (Kunst-) Lederleggings gestylt werden, funktioniert aber auch sehr gut im modischen Stilbruch zu zarten Midiröcken oder zur weiten Palazzohose mit Blazer.

Besonders authentisch wird der Look mit einem übergroß geschnittenen Oversize-Shirt. Tipp für Sparfüchse: Schau dich doch mal im Kleiderschrank deines Partners um.

Flanellhemd

Das Flanellhemd ist ein weiteres Aushängeschild des Grunge Styles: vorzugsweise getragen in schlichten, unaufgeregten Farben und gerne ebenfalls eine Nummer größer. Das Flanellhemd eignet sich auch ideal für einen Lagenlook. Für den klassischen Grunge-Look trägst du es mit einem schwarzen Band-Shirt, einer Destroyed-Jeans und Dr. Martens. Femininer wird das Flanellhemd in Kombination mit einem Blümchenkleid und Jeansjacke.

Biker Boots & Converse

Ein Look im Grunge Stil ohne das richtige Schuhwerk? Undenkbar! Klobige Boots mit dicker Sohle à la Dr. Martens sind ideale Pieces für dein perfektes Grunge-Outfit. Die coolen Treter sind momentan ohnehin wieder sehr angesagt und werden von Fashionistas zu allen möglichen Teilen getragen.

Übrigens: Neben Biker Boots sind auch Turnschuhe (zum Beispiel von Converse) typisch für den Grunge Style. Die dürfen auch gerne etwas abgenutzt aussehen.

Destroyed Denim

Zerrissene Jeans sind ohnehin ein echter Dauerbrenner in der Modeszene, passen aber auch super gut zum Grunge Stil. Besonders stilgetreu wird der Look, wenn du die Jeans zu klobigen Boots, Sneakers im Used-Look und Karohemd kombinierst. Im Sommer lieben wir es auch, Jeansshorts und Jeansjacken im Destroyed-Look zu unserem Grunde Outfit zu kombinieren.

Übrigens: Auch hier kann man ganz easy Geld sparen, indem man eine alte Jeans einfach selbst grob abschneidet bzw. zerreißt.

Leder- und Vinyl Teile

Düster darf es beim Grunge natürlich auch zugehen. Was wäre da besser geeignet als das ein oder andere Teil aus Leder oder Vinyl? Das kann zum Beispiel eine enge Röhrenhose im Leder-Look oder eine klassische Biker-Jacke sein. Aber auch ein Blazer aus (Kunst-) Leder passt super zu dem rebellischen Style.

Next Level Grunge bekommt ihr außerdem mit Kleidungsstücken aus Vinyl- bzw. Lackleder. Diese sind aufgrund ihrer glänzenden Oberfläche bereits ein Hingucker für sich, kommen in Kombination mit Converse, Hoodie oder Hemd besonders cool zur Geltung.

Shop The Look: Die coolsten Grunge Pieces zum Nachshoppen

Bist du jetzt "ready to grunge"? Wenn ja, dann kommen hier die coolsten Teile im Grunge Stil zum Nachshoppen: