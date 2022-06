Jennifer Lawrence: Die tollpatschig charmante Oscar-Gewinnerin im Portrait

Als typischer, unnahbarer Hollywoodstar lässt sich Schauspielerin Jennifer Lawrence wohl nicht beschreiben. Obwohl die Powerfrau heute zu den gefragtesten Frauen im Showgeschäft zählt, hat sie sich ihre natürliche Ausstrahlung, lustige und ehrliche Art immer bewahrt. Everybody’s Darling mit Ecken und Kanten, die sie nicht zu verstecken versucht.

Steckbrief: Jennifer Lawrence Name: Jennifer Shrader Lawrence

Jennifer Shrader Lawrence Geboren am: 15. August 1990

15. August 1990 Sternzeichen: Löwe

Löwe Geburtsort: Louisville, Kentucky - USA

Louisville, Kentucky - USA Wohnort: Beverly Hills

Beverly Hills Beruf: Schauspielerin

Schauspielerin Ehepartner: Cooke Maroney

Cooke Maroney Kinder: 1 Kind (*2022)

Schauspielkarriere statt Schulabschluss

Jennifer Lawrence wusste schon früh, wohin ihr Weg sie führen wird. Bereits als Teenager spielte sie in ihrer Heimatstadt in verschiedenen lokalen Theaterstücken und Schulaufführungen mit.

Im Alter von gerade mal 14 Jahren wurde sie bei einem Familienausflug in New York von einem Talent-Scout entdeckt. Statt die Highschool zu beenden, entschied Jennifer, sich voll und ganz auf ihren großen Traum von einer Schauspielkarriere zu konzentrieren und ging noch im selben Jahr von der Schule ab.

Aller Anfang ist schwer - auch für Jennifer Lawrence

Trotz anfänglicher Zweifel unterstützten Gary und Karen Lawrence die Entscheidung ihrer Tochter und zogen mit ihr und ihren zwei älteren Brüdern Blaine und Ben nach Los Angeles. Nach nicht einmal zwei Jahren begannen ihre Bemühungen sich auszuzahlen und Jennifer konnte ihre erste Nebenrolle in dem Fernsehfilm "Company Town" ergattern.

Nach weiteren kleineren Auftritten in verschiedenen TV-Formaten, bekam Jennifer eine feste Rolle in der amerikanischen Sitcom "The Bill Engvall Show", die ihr ihren ersten Young Artist Award einbrachte.

Auf der Suche nach neuen Aufträgen bewarb sich Jennifer auf die Rollen der Bella Swan und der Rosalie Hale in den "Twilight"-Verfilmungen, konnte sich beim Casting jedoch nicht gegen ihre beiden Kolleginnen Kristen Stewart und Nikki Reed durchsetzen.

Durchbruch: Winter’s Bone

Der Durchbruch gelang Jennifer Lawrence schließlich 2010 mit der Hauptrolle als Ree Dolly in dem Independent-Film "Winter's Bone". Für ihre darstellerischen Leistungen wurde sie für einen Oscar und den Golden Globe nominiert und gehörte fortan offiziell zu Hollywood’s talentiertesten Jungschauspielern.

Mit wachsender Bekanntheit lassen auch die Rollen-Angebote nicht lange auf sich warten. Bereits ein Jahr später steht Jennifer gleich für mehrere Produktionen vor der Kamera. In "X-Men: Erste Entscheidung" übernimmt sie den Part der Mystique sowie in drei weiteren Teilen der Mavel Reihe.

Jennifer Lawrence am Red Carpet für "X-Men Apocalypse" 2016

Jennifer Lawrence wird Katniss Everdeen

Obwohl Jennifers Karriere bereits Fahrt aufgenommen hat, ist die Rolle der Katniss Everdeen in "Die Tribute von Panem – The Hunger Games" der offizielle Startschuss in ein Leben als echter Hollywoodstar. Der Film gehört bis heute zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten und verhalf Jennifer zu weltweiter Bekanntheit. Bis 2015 folgten drei weitere Teile, in denen sie als Heldin brillierte.

