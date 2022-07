"Mit meinem Code Anne15 könnt ihr jetzt für 24 Stunden sogar 15% sparen! Wie cool ist das denn?" - Seid ehrlich, wie oft habt ihr diesen Satz, zumindest abgewandelt, schon einmal gelesen? Wer aktiv auf Social Media unterwegs ist, kann wahrscheinlich ein Lied davon singen.

Sie sind unsere Vorbilder und können sich manchmal sogar wie enge Freund:innen anfühlen: Influencer:innen! Aber wie viel wissen wir eigentlich über deren Leben, Beruf und Hintergründe, obwohl wir sie theoretisch den ganzen Tag über begleiten?

Was ist überhaupt ein:e "Influencer:in"?

Vielleicht hast du folgende Begriffe schon einmal gehört: Blogger:in, Vlogger:in, Content Creator. Im Endeffekt bedeuten diese Wörter nichts anderes als das Wort Influencer:in; der Sinn dahinter ist derselbe.

Der Begriff selbst stammt aus dem Englischen, denn "to influence" bedeutet wortwörtlich übersetzt "beeinflussen" - und das ist letztendlich genau das, was Influencer:innen machen. Wie krass sich das Wort etabliert hat, zeigt allein schon der Fakt, dass es im Duden aufgelistet ist: "Personen, die in sozialen Netzwerken besonders bekannt, einflussreich sind und bestimmte Werbebotschaften, Auffassungen o. Ä. vermitteln."

Obwohl ein Großteil der Influencer:innen viel und oft für Produkte oder Leistungen werben, sollte ihre Existenz auf gar keinen Fall nur darauf beschränkt werden. Es braucht sehr viel Mut und Selbstbewusstsein, sich jeden Tag aufs Neue einem wildfremden Publikum zu präsentieren - und das in allen Facetten!

Influencer:innen lassen uns, ihre Follower:innen, an ihrem gesamten Leben teilhaben. Neben hilfreichen Tipps, Events und Glückstagen wird mittlerweile immer öfter auf mehr Realität im Internet und Tabus hingewiesen: Thematiken wie Body Positivity, LGBTQIA+ und Klimawandel - denn auch das gehört zum Leben dazu.

All in all findet man Influencer:innen in so ziemlich allen Bereichen: Beauty, Fashion, Sport, Finanzen oder Food. Finanzen sind aber eher nicht so dein Ding? Kein Problem! Du kannst immer selbst entscheiden, wen du abonnierst - und damit auch wessen Leben du verfolgst.

Auch du bist vielleicht ein Web-Star!

Yes, du hast absolut richtig gelesen: Dein Instagram-, TikTok- oder YouTube-Account bietet nämlich auch schon eine Plattform und macht dich dadurch zu einem oder einer Influencer:in - solltest du momentan ca. 1000 Follower:innen haben. Damit es nicht zu kompliziert wird, folgt einmal eine kleine Übersicht:

Und, kannst du dich wiederfinden? Damit steht deiner Influencer:innen-Karriere nichts mehr im Wege!

Influencer:in ist nicht gleich Influencer:in

Mittlerweile ist es Gang und Gebe, dass sich Influencer:innen weiterentwickeln und nicht nur auf Social Media fokussieren. Einerseits ist es gut, immer ein zweites Standbein zu haben, weil man nie weiß, wie lange bspw. Instagram noch angesagt ist. Andererseits ist es einfach auch schön, den Follower:innen materielle Dinge anbieten zu können.

Carmen Kroll (@carmushka) zeigt, was es heißt, neben einer Influencerin auch erfolgreiche Entrepreneurin zu sein. 2018 stellte sie zusammen mit Julia Zwingenberg ihr Fashion-Label "Oh April" auf die Beine, 2021 folgte ihre zweite Marke "Mamushka", die sich explizit an Eltern und Babys richtet. Nebenbei ist sie ebenso Autorin ihres Buches "Mein Kopf, ein Universum" und bringt mittlerweile das vierte Jahr in Folge einen Jahreskalender in Kooperation mit JO & JUDY heraus. Um Queen Beyoncé zu zitieren: "Who run the World? Girls!"

Wie etabliert man sich in der Berufsbranche?

Viele Wege führen nach Rom. Das trifft auch auf das Influencer:innen-Dasein zu! Ein großes Kriterium, was oft ein Follow veranlasst, ist Sex-Appeal - zumindest auf den ersten Blick. Wir gucken uns nun einmal gerne schöne Dinge und Menschen an. Um das Profil auch weiterhin verfolgen zu wollen, sollten Influencer:innen ebenso einen Mehrwert bieten. Hierfür sind vor allem besondere Eigenschaften oder Talente, die sie vom Rest abheben - und das sind mittlerweile wirklich viele - hilfreich.

Kiki vom Kanal @kikidoyouloveme macht alles richtig, denn sie ist Kackfluencerin! Äh … Wie bitte? Ja, genau! Auf ihrem Instagram-Profil dreht sich alles um die Themen Reizdarm sowie Panikattacken und wie sie trotz dessen ein ganz normales Leben führt. Wenn das nicht ein Alleinstellungsmerkmal ist, dann weiß ich auch nicht. Enttabuisierung ist cool und dafür lieben wir Kiki!

Im Endeffekt ist vor allem Folgendes wichtig: Motivation und Spaß. Solltest du zu 100% hinter dem stehen, was du möchtest und machst, dann erreichst du auch irgendwann dein Ziel. Aesthetics, Connections - und manchmal einfach ein ganz großer Zufall - gehören natürlich auch dazu.

Und wie sieht es mit Ausbildung und Studium aus?

Rein theoretisch ist es kein Jobkriterium, als Influencer:in eine Ausbildung oder ähnliches zu absolvieren. Wie auch? Das Feld ist vergleichsweise noch neu und vereint diverse Themen- und Berufsperspektiven miteinander, die kaum in einen normalen, spezifischen Studiengang passen.

Tatsächlich gibt es seit Januar dieses Jahres aber die sogenannte "Influencers Academy" in Finnland. An der Tampere University of Applied Sciences (TAMK) haben Influencer:innen die Chance, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und mehr über Managementprozesse sowie Teamwork zu lernen. Belohnt wird das Ganze nach sieben Semestern mit einem Bachelor of Business Administration, wobei pro Semester Studiengebühren von 9.800€ zu zahlen sind.

Welches Gehalt bekommen Influencer:innen?

Eine Frage, die alle interessiert, aber in der Regel kaum bis nie beantwortet wird: Ja, was verdienen Influencer:innen denn nun eigentlich? Wir haben recherchiert - und zumindest ein paar Antworten für euch gefunden.

Um es vorwegzunehmen: Es gibt keine klare Antwort. Die Bezahlung variiert je nach Größe und Reichweite des Profils, der Plattform (TikTok ist heute beispielsweise gefragter als YouTube), der Qualität des Beitrags und und und. Auch spielt es eine Rolle, ob bspw. ein Beauty-Channel für Beauty-Produkte wirbt oder für etwas ganz anderes, was eigentlich nichts mit dem regulären Content zu tun hat. Letzteres ist für Unternehmen eher ein Risiko und wird somit auch geringer entlohnt.

Genaue Zahlen zu nennen, ist immer etwas schwierig. Nicht, weil man nicht darüber reden sollte, sondern eben, weil es bei allen Influencer:innen unterschiedlich ist. Eine einzige, genaue Richtlinie gibt es daher nicht.

Die Influencerin Hazel Nguyen ist dem Ganzen 2019 auf ihrem YouTube-Kanal "Pocket Money" auf den Grund gegangen und offenbarte ihren Zuschauer:innen dort, wie viel sie mit ihren Videos und Posts verdient: Als Mitglied des Partnersystems auf YouTube bekommt Hazel bspw. bei 93.000 Views insgesamt 327€ für ein Video. Pro 1000 Views wären das ungefähr 3,51€. Hier kommt es aber auch wieder auf das spezifische Video an, denn 93.000 Views garantieren nicht immer den gleichen Geldbetrag!

Insgesamt ergibt sich das Gehalt außerdem durch Product Placements, Kooperationen, Rabattcodes und AdSense - ein Tool, mit dem auf den Algorithmus angepasste Werbeanzeigen geschaltet werden.

Wenn nur nicht die Steuern wären …

Sie sind der Schrecken der sieben Weltmeere: Steuererklärungen! Fühlt ihr euch etwas besser, wenn ich sage, dass nicht nur wir Normalos welche abgeben müssen, sondern auch Influencer:innen? Umsatz bedeutet nämlich nicht immer Gewinn.

