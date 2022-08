Es stimmt schon, dass der Löwe oft stärker, schneller und besser ist - dahinter steckt jedoch genauso viel Mühe, wie bei anderen auch. Der einzige Unterschied: Löwen geben sich so natürlich und selbstbewusst in ihrem Tun, dass es gar nicht erst auffällt, sollten sie mal kämpfen müssen. Kündigung eingetrudelt? Kein Problem, dann war es wohl nicht der richtige Weg - und ist die perfekte Möglichkeit, sich anderswo weiterzubilden.

Selbst, wenn es eigentlich jeden Grund zur Eifersucht geben sollte, kann man meist nicht anders, als die Powerfrauen und -Männer zu lieben. Löwen beweisen eben immer wieder, dass ihr Herz aus Gold ist und sie sich wirklich für ihre Mitmenschen interessieren. Über Schwächen zu reden, fällt ihnen jedoch schwer - es erinnert zu stark an vergangene (Kindheits-)Traumata. In den meisten Fällen bleibt das Sternzeichen aber cool und lässt sich nichts zu Kopf steigen, dennoch Vorsicht: Der Grad zur Arroganz ist schmal!

Typische Charaktereigenschaften des Löwen Stärken: Schwächen: Leidenschaft Temperament Optimismus Eitelkeit Kreativität Zynismus Extrovertiertheit Überheblichkeit Lebensenergie Kontrollzwang Selbstbewusstsein Kritikunfähigkeit Ehrgeiz Sturheit

Beruf & Karriere: Misserfolg ist keine Option

Es überrascht sicherlich keinen, wenn ich sage, dass sich Löwen - genauso wie sie scheinbar alles können - auch in jedem Job gut machen. Trotzdem gibt es die eine oder andere Präferenz: In Kunst, Politik und Medien fühlt sich das Sternzeichen am wohlsten. Ebenfalls passend wäre die Hauptrolle in einem Blockbuster - dafür müsste sich der Löwe nicht einmal verstellen.

Ganz wie sein Spirit Animal kennt auch das Feuerzeichen keine Konkurrenz, wenn es die Karriere betrifft. Im Umkehrschluss bedeutet dies hingegen nicht, dass Gegenspieler:innen keine Chance haben - Löwen handeln stets fair und ehrlich. Ihr Verantwortungsbewusstsein sowie Gerechtigkeitssinn ist einfach zu stark! Das Motto des Siegertyps lautet schlichtweg: Möge der Bessere gewinnen - und das ist eben zu 99,9% der Löwe.

Partnerschaft & Liebe: Die Hingabe eines Löwen ist grenzenlos

Wer einmal einen Löwen getroffen hat, weiß, wie anziehend dessen Selbstbewusstsein sein kann. Dementsprechend hat das liebenswürdige Sternzeichen nicht gerade wenig Optionen bei der Partner:innenwahl! Theoretisch könnte der Löwe sein Sex-Appeal so richtig ausnutzen - macht es aber nicht. Stattdessen ist er ein absoluter Familienmensch und kann sich nichts Schöneres vorstellen, als mit Partner:in und Kind(ern) in einem kleinen Haus am Stadtrand zu wohnen. Um sich selbst treu zu bleiben, darf zumindest die Hochzeit extra prunkvoll sein! So muss das.

Bevor Löwen eine Beziehung eingehen, gibt es eine - vergleichsweise sehr lange - Datingphase. Ihre Befürchtung, zu fallen, ist groß. Sie haben immerhin viel zu verlieren. Geht die treue Seele tatsächlich eine (monogame) Partnerschaft ein und wird enttäuscht, fühlt es sich fast so an, als würde sie an ihrem Liebeskummer sterben müssen. Mit dem Broken-Heart-Syndrom ist nicht zu spaßen!

Ein kleiner Rat: Solltet ihr dieses Sternzeichen an eurer Seite haben, lasst es nie wieder los. Dessen Liebe ist eine einmalige Erfahrung! Wie schön ist es bitte, dass ihr der Grund dafür seid, dass sich der Löwe endlich fallen lassen kann - ganz ohne Erwartungshaltung oder Versagensangst.

Welche 3 Sternzeichen passen am besten zu Löwen?

Löwen mögen zwar begehrte Singles sein, sind bei der Partner:innenwahl jedoch vorsichtig und bedacht. Nicht jede:r hat deren Liebe verdient. Schützen, Widder und Waagen hingegen scheinen ihr perfektes Match zu sein: Der Schütze holt das Beste aus dem Löwen heraus - zusammen können sie ihren Horizont erweitern und bedeutungsvolle Gespräche führen.

Waagen sind sehr intellektuelle Kunst- und Kulturliebhaber:innen. Ein guter, erfrischender Ausgleich für unser vielbeschäftigtes Sternzeichen. Der Widder ist feurig, wild und temperamentvoll. Auf den ersten Blick könnte man diese Beziehungskombination als "too much" einstufen, dabei gibt es hier endlose Romantik und sagenhaften Sex. Hm, darüber kann man sich definitiv nicht beschweren!