The Oscar goes to: Jennifer Lawrence

2013 wurde das Jahr für Jennifer Lawrence. An der Seite von Bradley Cooper übernahm sie die Hauptrolle in dem von David O. Russell produzierten Comedy-Drama "Silver Linings" und gewann mit der Verkörperung der depressiven Witwe Tiffany ihren ersten Oscar sowie den ersten Golden Globe.

Jennifer Lawrence bei den 85th Annual Academy Awards 2013 mit Bradley Cooper

Bei der Oscar-Verleihung selbst reiste Jennifer mit der ganzen Familie an. Neben ihren Eltern Gary und Karen Lawrence gehörten ihre Brüder Blaine und Ben Lawrence zu den ersten Gratulanten und zeigten sich stolz auf dem roten Teppich.

Nach der ersten erfolgreichen Zusammenarbeit wirkte Jennifer Lawrence noch in zwei weiteren Produktionen von Regisseur David. O. Russell mit. Sowohl ihre Rolle in "American Hustle" (2013) als auch in "Joy" (2015) brachten Jennifer ihren zweiten und dritten Golden Globe sowie zwei weitere Oscar-Nominierungen ein. Damit wurde Jennifer innerhalb weniger Jahre zur jüngsten Person mit gleich vier Oscar-Nominierungen.

Jennifer Lawrence am Red Carpet von "Joy" 2013

Schaffenspause: Zeit zum Durchschnaufen

Nach der langen Anreihung von Erfolgserlebnissen arbeitete Jennifer an verschiedenen Projekten. Da jedoch keiner der Filme wirklich einschlagen wollte, entschied sie sich nach ihrer Rolle in "X-Men: Dark Phoenix" 2019 eine Pause einzulegen. Erst zwei Jahre später meldete sie mit der Netflix-Produktion "Don’t Look Up" wieder zurück.

Panikattacken

Bereits seit ihrer Kindheit leidet Jennifer Lawrence unter Panikattacken und Angstzuständen. Ihre chronische Angst machte ihr in der Schulzeit schwer zu schaffen und machte es ihr schwer, soziale Kontakte zu knüpfen. Eine Therapie half Jennifer dabei, sich in den Schulalltag einzugliedern.

Die Schauspielerei unterstütze sie in dem Prozess gegen ihre Krankheit anzukämpfen. Jennifer fand einen Weg, sich gezielt auszudrücken und steckte all ihre Energie in ihre Rollen.

Auch in den Anfängen ihrer Karriere wurde Jennifer Lawrence regelmäßig von Angstzuständen begleitet. Die öffentliche Meinung über ihre Person führte bei ihr zu großer Unsicherheit, die sich mit ihrer Bekanntheit steigerte, für sie jedoch mit heranschreitendem Alter besser kontrollierbar wurde.

Charmanter Tollpatsch: Jennifer und die Schwerkraft

Obwohl Jennifer von sich selbst sagt, dass es ihr als Kind schwer fiel, Freunde zu finden, machen ihre Bodenständigkeit sowie ihre lustige und vor allem tollpatschige Art Jennifer Lawrence heute besonders liebenswert und nahbar. Egal, ob bei Interviews oder ganz großen Auftritten, Jennifer ist immer für eine Überraschung gut.

Unvergessen ihr Auftritt bei der Oscar-Verleihung 2013: Völlig überwältigt von der Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin stolperte sie direkt auf den untersten Treppen und wäre unter den geschockten Blicken ihrer Kolleg:innen am liebsten im Boden versunken.

"Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten." Jennifer Lawrence bei den Oscars 2013

» Was ging mir durch den Kopf, als ich hinfiel? Ein böses Wort, das ich nicht sagen kann. Es beginnt mit F. «

Ein Jahr später versuchte sie es in einem weitaus weniger ausladenden Kleid, doch selbst ohne Schleppe knickte sie beim Aussteigen aus der Limousine um und musste von ihrem damaligen Freund Nicholas Hoult wieder aufgesammelt werden.

