Das sind die schönsten Boho-Kleider

Bohemian Chic ist eine Stilrichtung, die sich sowohl in Sachen Einrichtung als auch in der Mode stets großer Beliebtheit erfreut. Kein Wunder, denn Boho steht für ein Lebensgefühl, das eine vielseitige Ästhetik widerspiegelt, inspiriert von zahlreichen Ländern und Kulturen. Weltenbummler, Freigeister, Kreative – sie alle leben den Bohemian-Spirit und – Hand aufs Herz – wollen wir nicht alle manchmal moderne Hippies sein? Wir zeigen euch, wie das zumindest modetechnisch gelingt!

Woher kommt der Boho Chic überhaupt?

Vor über 200 Jahren tauchte der Begriff "Bohème" erstmals in der Mode auf. Intellektuelle, Künstler:innen und Schriftsteller:innen identifizierten sich besonders damit, stand die Bezeichnung doch für alternative Kleidungs- und Lebensstile aus der ganzen Welt. Tatsächlich waren es vor allem Letztere, die sich in den 60er und 70er Jahren in Marokko bzw. speziell in der malerischen Küstenstadt Tanger aufhielten um zu schreiben, die den Stil prägten.

Von Marokko aus fand der Bohemian-Stil schließlich mit der Beatnik- und Hippie-Bewegung den Weg in den Mainstream. In den frühen 2000ern erfreute sich der Boho Chic besonders großer Popularität, als sich Schauspielerin Sienna Miller beim Glastonbury Festival 2004 in verschiedenen Boho-Styles zeigte. Wenig später überflutete Boho-inspirierte Kleidung die Modemagazine dieser Welt.

Selbst heute ist uns der Boho Chic, anders als so manches Fashion-Phänomen, erhalten geblieben. Pünktlich zum Sommer kommt der Look jedes Jahr mit einem neuen Twist zurück und versetzt und sofort in Sommer- und Urlaubsstimmung. Lisa Aiken, Fashion & Buying Director des Online-Luxusmodehändlers Moda Operandi, bezeichnet Boho sogar als den "Inbegriff von modischem Eskapismus".

Was macht den Boho-Stil aus?

Alle stilistischen Facetten des Boho Chics zusammenzufassen ist freilich ein etwas komplexes Unterfangen, speziell da der Trend jedes Jahr neu interpretiert wird. Trotzdem gibt es natürlich wiederkehrende Elemente, die den Look besonders prägen wie etwa weiße Lochspitze, Fransen, Patchwork, Perlen, Federn und mehr.

Key-Pieces sind zum Beispiel weit geschnittene Röcke, bestickte Tuniken, Blumenkleider, Jeansjacken, (Cowboy-) Stiefel und diverse Kleidungsstücke aus Strick. Ins Haar gebundene bunte Seidentücher feiern bei dieser Stilrichtung ebenfalls häufig ein Revival. Zudem setzt der Boho Chic sehr stark auf natürliche Farben und Materialien sowie auf traditionelle Prints und Handwerkstechniken.

So stylst du dein Boho-Kleid

im Alltag

"Mehr ist mehr" lautete die Devise in den frühen 2000ern. Heute besticht der Boho Chic aber in erster Linie mit schlichter Eleganz. Denn die Neuinterpretation ist etwas zurückhaltender, lässt aber dennoch genügend Spielraum für Individualität. Fashionistas kombinieren wallende Maxikleider und auffällige Prints am besten mit schlichten Accessoires und Taschen aus Korbmaterial. Umhängetaschen aus rauem oder glatten Leder mit erdigen Farbtönen ergänzen den Look ebenfalls perfekt.

Muster sind natürlich auch heute noch untrennbar mit dem Boho-Look verknüpft- besonders beliebt sind hier etwa Blumen- und Ethnomuster, aber auch Batik- und Paisley-Muster gehen Hand in Hand mit dem Boho Chic. Stiefel müssen nicht mehr zwingend dazu kombiniert werden. Speziell im Sommer passen natürlich auch (Leder-) Sandalen wunderbar zum Maxikleid. Die Kombi mit Sneakern sorgt außerdem für einen modernen Look, der weniger verspielt aussieht.

bei einer Hochzeit

Hochzeitskleider im Boho-Stil sind seit jeher extrem beliebt, da sie Romantik und Verträumtheit ausstrahlen. Doch auch als Hochzeitsgast kann man in einem romantischen, bunten Kleid kaum etwas falsch machen. Je nach Motto und Wetter kann das Outfit natürlich angepasst werden – handelt es sich um eine elegante Hochzeit am See oder wird in einer rustikalen Hütte gefeiert? Der Boho-Stil kann auf verschiedenste Weisen interpretiert werden.

Auch in Sachen Schuhen ist fast alles möglich: Keilsandaletten gehen ebenso zum Boho-Kleid wie Pantoletten, Lederstiefel und Römersandalen – oder gehst du vielleicht doch stilgetreu ganz einfach barfuß?

Übrigens: Die richtige Frisur ist bei einem Boho-Hochzeitsgast-Look natürlich unerlässlich. Bei langen Haaren sind offene beziehungsweise halboffene Frisuren mit großzügigen Wellen besonders angesagt. Für Brautjungfern oder die Trauzeugin eignet sich auch ein Blumenkranz hervorragend als Ergänzung zum Look!

beim Festival

Auf Festivals geht es oftmals etwas wilder zu – und das natürlich auch in Sachen Mode! Der Boho-Look passt natürlich auch ganz wunderbar zu Musikfestivals. Im Sommer kannst du dich für ein kürzeres Kleid entscheiden, dann hast du mehr Beinfreiheit zum Tanzen. Maxikleider gehen natürlich auch, sind aber unpraktischer.

Ansonsten ist aber so gut wie alles möglich und es gilt, wie bereits Anfang der 2000er Jahre, das Motto: Zu viel gibt’s nicht! So kannst du zum Beispiel auf mehrere Teile mit Fransen setzen, klobige Boots, viel Schmuck und eine auffällige Sonnenbrille kombinieren. Auch Hüte, Kopftücher und Co. passen wunderbar zum Boho-Kleid und schützen dich außerdem vor der Sonne!

Das sind die schönsten Boho-Kleider

Du hast jetzt richtig Lust, dich im Boho Chic all over zu stylen? Kein Problem, denn wir haben für dich eine Auswahl der schönsten Boho-Kleider herausgesucht: