Hippie Style: So bringst du Flower Power in dein Outfit

Frei, bunt und unbekümmert – so ein Bild kommt uns in den Sinn, wenn wir an die Hippie-Bewegung denken. Noch heute hat sie modisch gesehen Einfluss auf uns und ist gerade in der warmen Jahreszeit ein wiederkehrender Trend.

Was ist der Hippie Style?

Die Hippie-Kultur entwickelte sich in den 1960er und 70er Jahren, vielleicht sogar etwas früher. Ihren Ursprung fand sie in Kalifornien, wo wir die Hippies bis heute mit leuchtenden Blumenmustern, Patchwork, Sandalen und langen Haaren sowie Musikkonzerten, Marihuana und freiem Lebensstil assoziieren.

Passend dazu ➠ Festival-Outfits: Der ultimative Must-Have-Guide für den Sommer und ➠ Festival Make-up: Diese Beauty-Looks dürfen auf Festivals nicht fehlen

Sicherlich kommen dir dabei auch mit bunten Blumenmustern, lackierte Autos – wie der VW Käfer – in den Sinn. Die Mode von damals zeichnet sich vor allem durch bunte Prints, Fransen, Häkeloptik, Batikmuster, Blumen-Stickereien und plakative Prints rund um Love, Peace and Harmony aus.

Was ist der Unterschied zwischen Hippie und Boho?

Im Zusammenhang mit dem Hippie Style, findet sich auch sehr oft die Verwendung des Begriffs "Boho Chic". Doch was ist da eigentlich genau der Unterschied? Boho Chic wird seit Jahren in den sozialen Netzwerken gehypt und ist quasi das modische Upgrade des Hippie Styles, denn hier kommen vermehrt sehr hochwertige Materialien und Handwerkskunst zum Einsatz.

Böse Zungen behaupten gar, dass der Unterschied zwischen Boho und Hippie ist, dass sich wahre Hippies keine Boho-Teile leisten können. Und da ist durchaus etwas dran, denn es waren vor allem Menschen aus wohlhabenderen Kreisen, wie etwa Picasso-Muse Dora Maar, die den Boho-Stil prägten.

Wie man den Style heute trägt

Hippie is back! Aber nicht ohne ein modisches Upgrade natürlich. In den Frühjahr-/ Sommershows der großen Designhäuser dominierten Häkelstrick, allerlei Fransen, Perlen, grafische Prints, die an traditionelle Muster erinnern, sowie Bandanas den Laufsteg. Und wenn wir selbst einen Blick auf die diversen (Online) Shops werfen fällt vor allem ein Trend auf: Momentan bekommt man alles in Häkeloptik! Galt früher noch die Devise "mehr ist mehr", so üben wir uns heute eher in zurückhaltender Eleganz.

Auffallende Hippie Kleider mit wildem Muster kombinieren wir zum Beispiel mit schlichten Korbtaschen und (Leder-) Sandalen. Stiefel müssen nicht mehr zwingend für einen authentischen Hippie Style getragen werden. Moderner ist die Kombi mit Turnschuhen. Accessoires wie Schmuck oder stylische Haartücher dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen, denn sie runden den Look ab.

Shopping List: Diese Teile verhelfen dir zum perfekten Hippie Look

Speziell im Sommer sieht man sehr häufig Frauen, die aussehen, als würden sie gleich mit ihrem VW-Bus zum Woodstock-Revival fahren. Im Gepäck haben sie natürlich jede Menge Hippie Styles. Wenn du auch motiviert bist und dich in einen modernen Hippie verwandeln willst, dann haben wir hier einige Must-haves für dich zusammen gesucht. Folgende Teile versprühen tolles Hippie Flair:

Maxi-Röcke und Maxi-Kleider

Shirts, Kleider oder Hosen in Häkeloptik oder mit Lochstick

Bestickte Tuniken

Jeans- und Wildlederjacken

Cowboy Stiefel

Teile mit Paisley-, Batik-, Ethno- oder Blumenmuster

Hüte, Kopfbänder und Feder-Accessoires

T-Shirts, Westen oder auch Taschen mit Fransen

Am besten kombinierst du diese meist sehr auffälligen Teile mit schlichten Basics wie etwa einer klassischen Korbtasche. Je nachdem wie wild der Look ausfallen soll, kannst du auch mit viel Schmuck als Ergänzung zu deinem Outfit arbeiten.

Auf den Geschmack gekommen? Hier findest du eine Auswahl unserer aktuellen Shopping-Favoriten rund um den Hippie Style:

So tragen die Promi Ladies den Hippie Style

Schauspielerin Vanessa Hudgens ist wohl die prominenteste Vertreterin des Hippie Styles. Auch abseits von Musikfestivals (siehe auch Festival-Outfits) ist die Amerikanerin sehr oft in fließenden Gewändern und passenden Accessoires zu sehen. Einen zurückhaltenden Hippie Look erzeugte sie etwa mit einem schwarzen Maxirock sowie einem Top mit Blumenstickerei. Dazu trägt sie eine Sonnenbrille im Retro-Look, Leder Sandalen und eine übergroße Tasche mit Fransen. We like!

Hailey Bieber verzaubert uns mit einem wunderschönen Maxikleid mit Blumenprint. Dazu kombiniert die Fashionista auffällige Wildleder-Boots und sehr viel Schmuck.

Michael Jacksons Tochter Paris liebt den Hippie Style ebenfalls. Zur Fransenjacke im Oversized-Look kombiniert sie ein enges Shirt mit Bindedetail sowie Jeans und auffallenden Schmuck.

Kylie Jenner und Selena Gomez zeigen auf dem Coachella Festival vor, wie der moderne Hippie Style geht. Selena überzeugt uns mit Häkelkleid und Hut, während Kylie ganz entspannt auf ein rockiges Tanktop und Jeans Shorts setzt. Dazu kombiniert sie eine auffällige Bauchtasche, massenweise Schmuck und einen beigefarbenen Hut.