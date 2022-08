"Es hat mir das Herz gebrochen". We feel you. Liebeskummer tut vedammt weh. Eine Formulierung, die nicht nur im übertragenen Sinn stimmen kann. Starker emotionaler Stress kann tatsächlich deinen Herzmuskel schwerwiegend schädigen. Viele erleben dies nach einem emotional belastenden Ereignis, wie beispielsweise einer Trennung, dem Tod einer nahestehenden Person oder einem Unfall. Eine gescheiterte Beziehung kann sehr schmerzhaft sein und zu starkem Liebeskummer führen. Viele Menschen leiden dann unter Magenproblemen, Herzrasen oder einem enge Gefühl in der Brust. Aber ab wann wird der Herzschmerz wirklich gefährlich? Vor allem Frauen leiden unter dem Broken-Heart-Syndrom. So entsteht es und das kannst du dagegen tun.

Was ist das Broken-Heart-Syndrom?

Nein, das Phänomen stammt nicht aus einem Liebesroman oder Hollywoodfilm, sondern ist eine ernst zu nehmende neurologische Funktionsstörung. Leider wird es immer wieder unterschätzt, obwohl lebensbedrohliche Komplikationen wie Kammerflimmern oder Rhythmusstörungen auftreten können. Natürlich bricht dein Herz nicht entzwei. Deine Seele leidet, was wieder einmal bestätigt, dass Körper und Psyche eng miteinander verbunden sind. Grund dafür ist, dass dein Körper eine Überdosis Adrenalin und andere Stresshormone ausschüttet, welche die Herzkranzgefäße verengen. So kann dein Blut nicht mehr richtig durch den Körper zirkulieren.

Symptome: Wie äußert sich ein Broken-Heart-Syndrom?

Die Symptome beim Broken- Heart-Syndrom sind ähnlich wie bei einem Herzinfarkt:

Ein Engegefühl im Brustkorb.

Starke Atemnot.

Herzrasen.

Ohnmacht.

Die genaue Unterscheidung zum Herzinfarkt, kann aber erst im Krankenhaus mit Hilfe eines Katheters getroffen werden.

Wie gefährlich ist es wirklich?

Die Akutphase ist sehr gefährlich. Dein Herz ist dann nicht mehr in der Lage, so viel Blut in den Körper zu pumpen, dass eine ausreichende Versorgung der Organe gewährleistet ist. In den meisten fällen normalisiert sich die Herzfunktion aber innerhalb einiger Wochen wieder. Die Sterblichkeitsrate ist zudem weitaus geringer als beim Infarkt. Dennoch solltest du regelmäßige Nachkontrollen machen, um auf der sicheren Seite zu sein.

Das passiert in deinem Körper, wenn dein Herz schmerzt

Menstruationschaos. Deine Periode kommt zu früh oder zu spät. Schuld daran sind extreme psychische Belastungen.

Du hast Entzugserscheinungen. Dein Körper schüttet weniger Dopamin aus und es kann es zu depressiven Verstimmungen und Ängsten bis hin zu Panikattacken (Verlustängsten kommen).

Deine Essgewohnheiten verändern sich. Wenn es uns mental nicht gut geht, haben wir meistens auch keinen Appetit. Oder aber das komplette Gegenteil und du kannst gar nicht mehr aufhören ans Essen zu denken.

Dein Schlafrytmus ist gestört. Schlaflose Nächte bedeuten: Du bist gereizt, erschöpft und unkonzentriert.

Dein Immunsystem ist geschwächt. Du bist anfälliger für Infektionen und Krankheiten.

Was sind die Ursachen für das Broken-Heart-Syndrom

Dein Freund/ deine Freundin hat Schluss gemacht. Du hast deinen Job verloren. Ereignisse wie diese bedueten eine große emotionale Belastung und vor allem eins: Stress. Sie stellen die häufigsten Ursachen für das Broken-Heart-Syndrom dar. Auffällig häufig berichten Patient:innen vom Tod eines nahen Angehörigen, vom Schock nach der Diagnose oder einer schweren Erkrankung. Auch eine Trennung, sowie traumatisierende Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Gewaltverbrechen können ein Broken-Heart-Syndrom verursachen. Auch genetische Veranlagungen können Ursache für das Broken-Heart-Syndrom sein.



Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Normalerweise erholt man sich relativ schnell, innerhalb von 4 bis 6 Wochen, von allein und die Veränderungen bilden sich fast immer vollständig zurück. Ganz wichtig hierbei: Erholung, Bettruhe und ganz viel trinken. Unser Herz heilt von selbst. Ist das zu glauben? Unser Herz heilt von selbst. Unglaublich, was unser Körper alles für uns leistet. Auch bei Liebeskummer ist das so. Gib dir also Zeit. In schweren Fällen des Broken-Heart-Syndroms werden Betroffene auf der Intensivstation überwacht und erhalten Beta Blocker. So kann sich der Herzrythmus dann langsam wieder erholen.

Broken-Heart-Syndrom vorbeugen

Liebeskummer und Herzschmerzen kann man natürlich nicht vorbeugen. Ja es tut uns leid, aber dafür haben wir eben auch noch kein Wundermittel gefunden. Wenn du aber weißt, dass du eine niedrige Stresstoleranz hast, kannst du regelmäßig an Entspannungstechniken arbeiten, Yoga machen und dich viel bewegen. Jaaa, richtig gehört: Ohne Sport geht es nicht. Ein gesunder Lebensstil und ein wirkungsvolles Stressmanagement können dir dabei helfen, dein Herz zu schützen. Und natürlich eine dicke Portion Selbstliebe.

Vor allem Frauen leiden darunter

Erschreckende 90 Prozent aller Betroffenen sind Frauen. Na vielen Dank auch.Vermutet werden hormonelle Einflüsse (immer diese blöden Hormone) vor allem nach den Wechseljahren. Frauen haben in dieser Zeit einen abfallenden Östrogenspiegel und sind somit anfälliger für die Stresshormone Adrenalin und Cortisol. Östrogene – also die weiblichen Geschlechtshormone – wirken normalerweise herzschützend. Die starke Ausschüttung dieser Stresshormone können leicht deine Herzmuskelzellen schädigen.

c (iStock)

It´s okay not to be okay

Jeder hat seine eigenen Kämpfe und eigenen Probleme zu bewältigen, und manchmal laufen die Dinge einfach nicht so, wie du es dir wünschst. Es ist in Ordnung zu sagen, dass es dir nicht gut geht. Sei es eine schlimme Trennung, die du grade durchmachst oder den Verlust eines geliebten Menschen verarbeitest. Nimm dir die Zeit, die du brauchst um zu heilen. So oft versuchen wir uns nichts anmerken zu lassen, um einfach zu funktionieren. Gefühle unterdrücken ist falsch. Gehe achtsam mit dir um. Deinem Körper, deiner Seele und ganz wichtig: deinem Herz.