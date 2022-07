Baggy Jeans: So tragen die Stars die extraweite Hose

Wer kann sich nicht an Avril Lavigne’s Hit "Sk8ter Boi" aus dem Jahr 2002 erinnern? Damals besang die Kanadierin einen Jungen mit "baggy clothes" – und die sind heute aktueller denn je. Denn seit geraumer Zeit, feiern sogenannte Y2K-Looks, also aus den 90ern und frühen 2000ern inspirierte Mode, ein Comeback – und damit auch der Skaterlook!

Baggy Pants sind eins der markantesten Kleidungsstücke aus dieser Ära. Doch keine Sorge! Wer dabei jetzt sofort an tiefe Einblicke, herausschauende Slips und Maurer-Dekolletés denkt, den können wir beruhigen. Denn Baggy Jeans tragen wir heute doch etwas anders als damals. Aber alles der Reihe nach…

Was macht eine Baggy Jeans aus?

Vielleicht kennst du den Begriff "Baggy Pants" noch aus deiner Jugendzeit, denn in den 90er und frühen 2000er-Jahren waren diese in aller Munde. Wörtlich übersetzt bedeutet "baggy" so etwas wie "ausgebeult". Baggy Pants bzw. Baggy Jeans sind also besonders weit geschnittene (Jeans-) Hosen. Im Gegensatz zu den bekannten Loose Fit Jeans, sitzt bei Baggy Jeans der Schritt etwas tiefer und das Ganze wirkt insgesamt sackiger.

Der Bund der Baggy Jeans wurde meist unterhalb der Hüfte getragen. Vielleicht erinnerst du dich auch noch an die hervor schauenden Boxershorts bzw. Slips der Träger:innen solcher Hosen. Heute sind die neuen Baggy-Modelle tendenziell nur noch am Bein locker geschnitten, während der Bund fast bis zur Taille reicht.

Dieser Schnitt zaubert eine feminine Silhouette – und sorgt außerdem dafür, dass die typischen Höschen-Blitzer damit passé sind. 2022 bekommt die Baggy Pants aber auch abseits des Schnitts ein paar modische Updates: So kommt sie etwa in allen Farben, im Destroyed-Look oder als Cropped-Version daher. Letztere sorgt für viel Volumen an den Beinen, endet aber auf der Höhe des Knöchels.

Wem stehen Baggy Jeans?

Zugegeben, auf den ersten Blick wirken Baggy Jeans etwas unvorteilhaft, aber auf den zweiten Blick erkennen nicht nur geschulte Fashionistas, dass die Passform dieser Jeans ein echtes Multitalent ist. Denn sie ist nicht nur um einiges bequemer als Skinny Jeans und Co., sondern steht auch jedem Figur-Typ.

So lassen sich durch den weiten Schnitt etwa Problemzonen an den Beinen oder am Bauch gut kaschieren. Wer das Bein optisch noch ein wenig strecken will, greift am besten zu Modellen, die kürzer sind oder krempelt diese um, sodass die Knöchel sichtbar werden. Man merke also: Mit dem richtigen Styling, lässt sich aus der Baggy Jeans so einiges herausholen!

Wie man Baggy Jeans am besten kombiniert

Egal ob fürs Büro, einen City Trip oder ein fancy Dinner: Die Baggy Jeans lässt sich vielseitig kombinieren. Doch wer modisch wirklich nichts dem Zufall überlassen will, sollte eines beherzigen: Für eine gekonnte Kombi wird mit Gegensätzen gespielt. Wer mit seinem Look nicht unbedingt zu leger bzw. in Skater- oder Hip Hopper-Manier auftreten will, sollte sein Augenmerk beim Baggy-Styling auf die Silhouette legen.

Oversized Shirts zum Beispiel, lassen in Kombination mit der weiten Baggy Jeans den Körper unförmig aussehen und verschieben die Proportionen auf ungünstige Weise. Besser ist es, das T-Shirt in die Hose zu stecken, um etwas Form ins Outfit zu bringen. Auch ein Gürtel kann hier Abhilfe schaffen. Für einen besonders aufregenden Look kombiniere deine Baggy Jeans am besten mit femininen und eng anliegenden Oberteilen.

Verspielte Blusen und sexy Bustiers oder Crop Tops sind zum Beispiel ein toller Kontrast zur weiten Jeans. Ein Klassiker von damals, nämlich weite Baggy Pants mit einem weißen Feinripp-Unterhemd, geht heute ebenfalls noch wunderbar. Zum Drüberziehen eignen sich taillierte Jacken oder Blazer besonders gut, da sie das Outfit in Form bringen.

In puncto Schuhe geht eigentlich fast alles zur Baggy Jeans. In Ankle-Länge passen vor allem Sneakers, flache Sandalen oder Pantoletten optimal. Zur langen Baggy Jeans machen hingegen besonders Pumps, hohe Sandalen oder auch Stiefeletten eine gute Figur. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, da sie die Beine optisch verlängern, die – aufgrund der weiten Beine und des tiefen Schritts – sonst optisch eher verkürzt werden.

Die schönsten Baggy Jeans zum Nachshoppen

Baggy Jeans sind das Trendpiece der Stunde, stehen jedem und lassen sich aufregend kombinieren. Wenn du noch auf der Suche nach dem passenden Modell bist, wirst du in unserer Auswahl vielleicht fündig:

So tragen die Stars den Hosentrend

Sie beherrscht die 90s Looks wie keine andere: Hailey Bieber liebt Baggy Jeans und hat sie bereits vielfach (top) kombiniert. Wir lieben zum Beispiel diesen klassischen Look bestehend aus Baggy Jeans, einem weißen Crop Top, lässiger Sonnenbrillen und Sneakers:

Ihr Outfit aus Crop Top, Balenciaga-Cappy, Sonnenbrille und einer stylischen Oversized Lederjacke merken wir uns außerdem schon mal als Inspo für den kommenden Herbst vor:

Moderatorin Sylvie Meis zeigte sich vor kurzem auf Instagram ebenfalls in einer stylischen Baggy Jeans. Mit ihrem Outfit gelingt ihr die perfekte Mischung zwischen lässig und schick, denn sie kombiniert die trendige Hose mit einem tief ausgeschnittenen Top und einem weißen Blazer. Dazu trägt sie spitze High Heels, eine braune Handtasche und eine Base Cap:

Model Emily Ratajkowski zeigt sich im Double Denim-Look und kombiniert Baggy Pants mit einem Bralette von Prada. Dazu trägt sie ein leuchtend rotes Base Cap, auffälligen Schmuck und sportliche Sneaker:

Model Bella Hadid ist ebenfalls ein großer Baggy Pants-Fan. Zu ihrem Modell wählt sie einen Cardigan, den sie beinahe vollständig offen trägt. Dazu kombiniert sie 90er Sonnenbrillen und weiße Stiefel. Fertig ist der 90s Look!

Bellas Schwester Gigi kombiniert ihre zerrissene Baggy Jeans mit einem braunen Crop Top sowie einer Jeansweste mit Paisleymuster und schafft damit einen tollen Boho-Akzent. Das Model vervollständigt den Look mit einer kleinen Handtasche, klobigen Stiefeln und einer runden Sonnenbrille.

Sängerin Dua Lipa greift für eine Geburtstagsparty in West Hollywood zu Baggy Jeans und einem eng anliegenden Top. Dazu wählt sie klobige Dad Sneakers und eine kleine Tasche im 90er Stil.