Sollte der Verdienst über dem derzeitigen Grundfreibetrag liegen, muss Einkommenssteuer gezahlt werden. Der Steuersatz fängt bei 25% an und hört bei 55% auf - je nachdem, wie hoch das jeweilige Einkommen ist. Bei über 1.000.000€ ist der höchste Steuersatz fällig. Wichtig: Nicht nur das Einkommen selbst, sondern auch Sachleistungen müssen versteuert werden! Dazu gehören auch Urlaube und zugesendete Produkte.

Was ebenfalls vom Gehalt abgeht, ist der Prozentsatz für das eventuell bestehende Management. Vor allem Influencer:innen mit einer hohen Zahl an Follower:innen können ihren Kanal nicht mehr allein bewältigen und brauchen eine Organisationshilfe.

Die Schattenseiten des Influencer:innen-Daseins

Neben all den offensichtlichen Vorteilen wie kostenlosen Hotelaufenthalten, gratis Produkten und dem doch sehr guten Gehalt gibt es - so wie eigentlich immer - auch Nachteile, die es ganz schön in sich haben.

Um ein aktuelles Beispiel heranzuziehen: Julian (@julienco_) und Bianca Claßen (@bibisbeautypalace) haben sich getrennt. Schock. Trauer. Das Internet ist gespalten. Hauptsächlich Bibi muss dabei ziemlich schlimme Kommentare einstecken und wird in privaten Situationen ungefragt fotografiert. Privatsphäre, ade! Hierbei handelt es sich leider um keinen Einzelfall. Wer 24/7 von seinem Leben erzählt und plötzlich Dinge verschweigt, der muss enttarnt werden - so sehen es zumindest manche Zuschauer:innen. Dies führt in den schlimmsten Fällen zu penetrantem Stalking.

Das Internet tendiert außerdem dazu, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Es ist zu 100% richtig, auf falsches Verhalten hinzuweisen und sich bspw. für verschiedene Bewegungen einzusetzen, aber selbst der Verzehr von Kuhmilch statt Hafermilch kann online manchmal die größten Skandale auslösen. Nur weil man teilweise komplett anonym im Internet surft, darf man nicht immer schreiben oder sagen, was man gerne würde. Handeln hat Konsequenzen. Die Personen auf der anderen Seite des Bildschirms sind auch nur Menschen wie du und ich.

Diesen Accounts solltet ihr fix ein Follow da lassen

Eigentlich bin ich total picky, wenn es darum geht, Profilen zu folgen. Von diesen Influencer:innen kann ich aber absolut nicht genug bekommen!

Lara Adkins (@laraadkins) ist eine absolute Stilikone und lebt den 90er- und 2000er-Traum. Wenn ihr euch für den Y2K-Trend und Vintage-Kleidung interessiert, seid ihr hier absolut richtig. Fun Fact: Ihre Schwester Niamh (@niamhadkins) ist auch Influencer:in und für lustige Reels sowie Content mit ihrem Freund Joe (@joeandohirsh) bekannt. Dynamic Sister Duo? Hell yeah!

Rianne Meijer (@rianne.meijer) kam, zeigte ihren "Buttsqueeze" und eroberte in Rekordzeit die Herzen Instagrams. Auf ihrem Profil findet man viel von ihrem Alltag, Comedy und Body Positivity. Noch nicht überzeugt? Pssst, Riannes super süße Hunde Harvey und Rosie haben manchmal den ein oder anderen Starauftritt! Wer kann da schon widerstehen?

Eine hab' ich noch! Vom YouTube-Star zur Vogue-Moderatorin: Die Rede kann nur von der wunderbaren Emma Chamberlain (@emmachamberlain) sein. 2018 gründete sie zusammen mit den Dolan Twins und James Charles die "Sister Squad" - hielt zwar nicht lange, Emmas Erfolg hingegen schon.

Bereits ein Jahr später gewann sie den Teen Choice Award für "Female Web Star", erhielt ihre eigene Snapchat Creator Show namens "Adulting with Emma Chamberlain" und gründete "Chamberlain Coffee", ihre eigene Kaffeemarke. Mittlerweile wird Emma überall gefeiert - sei es auf diversen Covern von Magazinen oder sogar als Vogue-Moderatorin für die Met Gala 2022. Love you, Emma!