Welche 3 Sternzeichen passen eher nicht zu Löwen?

Mit Wassermännern, Skorpionen und Fischen ist eine Beziehung zwar nicht unmöglich - allerdings sehr, sehr unwahrscheinlich. Während der Wassermann durch seine festgefahrene Meinung abschreckt, sind Löwen mit Sensibelchen wie den Fischen überfordert. Skorpione sind wie unser Sternzeichen auch ein Feuerelement. Bedeutet: In dieser explosiven Beziehung kommt keine Partie zur Ruhe - beide sind zu ambitioniert und energiegeladen.

Sex: Für Sternzeichen Löwe gehören Experimentierfreude & Lust fest dazu

Bereit für einen kleinen Schocker? Sex steht für den Löwen nicht an erster Stelle. Klar, das leidenschaftliche Sternzeichen macht sich auch gut im Bett, muss jedoch nicht immer dort landen. An einem heißen Flirt kommt man in der Regel aber nicht vorbei - darin sind Löwen wahre Champions.

Einmal im Schlafzimmer angekommen, wird das Sternzeichen seinem Element mal wieder gerecht. Sein Planet - die Sonne - spielt vielleicht auch eine Rolle: Sex mit einem Löwen ist abenteuerhaft, energetisch und hypnotisierend. Das Feuerzeichen weiß, wie es mit seinen Reizen umzugehen hat. Falls ihr gerne dominant unterwegs seid, muss ich euch leider enttäuschen. In dieser Sache hat der Löwe ganz klar die Hosen an! Disclaimer: Es wird laut.

Freundschaft: Die Art von Freund:innen, mit denen man Pferde stehlen kann

Egal, wo man hingeht - Löwen kennen mindestens eine Person. Kontakte zu knüpfen könnte ihnen nicht leichter fallen! Mit ihrer offenen, sozialen Art verstehen sie sich meist mit jeder Art von Person. Bekanntschaften sollten aber keinesfalls mit Freundschaften gleichgesetzt werden. Hier zieht das Sternzeichen eine klare Linie: Sein Freundeskreis ist überschaubar - denn mehr braucht es für das perfekte Rudel nicht.

Löwen leiden stark unter dem FOMO-Effekt - der Angst, etwas zu verpassen. Wenn um 18 Uhr Omas Geburtstag gefeiert wird und nur ein paar Stunden später die größte Party des Jahrhunderts steigt, ist das Sternzeichen bei beidem dabei. Schlaf kann wann anders nachgeholt werden! Nicht selten findet die Feier auch in der eigenen Höhle des Löwen statt: Das Feuerelement ist ein:e grandiose:r Gastgeberin - allein schon durch sein spendables, großzügiges Wesen.

Fashion: Guter Geschmack liegt Sternzeichen Löwe im Blut

Glamour, Luxus und Trends sind für den Löwen von großer Bedeutung. Die Fashionistas wissen genau, wie sie ihre Schokoladenseite - aka ihren ganzen Körper - in Szene setzen: Ein Fehlpass oder Fashion-Fauxpas ist eine Seltenheit. Ich glaube, selbst mit einem Kartoffelsack würde das Sternzeichen aussehen, als wäre es frisch auf der Fashionweek eingetroffen.

Der Löwe spricht sich ganz klar gegen Fast Fashion aus! Dies bedeutet aber nicht, dass er Team Minimalismus ist. Wer das Geld hat, kann sich trotzdem viel kaufen - nur eben in besser, teurer und langlebiger. Das modische Sternzeichen investiert gerne in sich selbst, wobei im Fall der Fälle auch die neueste Tasche von Jacquemus dazugezählt wird. In Sachen Style setzen Löwen auf wilde Muster, knallige Farben und auffällige Statement-Pieces. Mehr ist mehr.

Das sagen dein Löwe-Aszendent und -Mondzeichen über dich aus

Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, was die Sterne über deinen Charakter & Co aussagen, gibt es eine super wichtige Sache zu beachten: Neben Sternzeichen - den sogenannten Sonnenzeichen - gibt es elf weitere Tierkreiszeichen, die zusammen dein Geburtshoroskop bilden. Erst im Großen und Ganzen kann die Birth Chart dein gesamtes Wesen ermitteln. Solltest du im Aszendenten Löwe sein, so bist du eine sehr positive, lebensfrohe Persönlichkeit! Mit deiner offenen Art kann es aber auch sein, dass sich deine Mitmenschen eingeengt fühlen. Nicht jede:r ist ein Social Butterfly.

Mondzeichen bedeutet, dass der Mond zum Zeitpunkt deiner Geburt in einem bestimmten Sternbild stand - in unserem Fall im Löwen. Dies sagt aus, dass du stets für deine Gefühle einstehst. Es macht dir zum Beispiel nichts aus, vor anderen zu weinen. Wieso sollte es auch? Emotionen sind nichts, wofür man sich auch nur ansatzweise schämen sollte! You rock.