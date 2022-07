Und? Und? Bist du dabei? Nicht? Keine Sorge, wir wollen das ja nicht allzu ernst nehmen und hoffen darauf, dass uns noch andere Qualitäten ausmachen, als Ort und Zeit unserer Geburt. Aaaber es gibt in punkto Astrologie schon so einige Tendenzen, was die Liebe betrifft. Und es wäre gelogen, wenn wir uns im ein oder anderen Sternzeichen-Profil nicht wiedergefunden hätten.

Zum Beispiel, wenn es darum geht, welche Partner:innen besonders gut zu unserem Sternzeichen passen! Hier, hier und hier haben wir uns bereits Gedanken darüber gemacht. Aber deshalb bist du nicht hier. Du willst wissen, ob du nun zu den hingebungsvollen, leidenschaftlichen Sternzeichen gehörst ... oder eben nicht. Hier die Auflösung: Diese 3 Sternzeichen sind die Besten im Bett - weswegen wir sie gerne als (Bett-)Partner:innen hätten!

Skorpion – die magischen Verführer:innen

Der Skorpion strotzt nur so vor Leidenschaft, die ihm manchmal sogar zum Verhängnis wird - denn dieses Sternzeichen gilt als besonders eifersüchtig! Sie wollen die Einzigen im Leben des anderen sein.

Dafür werden diese aber auch reich belohnt: Wer mit Skorpionen ins Bett steigt, darf sich auf Sinnlichkeit und magische Verführungskünste freuen. Skorpione wollen mit ihren Partner:innen verschmelzen und schaffen es mit ihrer Anziehungskraft sowie einer bezaubernden Aura, ihre Angebeteten für sich zu gewinnen.

Löwe – bewundern und bewundert werden

... das liegt dem Löwen im Blut. Das Feuerzeichen strotzt vor Selbstbewusstsein, sucht aber gleichzeitig auch Anerkennung. Löwen strahlen Sinnlichkeit und Autorität aus, stehen gerne im Mittelpunkt und überhäufen ihre Liebsten mit Zuneigung. Eigentlich sind Löwen richtige Familienmenschen und gelten als treu.

Im Schlafzimmer sind sie kreativ, fordernd und unersättlich – wer wünscht sich nicht so jemanden an seiner Seite? Löwen zeigen gerne, was sie haben, und bringen mit ihren erotischen Künsten jede:n um den Verstand. Dieses Sternzeichen macht sich also ziemlich gut im Bett.

Widder – leidenschaftliche Liebhaber:innen

Widder gelten als leidenschaftliche, feurige Liebhaber:innen. Sie sind allerdings auch sehr von ihren amourösen Qualitäten überzeugt und gelten als selbstbewusst. Widder-Männer stehen zu ihrer offensiv ausgelebten Sexualität. Widder-Frauen tragen ihr Herz auf der Zunge: Sie nimmt sich, was sie will - und wen sie will.

Widder lieben die Herausforderung, spontanen Sex und erotische Abwechslung. Wer sich auf diese Temperament-Bündel einlässt, erlebt tolle sexuelle Abenteuer. Uns wurde jetzt ehrlich gesagt ein bisschen heiß beim Tippen ...