Gehörst du auch zu den Menschen, die nach einer ausgewogenen Work-Life-Balance suchen? Du denkst über Stundenreduktion, weniger Stress, mehr Urlaub nach? Was, wenn es auch ganz anders geht?

» Such dir einen Job, den du liebst und du musst nie wieder in deinem Leben arbeiten. «

So schön dieses Zitat klingt, so hinderlich sind die 2 Glaubenssätze, die dahinterstehen.

Denn das Problem dabei ist: Wenn du das Gefühl hast, Arbeit wäre nichts Gutes und du müsstest arbeiten, dann willst du deine Arbeit im Zaum halten. Dann denkst du, dein Job muss in Balance gehalten werden, weil er sonst dein Leben komplett vereinnahmt. Und aus diesem Denkmuster entstammt auch die Idee, dass es eine ausgeglichene Work-Life -Balance geben muss.

Wie wäre es mit einem Gedankenspiel? Was würde passieren, wenn du diese Idee loslässt und davon ausgehst, du benötigst gar keine Work-Life-Balance, sondern alles, was du brauchst ist eine komplett andere Sicht auf die Arbeit selbst?

Was wäre, wenn du deinen Job als etwas wahrnimmst, das dir Sinn und Zufriedenheit bringt anstatt Stress und Anstrengung? Wie wäre es, eine Arbeit zu haben, die dein Leben unterstützt anstelle eines Lebens zu haben, das deine Arbeit unterstützt?

Das geht tatsächlich. Und der Gamechanger nennt sich berufliche Erfüllung.

Verbundenheit, Kompetenz und Autonomie sind die Grundpfeiler für berufliche Zufriedenheit. Wenn du alle 3 Bereiche gleichermaßen spürst, empfindest du dein Arbeitsleben als erfüllt und ausgeglichen.

Verbundenheit fühlst du, wenn du deinen Beitrag als sinnvoll erlebst. Du nimmst deine eigene Tätigkeit als wertvoll und als einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft wahr. Du siehst dich durch deine Arbeit mit anderen Menschen verbunden.

Kompetenz bedeutet, du bringst deine Fähigkeiten und Kenntnisse in deine tägliche Arbeit ein und du findest Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung. Du fühlst dich gefordert, aber nicht überfordert.

Autonomie bezeichnet deine Entscheidungsfreiheit – du handelst selbstbestimmt und eigenständig. Du fühlst dich den Umständen nicht ausgeliefert, sondern du nimmst aktiv deine Gestaltungsfähigkeit wahr.

Wenn du dich nach einer Work-Life-Balance sehnst, dann ist vor allem der Faktor Autonomie nicht im Gleichgewicht.

Hinter dem Wunsch nach Autonomie steckt das Bedürfnis, das Leben selbst in der Hand zu haben. Es bedeutet, dass du dich im Agieren-Modus statt im Reagieren-Modus befindest. Du spürst deine Selbstwirksamkeit und fühlst dich eigenständig und selbstbestimmt.

Sobald du deine Autonomie nicht mehr wahrnimmst, fühlst du dich überwältigt und überfordert. Die extremste Form des Autonomie-Verlustes ist das Burn-out. Dieser Status kennzeichnet sich durch das Gefühl, nur mehr auf die Bedürfnisse von anderen reagieren zu müssen und überhaupt nicht mehr selbstbestimmt handeln zu können.

Und aus dieser Richtung kommt die Sehnsucht nach einer ausgeglichenen Work-Life-Balance: Du suchst nach Zeiträumen in deinem Leben, über die du selbst bestimmen und die du frei nach deinen eigenen Bedürfnissen gestalten kannst.

Teilweise ist dies durch äußere Faktoren, wie Arbeitszeitreduktion auf eine 30h Woche, Homeoffice, mehr Urlaubstage oder einem flexiblen Arbeitsumfeld möglich. Immer mehr Unternehmen versuchen ihren Mitarbeitenden mit diesen Maßnahmen beim Reduzieren von Stress zu helfen.

Doch das ist im Grunde Kosmetik. Was wirklich den Unterschied ausmacht, ist eine neue Sicht auf die Arbeit und ein anderes Leben des Job-Alltags. Und die gute Nachricht: Das hast du komplett selbst in der Hand.

Hier einige Impulse, mit denen du mehr Wohlbefinden, Ausgleich und Zufriedenheit in dein Leben bringen kannst - und dies schon innerhalb kurzer Zeit.

Wie sieht dein Purpose aus? Was ist dir wichtig? Wo spürst du deine Berufung? Welche Kompetenzen und Soft Skills kannst und willst du einbringen? Wie möchtest du zur positiven Energie im Unternehmen beitragen? Letzteres können alle möglichen kleinen und großen Dinge sein, wie Humor und gute Stimmung in Meetings über Lösungsorientierung bis hin zu frischen Blumen oder einfach nur einem Lächeln für die Reinigungskraft ...

Wie die Autorin Elizabeth Gilbert sagt: "Perfektionismus ist ein Serienkiller." Er bring jede Kreativität und Begabung um. Was dahinter steckt ist die Angst vor Fehlern und die Sorge nicht gut genug zu sein. Wenn du ständig versuchst, deine Arbeit perfekt zu erledigen, verliert sie jede Leichtigkeit und Freude. Versuche deine Arbeit mehr als dein Spielfeld wahrzunehmen. Experimentiere und freue dich über Fehler, denn das bedeutet, dass du lernst und besser wirst. Und sei gnädig mit dir selbst und mit deinen Kolleg*innen. Gehe davon aus, dass alle ihr Bestes geben (das ist das, was momentan möglich ist).

Hier geht es vor allem um dein körperliches Wohlbefinden. Du kannst im Joballtag mit sehr kleinen, einfachen Methoden deine Stimmung und deine Gesundheit stark verbessern.

Trink ausreichend Wasser und ernähre dich gesund. Versuche so gut es geht auf Süßes zu verzichten, denn deine Laune und deine Energie sinken nach einem kurzen Zucker-Hoch sehr schnell auf ein tiefes Level. Und das macht dich müde und nervlich angespannt. Atme zwischendurch immer wieder bewusst tief ein und aus. Wir atmen meist zu flach und unser Körper und unser Gehirn werden nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt.

Schnelle Atem-Hacks für spezielle Situationen: Wenn du gestresst bist, atme kurz ein und lange aus und wenn du schnelle Energie brauchst, mach es umgekehrt und atme lange ein und kurz aus.

Gehe in den Pausen spazieren. Gehe raus an die frische Luft, hol dir so viel Sonne und Tageslicht wie du kriegen kannst und bewege dich auch zwischendurch im Büro oder im Homeoffice so oft es geht. Sitzen ist das neue Rauchen, sagt man und zu wenig Tageslicht schadet unseren Augen und unserer Laune.