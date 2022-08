Vermutlich kennst du den Begriff "Streetstyle" schon aus unseren Artikeln oder auch als Hashtag auf Instagram, Tiktok und Co. Doch was genau steckt eigentlich dahinter? Wir erklären, was es damit auf sich hat und geben ein wenig Inspiration für eigene tolle Streetstyle-Looks.

Was versteht man unter Streetstyle?

Die Definition von Streetstyle ist eigentlich denkbar einfach: Denn dabei geht es im Grunde um den Style, der auf der Straße beziehungsweise im Alltag getragen wird. Ein besonderer Fokus liegt dabei natürlich auf den Trendsetter:innen unserer Zeit. Längst sind es nicht mehr nur Stars und Sternchen die modisch den Ton angeben, sondern auch zahlreiche Fashion-Influencer:innen präsentieren ihre Outfits, etwa vor wichtigen Fashion Weeks oder im Rahmen anderer Veranstaltungen.

Auch auf Social Media wird der eigene Style natürlich nur allzu gerne verbreitet.

Obwohl Influencer:innen, Models und Co. natürlich unterschiedliche Geschmäcker haben, zieht sich doch meist ein Bezug zu aktuellen Trends (siehe auch Grunge Style oder Y2K-Style) durch. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil des Streetstyles: Denn statt einfach zu kopieren, geht es darum, aktuelle Trends für sich selbst zu interpretieren und einen individuellen Touch zu kreieren.

Was macht den Look aus?

Da es beim Streetstyle um einen Alltagslook geht, zeichnet sich dieser Stil natürlich sehr oft mit einer betonten Lässigkeit aus. Meistens werden dabei bewusst Stilbrüche erzeugt, etwa wenn zeitlose Basic-Teile mit echten Hinguckern kombiniert werden.

Verschiedene Muster, Materialien, Stilrichtungen und Co. werden ebenfalls gerne gemixt. High Fashion meets vergleichsweise günstige Stangenware? Auch das ist beim Streetstyle ein gerne und oft gesehener Kunstgriff. Ihr seht also: In Sachen Streetstyle sind der Kreativität so gut wie keine Grenzen gesetzt.

Streetstyle à la Gigi und Bella Hadid

Models wie Gigi und Bella Hadid sind wahre Streetstyle-Queens und haben den lässigen Look von der Straße quasi perfektioniert. Modeliebhaber:innen aus der ganzen Welt feiern ihre kreativen Outfits, während zahlreiche Instagram-Profile es sich reihenweise zur Aufgabe machen, die neuesten Looks der Fashionistas möglichst in Echtzeit zu posten. Doch warum ist das so?

Die Hadid Schwestern gehören – neben anderen wie etwa Kendall und Kylie Jenner – zu einer neuen Ära an Supermodels und zählen zu den bestbezahltesten der Welt. Doch auch abseits der Laufstege arbeiteten sie schon früh an ihrem Image als Trendsetterinnen und scheuten sich nicht davor, neue Styles und gewagte Outfits auszuprobieren.

Hinzu kommt, dass sowohl Gigi (knapp 75 Mio. Instagram-Follower:innen) als auch Bella (ca. 53 Mio. Follower:innen) eine extrem große Anhängerschaft auf Social Media hinter sich haben. Kurz gesagt: Was Gigi und Bella tragen, wird Trend. Natürlich reißen sich deshalb auch die großen Modehäuser beziehungsweise Designer:innen um die Schwestern. So ist zum Beispiel der Aufstieg der Micro-Sonnenbrillen Bella Hadid zu verdanken.

Mit diesen 7 Tipps kreierst du deinen eigenen Streetstyle

Du bist jetzt voller Euphorie und möchtest am liebsten selbst sofort alle mit deinem neuen Streetstyle umhauen? Bei einem Blick in den Kleiderschrank fällt das leider oftmals gar nicht so leicht. Damit deinem neuen Auftritt als Stylequeen aber trotzdem nichts im Wege steht, haben wir ein paar Tipps für dich:

1. Investiere in hochwertige Basics

Basic-Teile sind die Grundlage eines jeden guten Outfits. Deshalb solltest du unbedingt in hochwertige Basics investieren. Eine weiße Bluse, ein toll geschnittener Trenchcoat, ein grauer Kaschmirpullover oder eine perfekt sitzende Jeans – dafür kann man ruhig auch mal mehr Geld ausgeben. Außerdem hat man an hochwertigen Teilen meist ohnehin länger Freude.

2. Betone deine Vorzüge

Alle Fashionistas haben eines gemeinsam – sie kennen die Vorzüge ihres Körpers und betonen diese gezielt. Eine schmale Taille lässt sich etwa mit taillenhohen Röcken gekonnt in Szene setzen. Toller Busen? Dann greife zu einem engen Oberteil, das deine Brust betont.

3. Farben mal anders kombinieren

Mode-Gurus wissen, mit knalligen Farben lassen sich Highlight-Outfits kreieren. Selbst der simpelste Schnitt sieht dann gleich viel aufregender aus. Vor allem unerwartete Kombinationen wie Beige zu Safrangelb, Rosa zu Flieder oder Hellblau zu Tannengrün wirken stark. Wichtig ist nur, nie mehr als zwei Farben zu mixen.

4. Kreiere eine andere Silhouette

Streetstyle Stars sieht man häufig mit anderen Silhouetten als dem klassischen "unten schmal, oben weit". Traue dich deshalb auch ruhig mal, die gängigen Moderegeln zu missachten und zu experimentieren. Einen Oversize-Pullunder sieht man zum Beispiel selten in Kombination mit einem Maxirock, was den Look gleich interessant macht.

5. Setze auf Stilbruch

Die vielleicht wichtigste Regel, denn Streetstyle lebt wie wir bereits wissen von Kontrasten. Kombiniere daher mit Vorliebe Gegensätzliches wie etwa groben Strick zur zarten Seide, Boyfriend Jeans zu dünnen Riemchensandalen oder eine edle Bluse zur Jogginghose oder Baggy Jeans und Base Cap.

6. Trag Turnschuhe zu allem

Beim Streetstyle geht es um alltagstaugliche Looks, daher ist das Einbinden stylischer Sneakers für einen gekonnten Streetstyle-Look niemals verkehrt. Seit geraumer Zeit werden vor allem klobige Ugly Shoes gehyped – mit denen in Kombination zu einem femininen Kleid und einer stylischen Handtasche bist du mit Sicherheit bestens gestylt.

7. Setze auf andere Schnitte

In schlichten Jeans und T-Shirts sieht man Streetstyle-Stars selten. Sie setzen stattdessen auf Mode mit besonderen Schnitten. Asymmetrie, Raffungen, Rüschen, XL-Schleifen, Vokuhila-Jeans oder Hosen mit extremem Schlag sehen interessant aus und verpassen dem Look das gewisse Etwas. Der Rest des Outfits darf dann schlicht sein.

Die absoluten Must-Haves

Dein Kleiderschrank gibt für deinen Auftritt als Streetstyle-Queen noch zu wenig her und du brauchst Shopping-Nachhilfe? Kein Problem, wie wäre es mit diesen Kombinationen zum Nachkaufen?