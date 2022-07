Trotz ihrer Größe von 1,70cm ist Kate Moss ein Kultmodel. Nicht zu verwechseln mit einem anderen Topmodel. Skandale und Exzesse egal wo sie ist, hinterlässt sie Chaos, jedoch gilt sie als eine Stilikone unserer Zeit. Immer elegant und stilsicher.

Steckbrief: Kate Moss Name: Katherine Ann Moss

Katherine Ann Moss Geboren am: 16.01.1974

16.01.1974 Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Geburtsort: London, Großbriannien

London, Großbriannien Alter: 48

48 Größe: 1.70cm

1.70cm Beruf: Supermodel, Modedesignerin (Top Shop)

Supermodel, Modedesignerin (Top Shop) Partner: Nikolai von Bismarck (seit 2015)

Jamie Hince (geschieden, verheiratet von 2011-2016)

Russell Brand (2006)

Jamie Dornan (2006-2007)

Pete Doherty (2005-2007)

Daniel Craig (2004)

Jefferson Hack (2000-2004)

Lenny Kravitz (1999)

Johnny Depp (1994-1998)

Leonardo DiCaprio (1994)

Nikolai von Bismarck (seit 2015) Jamie Hince (geschieden, verheiratet von 2011-2016) Russell Brand (2006) Jamie Dornan (2006-2007) Pete Doherty (2005-2007) Daniel Craig (2004) Jefferson Hack (2000-2004) Lenny Kravitz (1999) Johnny Depp (1994-1998) Leonardo DiCaprio (1994) Kinder: Lila Grace (geboren 2002)

Langsam ist es ein bisschen ruhiger geworden um Kate Moss. Wie die Daily Mail kürzlich vermeldete, soll das Supermodel beschlossen haben, abseits des Londoner Trubels ein ruhiges Leben ohne Alkohol zu führen. Sie habe vor, Ihre Londoner Villa zu verkaufen und auf´s Land zu ziehen.

Doch anlässlich des Verleumdungsprozesses rund um Amber Heard und Johnny Depp kommt sie wieder in die Schlagzeilen. Sie sagt vor Gericht überraschend zugunsten ihres Ex-Liebhabers aus. Wohl auch ein Baustein, der zu dem für Depp positiven Prozess-Ausgang beigetragen hat.

Am Screen kann die ganze Welt die Aussage von Kate Moss mitverfolgen. Und auch hier bleibt sie ihrem berühmten Stil treu: Schlichter schwarzer Blazer, mit dezenter Bluse – die Haare offen und natürlich.

Kate Moss Kindheit und Jugend: Fußball statt lernen

Kate ist in Addiscombe im Londoner Stadtteil Croydon mit ihrem jüngeren Bruder Nick aufgewachsen. Die Familie lebt eher bescheiden. Ihre Mutter, die in einer Mode-Boutique und einer Bar arbeitet und ihr Vater, Mitarbeiter einer Luftfahrtgesellschaft, lassen sich scheiden, als Kate 13 Jahre alt war.

Ab diesem Zeitpunkt lebt das zarte Mädchen ohne ihren Bruder – er bleibt beim Vater, während sie den mütterlichen Haushalt wählt. Viele Jahre später kommen auch eine Halbschwester und ein Halbbruder auf die Welt. Kate ist keine glänzende Schülerin – ihre Noten sind dürftig bis schlecht.

Beim Sport brilliert sie jedoch. In ihrer Freizeit sieht man die kleine Kate des Öfteren am Fußballplatz – als Torhüterin einer benachbarten Fußballmannschaft.

Model-Start mit Calvin Klein

Es ändert sich alles in ihrem 15. Lebensjahr: Sarah Doukas von der renommierten Modelagentur Storm fällt am New Yorker Flughafen JFK ein elfengleiches Wesen ins Auge – Kate kehrt gerade von einem Urlaub mit ihrem Vater auf den Bahamas zurück. Sie nimmt sie unter Vertrag.

Kurz darauf staunt die Welt über eine Calvin Klein Unterwäsche-Kampagne, auf der die magere Kate zu sehen ist. In den 80iger Jahren ist man anderes gewohnt: Wohlgeformte, gesund aussehende Models wie Cindy Crawford, Claudia Schiffer oder Elle McPherson dominieren die Modewelt.