Nicht nur bei den Oscars geriet Jennifer ins Wanken. Bei der Premiere zu "Die Tribute von Panem- Mockingjay 2" blieb sie auf dem roten Teppich mit den Absätzen ihrer Heels im Saum ihres Dior-Kleids hängen und ging erneut zu Boden.



Doch Jennifer schafft es nicht nur durch ihre Schusseligkeit die Menschen um sich herum zum Lachen zu bringen. Besonders in Interviews weiß der Hollywoodstar, wie man ein Publikum für sich gewinnt.

Bei einem Auftritt bei Ellen DeGeneres erzählt sie ganz unverblümt von ihrem Alter Ego "Gail", das immer zum Vorschein kommt, wenn Jennifer Alkohol trinkt. Die Beweisfotos zeigen Jennifer Lawrence in eben diesen Momenten und sorgen bei allen Anwesenden für unerschütterliches Gelächter.

Jennifer liebt ihre Fans und ist für jeden Spaß zu haben. Ihr Motto: Fallen und wieder Aufstehen. Peinlich? Nicht wirklich. Liebenswert? Allemal.



Jennifer Lawrence findet ihr privates Glück

Während der Dreharbeiten zu "X-Men: Erste Entscheidung" lernt sie ihren Schauspielkollegen Nicholas Hoult kennen und lieben. Das Paar führt eine On-Off-Beziehung und geht schließlich nach vier Jahren Beziehung getrennte Wege.

2015 wird Jennifer Lawrence immer wieder mit Coldplay-Sänger Chris Martin gesehen. Die Romanze endet jedoch schon nach knapp einem Jahr, da beide Partner nach eigenen Aussagen zu sehr eingespannt sind und kaum Zeit für einander finden.

Kurz darauf verliebt sich Jennifer in den Regisseur Darren Aronofsky, den sie am Set vom Psychothriller "Mother!" kennenlernt, in dem Jennifer 2016 die Hauptrolle besetzt. Die Beziehung hält ein gutes Jahr und endet im freundschaftlichen Einvernehmen.

Die große Liebe findet Jennifer Lawrence 2018 in dem Kunstgallerie-Besitzer Cooke Maroney. Nach einer kurzen Verlobungszeit, gibt sich das Paar im Oktober 2019 in Rhode Island das Ja-Wort. Unter den 150 Gästen befinden sich teils prominente Stars wie Emma Stone, Adele und Kris Jenner.

Im Februar 2022 sind Jennifer Lawrence und ihr Mann Cooke Maroney zum ersten Mal Eltern geworden. Ihre Schwangerschaft bestätigte sie bereits im vergangenen September. Das Geschlecht oder der Name des Babys ist bisher nicht bekannt.

Bereits 2017 verabschiedete Jennifer Lawrence sich aus den sozialen Netzwerken und gibt ihrer Privatsphäre höchste Priorität.

» Das Internet ist für mich wie ein schwarzes Loch, und ich gehe nie wirklich darauf ein. «

Was wir von Jennifer Lawrence lernen können

Jennifer Lawrence hat es in kürzester Zeit geschafft, sich ihren großen Traum von einer hollywoodreifen Schauspielkarriere zu erfüllen. Trotz ihrer Ängste hat sie sich allen Widrigkeiten gestellt und an ihrem Plan festgehalten. Am Eindrucksvollsten ist dabei, dass sie sich selbst immer treu geblieben ist und eine beeindruckende Karriere nicht über ihr Privatleben stellt.

» Ich habe große Ambitionen, aber ich denke, wir alle tun dies. Ich möchte einfach weiter hart arbeiten und glücklich sein. «

Auch wenn ihre Rolle als Mutter zur Zeit an erster Stelle steht, wird Jennifer Lawrence zukünftig bestimmt noch in einigen Hollywoodfilmen zu sehen sein. Und die nächste Oscar-Nominierung ist - unserer Meinung nach - nur eine Frage der Zeit.