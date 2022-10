Versace: Die italienische Luxusmarke im Portrait

Gianni Versace ist der Grüner des Luxuslabels und wurde damit zu einem der wichtigsten Designer der 1980er und 90er Jahre. Das italienische Modehaus zählt zu einem der außergewöhnlichsten in der Modebranche und ist vor allem bei Celebrities sehr beliebt.

Steckbrief Firmenname: Gianni Versace S.p.A.

Gianni Versace S.p.A. Gründer: Gianni Versace

Gianni Versace Gründungsjahr: 1987

1987 Firmensitz: Mailand, Italien

Mailand, Italien Leitung: Santo Versace (Vorstandsvorsitzender), Jonathan Akeroyd (CEO), Donatella Versace (Kreativdirektorin)

Santo Versace (Vorstandsvorsitzender), Jonathan Akeroyd (CEO), Donatella Versace (Kreativdirektorin) Modecodes & typische Merkmale: Medusenkopf, Barocke Prints, Greca-Element

Medusenkopf, Barocke Prints, Greca-Element Produktgruppen: Kleidung, Lederwaren, Schmuck, Parfum und Kosmetik, Wohnaccessoires

Geschichte des Familienunternehmens Versace

Die Geschichte des Hauses Versace ist die Geschichte einer Unternehmerfamilie. Gianni Versace wurde in Reggio Calabria geboren, wo er schon als Kind die Schneiderkunst erlernte.



Es zog ihn nach Mailand, wo er eine Karriere in der Modewelt anstrebte. 1973 arbeite er als Designer für Byblos. Gianni beschloss dann sein eigenes Modeunternehmen zu gründen.

Die kühnen Drucke der Brand wurden in den späten 1970er-Jahren in Italien zunehmend beliebter.

Unter dem Namen "Gianni Versace Donna" eröffnet er 1978 die erste Boutique in der Via della Spiga in Mailand. Sein älterer Bruder, Santo Versace, unterstützte Gianni dabei von Anfang an, indem er sich auf das Management des Unternehmens konzentrierte.



Seine Schwester Donatella wurde dann 1988 Teil des Unternehmens und übernahm die künstlerische Leitung der Marke Versus, einer Linie um die jüngere Zielgruppe anzusprechen.

In den folgenden Jahren hatte das Label Versace großen Erfolg und zeigte eine neue Vorstellung davon, wie sich Frauen kleiden sollten. Der Modeschöpfer revolutionierte die Modegeschichte mit noch nie dagewesenen Ideen. Die Marke wuchs zudem schnell aufgrund ihrer einzigartigen Designs und später wurden Lederwaren sowie Schmuck und Einrichtungsgegenstände in die Versace-Kollektion aufgenommen. Das erste Parfüm des Hauses brachte Gianni Versace 1982 auf den Markt.

Zudem führt die Luxusmarke seit 1989 mit Atelier Versace eine eigene gehobene Linie. Diese wurde im Rahmen der kostenintensiven Pariser Haute-Couture-Schauen von 1990 bis 2000, meist im Hotel Ritz, präsentiert. Die Linie wurde zwar fortgeführt, aber das Unternehmen Versace zog sich 2004 von der Pariser Shows zurück, um kehrte erst 2012 dorthin zurück.

Seine Kollektionen zeigten eine glamouröse und punkige Frau zugleich. Gianni Versace war der erste, der mit Stilbrüchen in seinen Designs experimentierte wie zum Beispiel Spitze gemischt mit Leder oder mit Nieten kombiniert sowie auch mit Swarovski-Kristallen.

Den Höhepunkt seines Ruhmes erreichte Gianni mit der Herbst-Winter-Kollektion 1992-93, die den Titel "Bondage" trug. Hautenge schwarze Lederkleider mit Nieten und Schnallen dominierten den Laufsteg bei der groß gefeierten Fashion Show.

Seine Schwester führte außerdem eines der Kleider bei der Met-Gala aus. Es zählte sicher zu einem der provokativsten Looks aus der Ära Gianni Versace:

Drucke sind ein wesentlicher Teil der modischen Handschrift von Versace. 1993 entwarf Gianni das Logo , das heute das Symbol des Hauses ist - das Haupt der Medusa. Die Bezüge zur Zeit der Antike sind in seinen Kollektionen allgegenwärtig - von Drucken mit dekorativen Elementen wie dem Kopf der Medusa sowie dem griechischen Rahmen (Greca) bis hin zu architektonischen und skulpturalen Elementen.

1992 zog Gianni nach Miami, wo er sich eine Villa im Versace-Stil renovierte. Er gilt außerdem auch als der Mitbegründer des Topmodel-Phänomens. Das Unternehmen wusste, wie wichtig es ist, Celebrities in seinen Modeschauen und Werbekampagnen zu haben.

Zu seinen Musen gehörten die berühmtesten Supermodels von Naomi Campbell, Carla Bruni über Claudia Schiffer bis hin zu Cindy Crawford.

