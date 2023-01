Naomi Campbell: Die Topmodel-Ikone der 90er im Portrait

Sie ist berühmt-berüchtigt für ihren eigensinnigen Charakter und ihre Ausraster: Naomi Campbell gilt als eines DER Topmodels der 90er Jahre. Bis heute ist sie Stammgast auf den Laufstegen der großen Designer und stand vor der Linse beinahe jedes bekannten Fotografen. Mit 51 wurde sie zu spätem Mutterglück berufen.

Steckbrief Name: Naomi Elaine Campbell

Naomi Elaine Campbell Geboren am: 22. Mai 1970

22. Mai 1970 Sternzeichen: Zwillinge

Zwillinge Geburtsort: London

London Beruf: Model Schauspielerin, Sängerin

Model Schauspielerin, Sängerin Kinder: Eine Tochter (Name nicht bekannt)

Naomi Campbells Kindheit ohne Vater

Am 22. Mai erblickte Naomi Elaine Campbell im Süden Londons das Licht der Welt. Ihre Mutter war eine Balletttänzerin afro-jamaikanischer Herkunft und bei der Geburt ihrer Tochter gerade mal 18 Jahre alt. Naomis Vater verließ die Familie nur wenige Wochen nach der Geburt, das Topmodel sollte ihn nie kennenlernen.

Die Mutter war aufgrund ihres Berufs als Tänzerin viel unterwegs, weshalb Naomi von einem Kindermädchen aufgezogen wurde. Dennoch übte ihre Mama einen großen Einfluss auf sie aus: Naomi strebte wie ihre Mutter nach dem Rampenlicht, weshalb sie mit gerade einmal 14 Jahren und noch vor dem Abschluss die Schule abbrach. Stattdessen besuchte sie lieber die Schauspielschule "Italia Conti Academy of Theatre Arts" in London.

Erstes Magazincover mit 15 Jahren

Wie so viele andere Topmodels auch, wurde Naomi Campbell entdeckt, nämlich von Beth Boldt, der Chefin einer renommierten Model-Agentur. Die damals 15-jährige Naomi war gerade beim Schaufensterbummeln im Londoner Covent Garden, als Boldt sie ansprach und in Windeseile unter Vertrag nahm. Bald kamen auch schon die ersten Aufträge: Neben Laufsteg-Jobs ging sie Werbedeals mit Lee Jeans, Ralph Lauren und anderen Marken ein.

Schritt für Schritt eroberte sie nicht nur den europäischen, sondern auch direkt den US-amerikanischen Markt. Im Jahr 1986 gelang ihr der Durchbruch, als sie auf dem Cover der britischen "Elle" zu sehen war – und das immerhin im zarten Alter von 15 Jahren! Von nun an gehörte Naomi Campbell zu den heißesten Newcomer-Models der Welt. Aufsehen erregte sie aber vor allem auch wegen einem Merkmal, nämlich ihrer Hautfarbe. Denn Schwarze Models waren zu dieser Zeit eher eine Seltenheit.

Umso größer war die Aufregung als Naomi Campbell 1988 als erstes Schwarzes Cover-Model auf dem Titelblatt der französischen "Vogue" zu sehen war. Doch selbst dies lief nicht ganz ohne Probleme ab: Denn die Franzosen weigerten sich anfangs, eine schwarze Frau auf dem Cover abzubilden. Erst als der Designer Yves Saint Laurent – Freund und Mentor von Naomi – dem Magazin drohte, jegliche Werbung einzustellen, änderten die Herausgeber ihre Meinung. In den Folgejahren wurde Naomi Campbell außerdem das erste Schwarze Cover-Model der japanischen und chinesischen "Vogue". Insgesamt schaffte sie es im Laufe ihrer Karriere auf über 500 Titelblätter.

Kate Moss, Cindy Crawford, Claudia Schiffer & Naomi Campbell: Die Riege der 90er Supermodels

In den 1990er Jahren wurde Naomi Campbell endgültig zum Topmodel – an der Seite von Christy Turlington, Kate Moss, Cindy Crawford und Claudia Schiffer zählte sie zu den erfolgreichsten und bestbezahlten Models der damaligen Zeit. Besonders in Christy Turlington fand die unerfahrene Newcomerin eine Mentorin, die ihren Weg zum Modegipfel deutlich verkürzte.

1990 erschien ein von Peter Lindbergh fotografiertes Porträt der Supermodels Linda Evangelista, Christy Turlington, Cindy Crawford und Tatjana Patitz mit Naomi Campbell auf dem Cover der "Vogue". Da es zu dieser Zeit besonders populär war, Topmodels in Musikvideos auftreten zu lassen, fragte George Michael die Models für das Musikvideo zu seinem Song "Freedom! 90" an. Im Clip traten die Models nicht gemeinsam, sondern getrennt auf und sangen lippensynchron einzelne Passagen des Songs. Selbst heute gilt das Video noch als legendär.

Naomi Campbell versucht sich als Sängerin und Schauspielerin

Das Musikvideo für George Michael war tatsächlich nicht ihr erster Ausflug in die Welt der Musikvideos: Bereits im Alter von sieben Jahren spielte sie in einem Musikvideo von Bob Marley mit. Im Laufe ihrer Karriere wirkte sie außerdem bei den Clips von Künstlern wie Culture Club, Madonna, Michael Jackson, Nelly, Jay-Z, P. Diddy, Prince oder Usher mit.

