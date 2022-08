Okay ... Entweder bist du hier gelandet, weil du selbst Zwillinge bist oder - und das wäre irgendwie auch nachvollziehbar - du möchtest wissen, wie dein:e Rival:in tickt. Sei deinen Freund:innen nah, doch deinen Feind:innen noch näher. Ihr wisst schon.

Aber sind Zwillinge denn wirklich so schlimm? Steckt hinter dem angeblich zweiseitigen Sternzeichen vielleicht doch mehr? Wir machen den Check, ob die Vorurteile stimmen - und erzählen euch dabei alles, was ihr über die Zwillinge wissen müsst.

Welche Rolle spielt das Sternbild in der Mythologie?

Die Bedeutung der zwölf Tierkreiszeichen geht weit in die Antike zurück und ist vor allem in der griechischen Mythologie von großer Bedeutung. Den Legenden zufolge besuchte Zeus - der oberste olympische Gott - eines Nachts die Königin von Sparta. Es kam, was kommen musste und die beiden schliefen miteinander. I mean, wer kann schon einem Gott widerstehen?

Ledas Ehemann bekam von alldem nichts mit - und verbrachte die Nacht ebenfalls mit ihr. Neun Monate später kamen die Zwillinge Polydeukes "Pollux" und Castor zur Welt. Letzterer soll dabei der Sohn von Tyndareos - und damit so wie auch seine Mutter - sterblich sein. Pollux hingegen war mit Zeus' Götterblut gesegnet.

Ob gleicher Vater oder nicht: Die beiden Brüder waren unzertrennlich. Auch, als sie mit den Argonauten zusammen auf Reisen gingen. Auf dem Rückweg wurde Castor jedoch im Kampf mit einem anderen Zwillingspaar umgebracht. Da Pollux nicht ohne seinen Bruder leben wollte, vereinbarte er mit Zeus, auch diesem Unsterblichkeit zu schenken. Die einzige Voraussetzung: Das Zwillingspaar sollte die Hälfte ihrer Zeit auf der Erde und die andere im Himmel verbringen - wo man sie heute als Sternbild "Zwillinge" sehen kann.

So ticken die Meister:innen der Kommunikation

Wenn es eine Sache gibt, die Zwillinge über alles lieben, dann ist es Tratsch, Gossip und Drama - aber bitte nur, wenn es nicht um sie selbst geht. Dieselbe Liebe wird auch für Trends und Hobbies empfunden: Y2K? Veganismus? Intervallfasten? Count them in! Alles wird ausprobiert und je nach Outcome fortgesetzt ... was eher selten der Fall ist. Zwillinge sind einfach - so wie die Luft auch - schnell und flexibel unterwegs.

Es stimmt schon, dass sowohl Zwillinge-Frauen als auch -Männer zwei Gesichter haben können. Aber: Eigentlich bedeutet das einfach nur, dass die Tierkreiszeichen über sehr viele Charakterzüge verfügen. Je nach Freundeskreis kommt daher mal die eine, mal die andere Seite zum Vorschein.