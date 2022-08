Pamela Reif: Eine Fitness-Ikone. Das wussten Sportbegeisterte schon lange, jetzt aber gefühlt die ganze Welt. Mit ihren kostenlosen Home-Workouts auf YouTube hielt sie uns vor allem während der Quarantäne ordentlich auf Trab. Mit unterschiedlichsten Einheiten vom HIIT-Workout, über Bauchmuskel-Training bis hin zur effektiven Ganzkörper-Session und Dance-Videos, die uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern, weil wir uns so blöd anstellen, hat Pamela wirklich alles im Angebot.

Wer aber glaubt, das war schon alles, was die Beauty zu bieten hat, hat sich getäuscht. Ganz im Gegenteil! Pamela Reif hat mit ihren 26 Jahren das erreicht, wovon viele nur träumen: Eigene Kollektionen für NA-KD und Puma, eine eigene Kochbuchreihe namens "You Deserve This", den Podcast "Schaumermal" zusammen mit ihrem älteren Bruder Dennis und nicht zu vergessen, ihr "kleines" Fitness-Imperium. Na ned schlecht, da könn ma uns noch was abschaun!