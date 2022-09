Ist dir schon einmal aufgefallen, dass die meisten Sternzeichen im Singular, wenige Ausnahmen aber im Plural stehen? Auch das sensible Wasserelement wird durch gleich zwei Fische dargestellt. Dies ist kein Zufall: Während der eine Fisch nach unten zu schwimmen scheint, steigt der andere in den Himmel auf.

In der Astrologie wird diese Anordnung mit dem jeweils Irdischen und Spirituellen verglichen. Nicht umsonst gelten Fische als Wander:innen zwischen den Welten! Stille Wasser sind tief - und die damit einhergehenden, manchmal unterdrückten Emotionen eine schwere Last.

Der Sternenhimmel ist nicht nur schön anzusehen, sondern erzählt auch viele Geschichten! In der alten Antike wurden jedem einzelnen Sternbild verschiedene Sagen zugeordnet - die sich bis heute herumsprechen. So auch die Mythologie der Fische: Nachdem die Götter und Göttinnen endlich einen Sieg über die Titan:innen verzeichnen konnten, machte Aphrodite - die Göttin der Liebe - einen Spaziergang am Ufer des Euphrats. Ihr kleiner Sohn Eros begleitete sie dabei.

Typhon - Sohn der Gaia und angsteinflößendes Mischwesen mit Schlangenmerkmalen - machte den beiden einen Strich durch die Rechnung: Er wollte Rache. Da Aphrodite und Eros keine Chance gegen das riesige, starke Ungeheuer hatten, musste ein Plan her! Pan, der übrigens das Sternzeichen Steinbock verkörpert, und ein paar andere Götter schwammen als Fische davon - eine Gabe, mit der unser Duo nicht gesegnet war. Zeus jedoch bemerkte das Dilemma und verwandelte Mutter sowie Sohn ebenfalls in einen Fisch.

Um sich in der rauen See nicht zu verlieren, wurden die Schwanzflossen mit einer Schnur verbunden. Zusammen konnten sich Aphrodite und Eros retten, ohne, dass auch nur eine:r ums Leben kam! Beide wurden später zwischen den Sternen platziert, wobei sie auch hier miteinander verbunden waren - eine bildliche Darstellung der Mutter-Kind-Liebe.

Mit den Fischen schließt sich der gesamte Tierkreis. Ihnen wird nachgesagt, dass sie daher den Anfang, das Ende und die Wiedergeburt symbolisieren - ein Kreis ist endlos und so auch der Lauf des Lebens. Während es in vielen Situationen eher negativ behaftet ist, zuletzt dran zu sein, übernehmen Fische die wohl wichtigste Aufgabe überhaupt: Alle Höhen und Tiefen ihrer Vorgänger:innen werden observiert - und für immer verinnerlicht. Kein Wunder, dass das Wasserelement oftmals im Chaos versinkt! Es wird wortwörtlich von seinen Gefühlen überrannt.

Steckbrief: Fische Lateinischer Name: Pisces

Pisces Zeitraum: 19. Februar - 20. März

19. Februar - 20. März Haus der Astrologie: 12 (Spiritualität)

12 (Spiritualität) Element: Wasser

Wasser Planet: Neptun

Neptun Qualität: Veränderlich

Veränderlich Glückskristalle: Amethyst, Kunzit, Aquamarin

Amethyst, Kunzit, Aquamarin Fische-Promis: Olivia Rodrigo, Michaela Kirchgasser, Rihanna, Sophie Turner, Drew Barrymore

Was hat es eigentlich damit auf sich, dass die heutige Generation vor scheinbar allem Angst hat? Fische sind das Paradebeispiel! Zahnarzttermine werden noch mit 35 Jahren von Mutti gemacht - Händchenhalten, wenn es soweit ist, wird auch nicht abgelehnt. Das Sternzeichen mag viele Talente haben, in diesem Punkt hingegen kann es definitiv noch wachsen. Also: Unsere Anxiety-Queens und -Kings bitte immer mit Samthandschuhen anfassen.

Man kann es kaum glauben, aber die eigentlich zurückhaltenden Fische können auch ganz anders! Irgendwann kommt jede:r einmal an ihre:seine Grenzen. Sollte das Sternzeichen wütend sein - was, seien wir ehrlich, vergleichsweise selten vorkommt - droht es, zu explodieren. Statt Probleme anzusprechen und aus der Welt zu schaffen, läuft es eher darauf hinaus, dass Fische sich selbst die Schuld geben. Das Ende vom Lied: Tränen - egal, ob vor Wut oder Trauer.