Darüber hinaus kleidete er Berühmtheiten wie Elton John und Lady Diana ein. Zudem arbeitete mit den renommierteren Fotografen wie Richard Avedon und Peter Lindbergh zusammen, wodurch er die Kommunikation in der Modebranche ebenso revolutionierte.

Er lebte in Florida bis 1997, dem Jahr seiner Ermordung durch einen Serienmörder, direkt vor dem Tor seines Hauses. Nach seinem Tod war es Donatella, die die künstlerische Leitung der Firma übernahm und sie mit großem Erfolg führt. Es gab dabei natürlich auch einige Ups and Downsö

Donatellas Kreationen bewahren die Ästhetik der Brand und zeigen, wie sehr das Unternehmen Versace trotz seines Status als großer Modegigant ein Familienunternehmen geblieben ist, das an seinen Traditionen festhält, diese jedes Jahr neu interpretiert und damit die Fashionszene begeistern kann.

In folgendem Artikel erfährst du mehr über die italienische Modeschöpferin Donatella Versace!

Versace hat nicht nur italienische Mode in die ganze Welt exportiert, sondern auch dazu beigetragen, Mailand zu einer der bedeutendsten Modemetropolen zu machen.

© Elke Mayr

Versace Modecodes und Stil

Wie jedes Modeunternehmen hat auch Versace seine ganz eigenen Fashioncodes, die den Stil dominieren, prägen und in jeder Kollektion zu sehen sind.

Das Versace Logo

Das Logo des Hauses Versace ist der Kopf der Medusa. Sie war eine der drei Gorgonen in der griechischen Mythologie. Gianni, ein Freund der Kunstgeschichte, ließ sich von den italienischen Ruinen inspirieren, in deren Nähe er als Kind aufwuchs, sowie von den griechisch-römischen Geschichten, die auch einen Großteil der antiken italienischen Kunst prägten.

Es ranken sich viele Legenden um die Figur Medusa. Sie soll einst eine schöne Frau gewesen sein, die zu einem Ungeheuer wurde. Ihr wallendes goldenes Haar, das auch super präsent auf dem Logo ist, verwandelte sich in Schlangen. Wer es wagte, ihr ins Gesicht zu sehen, wurde augenblicklich in Stein verwandelt. Auch wenn ein Ungeheuer für ein Modehaus seltsam erscheinen mag, wählte Versace Medusa als Element für seine Marke. Ehe sie ein Ungeheuer war, blieb jedem, der sie ansah, der Legende nach nichts anderes übrig, als sich in sie zu verlieben. So geht es sicher auch einigen Fashionistas beim Anblick der schönen Teile von Versace!

Prints, Prints, Prints

Prints gehören zur DNA der Marke Versace und durchziehen alle Produktgruppen von der Fashion bis zu Parfums. Einige Giannis meist benutzer Elemente waren barocker Art.

Seine Liebe zur Kunstgeschichte war unter anderem von den farbenfrohen, komplexen Werken der Barockzeit geprägt, die aus der Gegenreformation hervorgingen, in der die katholische Kirche auf ausdrucksstarke Kunst als Kommunikationsmittel setzte. In Anlehnung an die kunstvolle Bildersprache der Epoche schuf Versace eine Serie an barocken Print-Motiven.

Beyonce stattete 2018 ihre gesamte Tanz-Crew mit dem Barocco-Print von Versace aus. In einer ihrer Kollektionen hatte das Modehaus sich an Werke von Caravaggio angelehnt, einem berühmten Barockmaler, die dann als Pop-Art-Prints Shirts und Hemden zierten.



Die Welt der Prints scheint bei Versace schier grenzenlos zu sein - von typisch italienisch maritimen Motiven über den grafischen Logo-Druck der letzten Jahren bis hin zu den Pop-Art-Looks á la Andy Warhol.

Gianni ließ sich dabei immer sowohl von der Popkultur als auch von der hohen Kunst inspirieren. Für Frühjahr/Sommer 1991 entwarf der Designer eine ganze von Andy Warhol inspirierte Kollektion, in der er dessen Siebdrucke von Marilyn Monroe und James Dean in seine Kleidung integrierte.

Gianni bediente sich auch häufig einer anderen Technik der Pop-Art, indem eine bestimmte ikonografische Darstellung vervielfacht auf die Stoffe drucken lies. Zudem sammelte es auch selbst die verschiedensten Kunstwerke, die ihm stets als Inspiration dienten.

Diesem Stil bleibt das Label auch immer wieder treu, er wurde quasi zu einer Tradition.

Griechische Elemente, Punk, Rock und jede Menge Gold

Das griechische Mäander ist ein typisches Stilelement der Marke Versace. Es findet sich als Print auf Kleidung oder als Dekor auf Lederwaren wie Handtaschen. Es ist auch stets in den Home-Kollektionen der Brand zu finden.

Sicherheitsnadeln und Nieten, die aus den diversen Punk- und Rockrichtungen kommen, gehören ebenso zur Designsprache von Versace wie die exzessive Verwendung von der Farbe Gold. Letztere lässt sich sowohl als massive Hardware-Elemente wie auch in Prints finden. Die Farbe Gold war im Barock ein dominierendes Dekorelement.

