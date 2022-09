Er ist einer unserer liebsten Fashion-Trends für die Herbst- und Winterzeit: Die Rede ist vom Layering-Look, der früher auch häufig Zwiebellook genannt wurde. Das Beste daran: Dieser ist überaus facettenreich. Wir erklären, worauf es dabei ankommt.

Was ist Layering?

Unter dem Begriff Layering versteht man im Grunde die Kombination unterschiedlich langer Kleidungsstücke. Die einzelnen Teile werden allerdings so getragen, dass die einzelnen "Schichten" sichtbar bleiben. Das Reizvolle an dem Look entsteht vorrangig durch das Kombinieren unterschiedlicher Längen, aber auch verschiedene Materialien und Farben können ein interessantes Zusammenspiel ergeben.

Wie trägt man den Layering-Look?

Gerade für die wechselhafte Übergangszeit sind Layering-Looks ideal, um optimal auf alle Witterungsverhältnisse reagieren zu können. Die Grundvoraussetzung für einen gelungenen Zwiebellook ist es, experimentierfreudig zu sein und keine Scheu davor zu haben, neue Kombinationsmöglichkeiten auszuprobieren.

Die wichtigste Regel beim Stylen eines Layering-Looks lautet außerdem, auf eine schöne Silhouette zu achten. Ebenfalls wichtig: Auf unterschiedliche Längen setzen, denn dadurch entstehen die typischen "Stufen", die deinem Outfit optisch Spannung verleihen.

Ein gelungener Materialmix und das Spiel mit Gegensätzen – etwa wenn man feine Seide mit grobem Strick kombiniert – sorgen bei deinem Layering-Look zusätzlich für das gewisse Etwas. Bei allem Enthusiasmus sollte man es aber dennoch nicht übertreiben: Mehr als fünf Teile sollten nämlich nicht übereinander getragen werden.

Mit diesen Hacks gelingt dein Lagenlook

Beim Layering heißt es: Kombinieren was das Zeug hält, aber das ist oft leichter gesagt als getan. Damit dein nächster Lagenlook auch tatsächlich ein Erfolg wird, haben wir ein paar Tipps und Tricks für dich gesammelt.

Weil man es nicht oft genug wiederholen kann, kommt hier nochmal die wichtigste Regel: Trau dich Neues zu probieren! Der Layering-Look eignet sich zum Beispiel perfekt dafür, unser liebstes Sommerkleid auch für kältere Tage zu stylen – etwa mit einer Bluse oder einem hauchdünnen Pullover drunter. Klobige Boots dazu und fertig ist das Herbst-Outfit!

Um deine Proportionen zu erhalten, solltest du weite Teile mit schmalen kombinieren. Tipp: Figurbetonte Basics wie etwa Skinny Jeans oder ein enger Rollkragenpullover gehören in jeden Kleiderschrank und sorgen dafür, dass dein Zwiebellook weniger voluminös wird.

So stylen die Profis den Lagenlook

Egal ob Influencer:innen, Models oder Streetstyle-Stars: Sie alle wissen einfach, wie man einen gelungenen Layering-Look kreiert. Deshalb stellen wir euch hier unsere liebsten Outfits der Profis vor.

Pullunder eignen sich einfach ideal für tolle Layering-Looks. Die schwedische Influencerin Matilda Djerf zeigt vor, wie’s geht: Für drunter wählt sie ein weißes Oversized-Hemd, als oberste Schicht kommt ein lässiger beiger Blazer zum Einsatz. Außerdem wählt sie Jeans, eine auffällige Sonnenbrille sowie eine klassische schwarze Schultertasche, um den Look abzurunden.

Layering par excellence zeigt auch dieser Streetstyle-Look: Überlange Bluse trifft auf Jacke und eine ausgestellte Hose. Besonders die unterschiedlichen Längen und Formen der einzelnen Teile machen das Outfit spannend und zu einem wahren Hingucker.

Influencerin Caro Daur überzeugt uns ebenfalls mit einem tollen Layering-Look. Zum semi-transparenten Rock kombiniert sie einen eng-anliegenden Rollkragenpullover und eine gerade geschnittene Jacke.

Layering für Fortgeschrittene zeigt dieser Streetstyle-Look, bei dem grün karierte Teile untereinander kombiniert werden. Der Taillengürtel sorgt dafür, dass trotz der Schichten die Silhouette schön sichtbar bleibt. Als Kontrast wird ein großer Mantel – ebenfalls kariert – als oberste Schicht gewählt. Die rote Tasche sorgt für einen besonderen Eyecatcher und auffällige Accessoires runden den Gesamtlook perfekt ab.

Dass man getrost auch mal mehrere Jacken übereinander tragen kann ohne wie ein Michelin-Männchen herumzulaufen, beweist dieser Streetstyle-Look. Denn hier wird zum dünnen Pullover eine ebenfalls recht dünne Jacke mit ausladendem Kragen sowie ein auffälliger Mantel im edlen Karo-Look kombiniert.

Der Maxi-Mantel zieht dabei alle Blicke auf sich, wird aber durch die darunter liegenden Schichten nochmal besonders schön in Szene gesetzt. Jeans und Tasche sind die perfekte Ergänzung für den edlen Look.

Diese Teile eignen sich für den Layering-Look

Anhand der oben genannten Beispiele erkennt man es schon: Beim Layering dürfen und sollen Kleidungsstücke nach Belieben miteinander kombiniert werden. Erlaubt ist, was gefällt – egal ob Jacke, Mantel, Weste, Pullover, Pullunder, Hemd, Bluse oder sonstige Oberteile aller Art.

Wir empfehlen: Am besten einfach ausprobieren und Schicht für Schicht testen, was gefällt und worin man sich am wohlsten fühlt. Damit dein Layering-Look auch wirklich absolut perfekt wird, haben wir hier für dich noch ein paar Teile herausgesucht, die sich super als "Schichten" für drüber oder drunter eignen: