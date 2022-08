Jungfrauen haben immer einen zweiten Vornamen: Perfektionismus! Alles wird - mithilfe von Listen und Journals - bis ins kleinste Detail geplant. Das Erdelement ist so strukturiert und penibel, dass Fehler nicht auf der Tagesordnung stehen dürfen. Wenn die Jungfrau einen Plan hat, wird dieser in der Regel auch umgesetzt - zumindest dann, wenn es in ihrer Macht liegt.

Weil das vernünftige Sternzeichen nichts anderes mehr hasst, als die Kontrolle zu verlieren, sind auch Gefühlsausbrüche nicht zu erwarten. Jungfrauen tendieren stattdessen zu sachlichen, ruhigen Gesprächen, um die Liebsten nicht zu enttäuschen und trotzdem eine Lösung zu finden.

Typische Charaktereigenschaften der Jungfrau Stärken: Schwächen: Zielstrebigkeit Perfektionismus Disziplin Verschlossenheit Fleiß Kontrollzwang Intelligenz Gefühlskälte Neugierde Anxiety Zuverlässigkeit Misstrauen Loyalität Unzufriedenheit

Beruf & Karriere: Ambition garantiert keinen Erfolg

Es ist fast schon eine Frechheit, wie gut Jungfrauen in dem sind, was sie tun. Die geborenen Allrounder können theoretisch in jeder Jobbranche arbeiten, brauchen aber zumindest etwas Inspiration und Abwechslung im Berufsalltag. Während ihrer Schulzeit wurde die Jungfrau nicht selten als Streber:in bezeichnet und ist nun im Verlagswesen, in der Landwirtschaft oder der Ernährungswissenschaft angesiedelt.

Tatsächlich - und das entspricht eigentlich nicht der Zufriedenheit des Sternzeichens - spielen Jungfrauen im Beruf oft die zweite Geige. Obwohl sie organisiert, ambitioniert und verlässlich arbeiten, sind sie selten in Führungspositionen vorzufinden. Stattdessen wird dem Erdelement gerne langweilige Drecksarbeit zugeteilt. Vorsicht: Ihr müsst aufpassen, dass euer Können nicht für die Karrieren anderer ausgenutzt wird!

Partnerschaft & Liebe: Sternzeichen Jungfrau ist der klassische Beziehungstyp

Die Jungfrau hat - wie sonst auch - sehr hohe Ansprüche an ihre Partner:innen. Beziehungen sollen eine Balance zwischen Geben und Nehmen sein, wobei sich das Vertrauen erst einmal verdient werden muss. Bis Jungfrauen überhaupt eine Partnerschaft eingehen, kann viel Zeit vergehen: Das Sternzeichen braucht Sicherheit und fällt deswegen (fast) nie auf Machogehabe oder Bad Boys sowie -Girls herein.

Obwohl Jungfrauen ihren Liebsten auf Augenhöhe begegnen, können sie nur schwer Kompromisse eingehen. Dementsprechend wird ein:e ebenbürtige:r Partner:in mit starker Persönlichkeit empfohlen - Kontra geben gehört in dieser Beziehung definitiv dazu. Allgemein kann es nicht schaden, die Jungfrau mit kleinen Aufmerksamkeiten zu überraschen - aber bitte nichts Materielles, hier stehen Gesten über Dingen. So lange ihr klar miteinander kommuniziert und dieselben Interessen teilt, gibt es ziemlich sicher ein Happy End.

Welche 3 Sternzeichen passen am besten zu Jungfrauen?

Selbst die wählerischen Jungfrauen verfallen - wenn auch selten - irgendwann der Liebe. Auf den ersten Blick sind sie jedoch mit eher wenigen Sternzeichen kompatibel. Manche schaffen es aber eben doch, ihr Herz zu erobern: Steinböcke, Stiere und Jungfrauen stehen dabei weit vorne.

Bei Jungfrau und Steinbock stimmen die grundlegenden Wertvorstellungen überein! Sie suchen beide nach Sicherheit, Disziplin und Vernunft. Ein Stier als Partner:in spornt dazu an, auch mal etwas Mut zu zeigen und über den Tellerrand zu schauen. Gleich und gleich gesellt sich gern: Jungfrauen bringen dieselben Voraussetzungen mit und kommen sich nicht in die Quere.

