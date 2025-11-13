Corporate Influencer: Die neue Macht im Unternehmen

Eine, die vorgemacht hat, wie groß der Hebel sein kann, ist Lara Sophie Bothur. Die Deutsche machte als „Europas erste Corporate Influencerin“ für Deloitte Karriere. Ihre Beiträge über KI und New Work verfolgen auf LinkedIn mehr als 370.000 Menschen, und sie hält Key Notes und Masterclasses zu diesen Themen. Als kürzlich bekannt wurde, dass sie das Unternehmen verlassen hat, um sich als Tech-Influencerin selbstständig zu machen, stellte sich die Frage, wem die Follower:innen gehören: ihr oder dem Unternehmen? Rechtlich ist die Antwort nicht eindeutig, aber Bothur postet weiter auf dem Account. „Eine gewisse Abhängigkeit besteht immer“, sagt Zaba. „Aber Unternehmen sollten das nicht als Risiko sehen, sondern als Ansporn, eine breitere Basis an Corporate Influencer:innen aufzubauen.“ So werde die Kommunikationsmacht nicht an einzelne Personen gebunden.

Céline Flores Willers, ehemals Miss Universe Germany, ist ein weiteres Beispiel für die Professionalisierung des Phänomens. Die Unternehmerin und Moderatorin gilt mit über 210.000 Follower:innen als eine der bekanntesten LinkedIn-Influencer:innen Deutschlands. Sie und ihr etwa 20-köpfiges Team beraten Firmen in Personal Branding und helfen CEOs, ihre Sichtbarkeit auf der Plattform zu steigern.