Kooperationen mit anderen Unternehmen

Kooperationen zwischen großen Unternehmen wurden in den letzten Jahren immer beliebter und kennt man auch von Labels wie Gucci, Adidas oder Balenciaga. Versace setzte 2022 definitiv die Latte nach oben, als die Brand mit einem weiteren großen italienischen Modehaus gemeinsame Sache machte.

VERSACE X FENDI - FENDACE

Sie ist eine der spektakulärsten Kooperationen der letzten Jahre - Versace und Fendi, auch kurz Fendace genannt. Die Kreativdirektor:innen von Fendi, Kim Jones und Silvia Venturini Fendi (Accessoires), haben sich mit Donatella Versace zusammengetan, um eine unglaubliche Kollektion zu entwerfen, die Stil-Elemente aus beiden Luxushäusern in perfekter Harmonie vereint.

Genauer gesagt haben die Chefdesigner:innen hier einfach den Platz geswitcht. Donatella designte für Fendi und Kim Jones für Versace.

Auf der Mailänder Fashion Week 2022 wurde die gesamte Kollektion auf einem gemeinsamen Laufsteg von Fendi und Versace gezeigt. Models wie Kate Moss, Amber Valletta, Gigi Hadid, Naomi Campbell und Shalom Harlow präsentierten die Looks. Die Versace Fans Dua Lipa und Elizabeth Hurley ließen sich die Show ebenfalls nicht entgehen.

VERSACE X CHER - CHERSACE

Versace hat zudem auch schon mit Cher zusammengearbeitet, um eine limitierte Versace-Kollektion für den Pride Month 2022 zu entwerfen.

Die Kollektion umfasste unter anderem Socken, eine Baseballkappe und ein T-Shirt mit einem Medusa-Kopf-Logo in Regenbogenfarben. Diese wurden zu Gunsten der Wohltätigkeitsorganisation Gender Spectrum verkauft, die sich für Menschen aus der LGBTQ+-Gemeinschaft einsetzt.

Zusammenarbeit mit dem schwedischen Textilriesen

Im Laufe der Jahre hat H&M mit immer wieder mit verschiedenen Luxus- und High-Fashion-Marken zusammengearbeitet. 2011 war dann Versace die Marke, die sich an der Zusammenarbeit beteiligte.

Die Zusammenarbeit zwischen Versace und H&M machte den kühnen und auffälligen Stil von Versace definitiv erschwinglicher. Die Kollektion aus viel schwarzem Stoff zeigte die klassischen Print-Motive der Marke auf Jacken, Kleidern und Röcken.

Die wichtigsten Versace Kleider der Modegeschichte

Versace ist definitiv eine der spannendsten Luxusmarken mit Tradition. Vor allem die edlen Roben am "Red Carpet" zeigen das herausragende Können des Familienunternehmens. Hier folgen ein paar der herausragendsten Kreationen des Labels!

Eine Vintage-Kleid aus den 90ern am roten Teppich:

30 Jahre später trägt die Sängerin Dua Lipa das ikonische Versace-Vintage-Kleid aus "Bondage"-Kollektion, das zuvor schon von Donatella bei der Met-Gala 1992 getragen wurde. Sie zeigt wie zeitlos und stylisch Giannis legendäre Kreationen sind!

Ein weiterer berühmter Look, welcher der Brand weltweite Anerkennung verschaffte, wurde von Elizabeth Hurley am roten Teppich gezeigt.

Die Schauspielerin begleitete Hugh Grant zur Premiere von " Vier Hochzeiten und ein Todesfall " in einem schwarzen Kleid mit gewagtem Schnitt, das nur von goldenen Broschen mit dem Versace-Logo zusammengehalten wurde.

Vor fast 20 Jahren machte ein grünes Versace-Kleid das Internet unsicher, und inspirierte damit Google zum Start von Google Images.



Es war im Februar 2000, als Jennifer Lopez bei der Grammy-Verleihung ein von Donatella Versace entworfenes grünes Kleid mit Dschungelmuster trug.

Scheinbar über Nacht wurde es zu einer Legende und auch zur häufigsten Suchanfrage, die Google zu dieser Zeit verzeichnete.

Als das Google-Suchteam feststellte, dass es nicht in der Lage war, die von den Nutzern gewünschten Ergebnisse - ein Bild von Jennifer Lopez in diesem Kleid - direkt anzuzeigen, wurde Google Images ins Leben gerufen.

Heutzutage zählen Promis wie Bella Hadid und Blake Lively zu den berühmtesten Versace Fans. Bella überzeugte 2022 am Red Carpet in Cannes in einer Vintage Kreation von Gianni.

Donatella Versace weiß, wie man die Modewelt in Aufregung versetzt. Bei der Met-Gala 2022 sorgte Blake Lively in einem umwerfenden Versace Kleid für Blitzlichtgewitter! Das Kleid wurde direkt am Teppich mittels einer Verwandlung in Szene gesetzt. Der Look ging viral auf den sozialen Medien.