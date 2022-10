Selbstbräuner ist ein kosmetisches Produkt, das ein spezifisches Molekül, das sogenannte Dihydroxyaceton (kurz DHA), enthält. Dieses setzt sich in den oberen Hautschichten fest und oxidiert. Dieser Vorgang führt zu einer braunen Färbung der Hautoberfläche in wenigen Stunden, die einer natürlich gebräunten Haut sehr ähnlich sieht. Wichtig: Selbstbräuner schützen nicht vor Sonneneinstrahlung.

Gut zu wissen Geöffnete Selbstbräuner halten meistens bis zu sechs Monaten und sollten nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum nicht mehr verwendet werden.

Ist Selbstbräuner schädlich?

Eine Frage, die sich viele vor dem Kauf eines Bräunungsprodukts stellen, ist oft folgende: Ist Selbstbräuner schädlich? Wir haben bei Dr. Olivier Doucet, Coty Vice President of Research & Development, nachgefragt und die Antwort lautet: nein!

"No, it is not considered as harmful knowing that DHA will only stay in the skin for a few days and then will be, naturally, eliminated through exfoliation." Selbstbräuner ist nicht schädlich, da das DHA nur wenige Tage auf der Haut verbleibt und auf natürliche Weise wieder abgebaut wird.

DHA ist als Wirkstoff für die Haut nicht schädlich, aber die richtige Lagerung des Selbstbräunerprodukts ist wichtig. Unter starker Wärmeeinwirkung kann sich das DHA zersetzen und die Haut reizen. Daher die Self-Tanning-Produkte nie großer Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen und diese auch nicht mehr benutzen, wenn sie säuerlich riechen.