1995 versuchte sich Naomi Campbell selbst als Sängerin und brachte ihr Album "Baby Woman" heraus. In Großbritannien floppte die Platte, weltweit wird sie über eine Million Mal verkauft. Ihrer ursprünglichen Leidenschaft als Schauspielerin kam sie in kleineren Nebenrollen und im Film "Cool as Ice" (1991) nach, der allerdings ebenfalls floppte. Ihren Traum, auf der Leinwand Fuß zu fassen, gab sie trotzdem nie ganz auf.

2018 war sie zum Beispiel in der Komödie "I Feel Pretty" in einer Nebenrolle zu sehen. Etwas mehr Erfolg war ihr im Fernsehen vergönnt, wo sie neben diversen Gastauftritten auch wiederkehrende Rollen in "Empire" (2015), "American Horror Story" (2015) oder "Star" (2016) verbuchen konnte. Bei der Model-Casting Show "The Face" übernahm sie 2013 außerdem die Rolle als Coach und Produzentin.

Neben dem Launch von mehreren Parfums, hat Naomi Campbell sogar zwei Bücher auf den Markt gebracht: Ihr Roman "Schwan" erscheint 1996 und handelt von einem Supermodel, das von einem anonymen Mann erpresst wird. Später stellte sich jedoch heraus, dass Naomi das Buch von einer Ghostwriterin hat schreiben lassen.

Die berühmt-berüchtigten Wutausbrüche

Doch Naomi Campbell ist nicht nur die grazile Schönheit: Den meisten Menschen ist das Model wahrscheinlich wegen der cholerischen Ausbrüche bekannt, mit denen sie wiederholt für Schlagzeilen sorgte. Ab dem Jahr 2000 stand Naomi deswegen sogar mehrere Male vor Gericht, unter anderem weil sie gegenüber ihrer Assistentin, ihren Haushälterinnen, ihrem Chauffeur und einem Polizisten handgreiflich geworden ist. Als Strafe musste sie gemeinnützige Stunden ableisten.

Im Jahr 2010 musste die Britin zudem vor dem UN-Gericht als Zeugin gegen den liberischen Kriegsverbrecher Charles Taylor aussagen. Von ihm soll Naomi 1997 einen sogenannten "Blutdiamanten“ geschenkt bekommen haben. Naomi beteuerte aber, von der Herkunft des Steins nichts gewusst zu haben. Außerdem habe sie ihn sofort für einen guten Zweck gespendet.

Doch neben der aufbrausenden, schwierigen Naomi Campbell gibt es auch eine weichere Seite des Topmodels. Nämlich jene, die sich für Wohltätigkeitsorganisationen einsetzt und großzügig mit Spenden unterstützt. Sie gründet auch ihre eigene Organisation "Fashion for Relief", wo sie bei Modeschauen unter anderem 2005 für Opfer des Hurrikans Katrina und für Überlebende des Erdbebens auf Haiti 2010 Spenden sammelt. Jamaika – das Heimatland ihrer Mutter – liegt ihr ebenfalls sehr am Herzen, wo in ihrem Namen Kindergärten und Häuser errichtet werden.

Verbunden fühlt sie sich auch dem mittlerweile verstorbenen Nelson Mandela, dessen Stiftung sie ebenfalls regelmäßig unterstützt. Die Begegnung mit dem großen Südafrikaner sei laut eigener Aussage die bedeutendste ihres Lebens gewesen.

Spätes Mutterglück mit 51

Ihr Privatleben hält Naomi Campbell weitestgehend geheim. Man weiß aktuell auch nicht, wie es um ihren Beziehungsstatus steht. Im Laufe ihrer Karriere soll sie aber mit bekannten Männern wie etwa Mike Tyson, Robert DeNiro, Eric Clapton, "U2"-Bassist Adam Clayton, Flavio Briatore, Tommy Lee oder Usher liiert gewesen sein.

Zu einer Hochzeit kam es jedoch nie. Verlobt war Naomi Campbell allerdings durchaus: Mit dem russischen Immobilienmogul Vladimir Doronin soll sie sich 2010 verlobt haben, 2013 ging die Beziehung allerdings in die Brüche. Es folgte eine Beziehung mit dem millionenschweren CEO des Tabakkonzerns "Philip Morris International", die ebenfalls scheiterte.

2021 überraschte Naomi Campbell dann die Welt mit der Nachricht, dass sie mit 51 Jahren Mutter geworden ist. Da weder ein offizieller Partner an der Seite des Supermodels, noch eine Schwangerschaft bekannt war, kam die Mitteilung doch recht überraschend. Nähere Details über ihre Tochter, die wahrscheinlich durch eine Leihmutter geboren wurde, sind nicht bekannt.

Auch auf Social Media gibt sich Naomi recht bedeckt. Seit 2022 nennt sie sich auf Instagram aber "Dr. Naomi Campbell". Der Grund: Die "University for the Creative Arts" (UCA) ihres Heimatlandes Großbritannien hat sie für ihre Verdienste in der Modeindustrie mit einem Ehrendoktor belohnt. Egal, ob mit oder ohne Mann: Für die britische Schönheit scheint es kaum besser laufen zu können!