Etwas völlig Neues, Anderes, das Aufmerksamkeit erregt und Fragen aufwirft – die Fotos mit dem dünnen Mädchen wurden nicht nur geliebt, es gab auch viel Kritik.

"Als die Sache mit dem Modeljob begann, sahen mich meine Lehrer an und sagten, sie hätten mich künftig bei Woolworth an der Kasse gesehen", erzählt sie in einem Interview, das sie der Sun gibt.

Mit 24 Jahren 2,5 Millionen Einkommen

Kleine Brüste, 1,70 cm Körpergröße, sogar schlecht arrangierte Zähne wurden ihr attestiert – niemand konnte sich zu diesem Zeitpunkt vorstellen, dass Kate Moss zur Modelikone aufsteigen würde.

Doch so kam es: Letztendlich wurde sie das Haupt-Gesicht von Calvin Klein. Starfotograf Herb Ritts fotografierte sie an der Seite von Schauspieler Mark Wahlberg – der Grundstein für einen kometenhaften Aufstieg war gelegt. Immer mehr große Modehäuser nahmen sie unter Vertrag.

Yves Saint Laurent oder auch Versace engagierten die junge Frau mit dem für ein Model zu dieser Zeit atypischen Körperbau und machten mit ihr Furore. Karl Lagerfeld versuchte die Faszination um Kate so zu erklären: "Sie ist alles andere als perfekt, aber trotzdem attraktiver als die anderen."

Sie ist kleiner, hat gewölbte Beine und etwas in ihrem Gesicht ist leicht schief. Das hat nur sie und niemand sonst. "Es sieht irgendwie modern aus, ohne modisch zu sein."Mit nur 24 Jahren verdient Kate Moss bereits 2,5 Millionen pro Jahr. Mit 25 wird sie zur "Fashion Personality of the Year" gewählt, im folgenden Jahr erhält sie die die Auszeichnung "Model of the Year".

Am Laufsteg ist sie zu sehen für die bedeutendsten Modemarken der Welt: Chanel, Dior, Galliano, Chloé, Gucci. Laut der Forbes-Liste The World’s 15 Top-Earning Models gehört Kate Moss bereits mit 28 Jahren zu den bestbezahlten Models der Welt.

Sex, Drugs and Rock´n´roll

Kate Moss ist nicht nur für ihren persönlichen Stil bekannt, der oft als "Effortless Rock Chic" bezeichnet wurde, sie sorgt auch für zahlreiche Skandale. Statt brav Mineralwasser zu trinken, wie viele ihrer Kolleginnen, ist sie eher mit Champagner anzutreffen und lässt sich – so scheint es – auch keine wilde Party entgehen.

Allzu oft werden Fotos veröffentlicht, auf denen sie koksend, betrunken, völlig aufgelöst nach einer Partynacht oder in ähnlichen kompromittierenden Szenen gezeigt wird.

So veröffentlichte etwa die Zeitung "Daily Mirror" 2005 ein Foto, auf dem sie Kokain schnupfend gezeigt wurde.

Einige Vertragspartner kündigen – und dennoch: Die Modewelt liebt sie nach wie vor… Ihre Einnahmen verdreifachten sich, die französische Vogue gibt ihr ein Cover und den Namen "Scandaleuse Beauté" (skandalöse Schönheit). 1998 geht sie auf Entzug – erfolgreich.

Viel später, im Mai 2016 gibt sie sich auf der "Vogue 100"-Party auch nicht gerade vorteilhaft. Gestartet hatte sie mit perfektem Make-up, ihrer typischen Out-of-Bed-Frisur und einem aufregenden Kleid mit Spitzenärmeln. Die Party hinterlässt ihre Spuren: Kate wird fotografiert mit verschmierter Schminke und zerrissenem Kleid – offensichtlich nicht ganz nüchtern.

Kate Moss liebt böse Jungs

Was ihre Männerwahl betrifft, so startet Kate Moss früh mit kolportiert nicht ganz einfachen Charakteren. Mit 24 Jahren verliebt sie sich in Johnny Depp, der sich für sie sein Winona Ryder Tattoo (vormalige Partnerin) entfernen lässt.

Nach ihm schenkt sie ihr Herz dem Verleger Jefferson Hack. Moss wird schwanger und bringt 2002 ihre Tochter, Lila Grace zur Welt, die mittlerweile selbst erfolgreich modelt.

Drei Jahre später verlobt sie sich mit Pete Doherty, dem Sänger der Babyshambles – die beiden sind zwei Jahre lang ein skandalumwittertes Liebespaar. 2011 gibt es eine Hochzeit: Der Gittarist von The Kills, Jamie Hince ist ihr Auserwählter. Doch fünf Jahre später trennt sich das Paar wieder. Weitere Männer in ihrem Leben waren Ozzy-Sohn Jack Osbourne, Nachwuchsmodel Jamie Burke und 007-Star Daniel Craig.

Seit der Scheidung von Jamie Hince schlägt Kates Herz für Nikolai von Bismarck, dem Ururenkel des deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck. Vorgestellt wurde er ihr von seiner Mutter Debbie von Bismarck, die mit Kate schon lange befreundet ist.

Musik und Kunst – inspiriert von Kate Moss

Kate Moss liebt es, in ihrer Freizeit Kunst zu genießen. Sie selbst wurde Muse einiger der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler: So malte etwa Lucien Freud einen Akt von ihr, der für 5,5 Millionen Euro beim Auktionshaus Christie's in London versteigert wurde. Auch von Chuck Close oder Wolfgang Tillmans wurde sie portraitiert.

Der Künstler Marc Quinn hat kurz nach Bekanntwerden ihrer Kokain-Affäre eine Skulptur des Models angefertigt. Auch Musik zählt zu den Vorlieben des Supermodels: Sie sang ein Duett mit Bobby Gillespie – Partner Pete Doherty bat sie ebenfalls vor´s Mikrofon: Auftritte mit seiner Band Babyshambles wurden legendär.

Auf seinem Album Shotter's Nation von 2007 stammen sogar einige Liedtexte von der multitalentierten Kate Moss. In diversen Videoclips zeigt Kate Moss ihr tänzerisches Talent.

Mit 40 im Playboy

Mit fast 40 Jahren sorgt Kate Moss für Aufsehen: Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des "Playboy" lässt sie sich nackt fotografieren und zeigt, dass ihr Köper immer noch überaus attraktiv ist. Instagram und Facebook gehen über vor Kommentaren – das Model ist wieder einmal Mittelpunkt heißer Diskussionen.

Kate Moss Modegeheimnisse

Kate Moss begeistert die Modewelt mit ihrem mühelosen Chic. Immer wieder wird sie zu einer der "Best Dressed Women" der Welt gewählt.

Dem französischen Magazin Grazia erzählt sie: "Kurze Kleider? Super-Moss! Und sogar sehr kurze! Lange Kleider sind auch Ultra-Moss. Das ist der perfekte Look, um den Tag zu beenden, wenn die Sonne untergeht."

Kate Moss wird häufig in Vintage- und Tierprints gesichtet: Leopard, Zebra, Schlange … In Interviews empfiehlt sie häufig Outfits komplett in Schwarz, enge Hosen und hohe Stiefel, die nicht ganz neu sein sollen. Bei Accessoires zählt Moss auf mehrere Schmuckstücke kombiniert. Gerne auch in poppigen Neonfarben.

Beauty-Tipps von Kate Moss

Wie so viele, schwört auch das Supermodel auf Lichtschutzfaktor 50 im Gesicht. Zum Kate Moss Style gehört jedenfalls auch eine Sonnenbrille! Will sie etwas gebräunt sein, greift Kate zu Sonne aus der Tube – wie sie immer wieder in Interviews verrät.

Salt Sprays erzeugen den für das Model so typischen Out-of-Bed Look: Sie kreieren einen lässigen Look und passen zu Kates unkompliziertem Haarstyling. Schwarzer Lidstrich mit Khol-Kajal, leicht mit den Fingern verwischt, ist ihr Signature-Augen-Make-up.

Unbedingt: Rote Lippen. Ein wenig vom Rot wird auch auf die Wangen getupft und verblendet – der perfekte Frische-Kick. Einen solchen – etwas heftigerer Art – propagiert sie gerne, um ein müdes Gesicht aufzufrischen: Das Gesicht in ein Wasserbad mit Eiswürfel halten …