Versace, Fendi, Chanel – Es gibt wohl kaum ein Luxuslabel, für das Bella Hadid noch nicht über den Laufsteg geschwebt ist. Zu ihrem engsten Kreis zählen zahlreiche andere Topmodels wie etwa Schwester Gigi Hadid oder Kendall Jenner. Dabei war das Modeln gar nicht unbedingt Bellas erste Wahl in Sachen Karriere … Wie es dennoch dazu kam, dass Bella uns heute als Model und Trendsetterin begeistert, verraten wir euch in unserem Portrait.



Steckbrief Name: : Isabella Khair Hadid

: Isabella Khair Hadid Geburtstag: 9. Oktober 1996

9. Oktober 1996 Geburtsort: Washington D.C.

Washington D.C. Sternzeichen: Waage

Waage Wohnort: Los Angeles und New York

Los Angeles und New York Beruf: Model und Influencerin

Model und Influencerin Geschwister: Gigi Hadid, Anwar Hadid

Bella Hadids Kindheit in der High Society

Isabella "Bella" Hadid wurde am 9. Oktober 1996 in Washington D.C. geboren. Sie ist die Tochter des palästinensischen Immobilien Tycoons Mohammed Hadid und des niederländischen Models Yolanda Foster. Bella ist das mittlere Kind des Paares: Ihre ältere Schwester Gigi und ihr jüngerer Bruder Anwar sind beide ebenfalls als Models tätig. Zudem hat sie mehrere Halbgeschwister.

Schon als Kind wurden Bella und ihre Geschwister in das Leben der Schönen und Reichen eingeführt, denn ihr Vater verdient mit Luxusimmobilien Millionen. Dementsprechend luxuriös war auch der Lebensstil der Familie. Als Bella vier Jahre alt war, trennten sich ihre Eltern allerdings. Mit ihrer Mutter und ihren beiden Geschwistern zog sie deshalb auf eine Ranch bei Santa Barbara in Kalifornien. Dort wuchsen die Kinder auf, später übersiedelte die Familie nach Malibu.

Als Teenager war Bellas größte Leidenschaft das Reiten. Jahrelang nahm sie an Reitturnieren teil und setzte sich als Ziel, 2016 bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Doch ihre Pläne wurden im Jahr 2013 durchkreuzt, als sie an einer chronischen Lyme-Borreliose erkrankt. Auch ihre Mutter sowie ihr jüngerer Bruder leiden an der, meist durch Zecken übertragenen, Infektionskrankheit, die vor allem die Haut, das Nervensystem, Gelenke und das Herz betrifft.

Bella und Gigi Hadid wurden von der Mutter gedrillt

Schon in jungen Jahren werden Gigi und Bella von Mutter Yolanda gedrillt – Schönheit und Disziplin waren zentrale Werte für das Model. Einen Einblick in die Kindheit der Mädchen bekommt man in der Reality-Show, "The Real Housewives of Beverly Hills", in der Yolanda mitwirkt. Im Rahmen der Dreharbeiten sieht man etwa, wie die Mutter ihren Teenager-Töchtern Diät-Tipps gibt und sie Gigi davon abhalten möchte, ein Stück ihrer Geburtstagstorte zu essen. Nicht unbedingt leichte Voraussetzungen für die jungen Frauen – das gibt auch Bella Hadid später zu. Durch ihre Erziehung habe sie eine Essstörung entwickelt. Zudem litt sie unter Depressionen und einem mangelnden Selbstwertgefühl.

Hinzu kommt, dass Bella schon früh lernen musste, wie es ist, im Schatten der großen Schwester zu stehen. Denn Gigi modelt bereits als Kind erstmals für Guess und wird dann früh als Model bekannt. Bella sagt später, dass sie als "die hässliche Schwester" wahrgenommen wurde, während Gigi immer als die Coole und Extrovertierte gesehen worden ist. Heute sind jedoch beide Schwestern extrem erfolgreich und haben ein sehr enges Verhältnis zueinander.

Die Anfänge ihrer Modelkarriere

Als Bella 16 Jahre alt ist, begann sie für verschiedene Werbekampagnen zu modeln. Im Herbst 2014 zog sie außerdem nach New York, um ein Studium für Fotografie zu beginnen. Ihr großes Vorbild ist der berühmte Mode-Fotograf Steven Meisel. Er lehrte sie, sowohl die Fotografie als auch das Modeln zu lieben. Doch aufgrund des Erfolgs ihrer Schwester Gigi, entschied sich auch Bella für die Model-Karriere: Sie brach ihr Studium ab und unterzeichnete wie ihre Schwester einen Vertrag bei "IMG"-Models. Ein Jahr nach dem Laufsteg-Debüt ihrer älteren Schwester, lief auch Bella auf der New York Fashion Week erstmals über den Runway – beide modeln für die spanische Marke Desigual.

Bereits ein Jahr später läuft sie Fashion Weeks und bei Victoria's Secret

Bella wird schnell zum gefragten Model: Bei der New York Fashion Week 2015 durfte sie bereits für die Marken Diane von Fürstenberg, Marc Jacobs, Tommy Hilfiger und Jeremy Scott laufen. Es folgten Engagements auf den Fashion Weeks in London, Mailand und Paris für Brands wie Topshop, Moschino, Balmain oder Bottega Veneta.

Im Dezember desselben Jahres erfüllte sich für Bella dann ein großer Traum: Sie durfte auf der berühmten "Métiers d‘Art"-Show von Chanel laufen. Zudem wurde Bella für verschiedene Werbekampagnen engagiert. Unter anderem zierte sie etwa mit Schwester Gigi eine Kampagne von Balmain.

Auch für die Weihnachtskampagne von Victoria's Secret wurde das Nachwuchsmodel verpflichtet. 2016 lief sie dann auch erstmals für die berühmten Laufsteg-Shows des amerikanischen Lingerie-Labels. Eine besondere Ehre wurde ihr zudem bei Fendi zuteil: Bella durfte die fulminante Fashion Show anlässlich des 90. Geburtstags von Fendi am Trevi-Brunnen in Rom mit ihrem Walk schließen.

Heute ist Bella Hadid eine der absoluten Topverdienerinnen unter den Models. So soll sie bis 2022 etwa ein Nettovermögen von 25 Millionen Dollar angehäuft haben. Kein Wunder, denn es gibt kaum eine Luxusmarke, für die sie nicht bereits über den Runway gelaufen ist. Zudem wird sie weiterhin regelmäßig für Werbekampagnen gebucht und ist unter anderem das Gesicht der Luxusuhren-Marke Chopard sowie von Dior Parfums.

Für einen besonders denkwürdigen Auftritt sorgte Bella Hadid auf der Fashion Week in Paris 2022: Bei der Show für die Marke Coperni lief Bella nur mit einem Slip bekleidet auf den Laufsteg. Ein Team von Spezialist:innen sprühte ihr dann live vor dem Publikum ein weißes Kleid auf den Körper. Die Bilder von der Aktion gingen um die Welt.