Welche 3 Sternzeichen passen eher nicht zu Jungfrauen?

Diese Kombinationen mit der Jungfrau sind leider häufig zum Scheitern verurteilt: Wassermänner, Schütze und Widder. Der Wassermann ist ein richtiger Träumer - und damit das genaue Gegenteil der Realist:innen. Schützen haben ein sehr aufgewecktes, fast schon hyperaktives Wesen. Die Jungfrau möchte viel lieber - mit etwas Jazz, Aperol und Snacks - ihre Ruhe genießen. Ähnlich ist es mit dem Widder: Er ist viel zu stürmisch, unordentlich und impulsiv für unser überlegtes, "grounded" Erdelement.

Sex: Wenn sich Körper und Kopf nicht einig werden

Langsam aber sicher sollte es uns nicht mehr überraschen, dass Jungfrauen selbst bei einem so intimen und emotionalen Akt wie Sex nie den Kopf ausschalten ... Puh, das klingt ehrlich gesagt ziemlich anstrengend - und leider nicht mit der "Ich powere mich so sehr aus, dass der ganze Körper zittert"-Bedeutung. Bevor man die Haut einer Jungfrau anfassen darf, muss ihr Gegenüber sie mit Worten berühren. Irgendwie süß.

Der eigentliche Sex kann letztendlich trotzdem leidenschaftlich und feurig sein. Einmal dabei, kommt das Sternzeichen richtig aus sich heraus! Wer etwas Neues ausprobieren möchte, sollte auf jeden Fall Rollenspiele in Erwägung ziehen - Jungfrauen sind verrückt danach.

Freundschaft: Hier kann Sternzeichen Jungfrau von sich überzeugen

Vor allem unter Freund:innen lohnt sich ihr Perfektionismus allemal: Jungfrauen sind absolute Organisationstalente und lieben es, Hochzeiten, gemeinsame Kochabende oder bevorstehende Reisen inklusive Packlisten vorzubereiten. Wer gerne Zeit mit dem Erdzeichen verbringen möchte, darf hingegen nicht auf Spontanität hoffen! Stattdessen ist es fast schon sinnvoll, drei Monate im Voraus anzufragen - Jungfrauen brauchen ihren Überblick.

Bei der eigentlichen Wahl ihrer Freund:innen ist die Jungfrau eher vorsichtig. Ihr Freundeskreis ist klein aber fein - selbst ein:e beste:r Freund:in ist nicht unbedingt vorhanden. Aber: Wenn man miteinander befreundet ist, verzaubert das Sternzeichen alle mit seiner fürsorglichen, lieben Art.

Fashion: Ihr Look ist zeitlos, clean und funktional

Jungfrauen sind kein großer Fan von schrillen Outfits oder limitierten Trends wie Y2K. Das Erdzeichen setzt lieber auf klassische, kombinierbare und dezente Basics in Erdtönen. Was nach außen hin langweilig wirkt, wird spätestens mit ihrem Charakter wieder wett gemacht. Minimalismus spielt auch im Kleiderschrank eine große Rolle: Dank ihrem Verantwortungsgefühl für die Umwelt wird statt Fast Fashion zu nachhaltiger Mode gegriffen. Kleidung aussortieren? Ein Kinderspiel!

Allgemein achtet die Jungfrau stark auf ein gepflegtes, natürliches Äußeres. Wimpernverlängerungen oder Schichten von Foundation sind No-Go für das Sternzeichen - dezentes Rouge hingegen geht immer! Ein filigranes Accessoire oder eine ernste Hochsteckfrisur runden den Look ab.

Das sagen dein Jungfrau-Aszendent und -Mondzeichen über dich aus

Mit dem Begriff "Sternzeichen" wird sicherlich jede:r - spätestens nach diesem Artikel - etwas anfangen können. Was, wenn ich dir sage, dass es auch noch Aszendenten sowie Mondzeichen gibt - und Sternzeichen eigentlich Sonnenzeichen sind? Okay, alles auf Anfang: Die sogenannten "großen Drei" müssen unbedingt gemeinsam betrachtet werden! Erst dann geben sie genaue Auskunft über dein Wesen. Sollte dein Aszendent Jungfrau sein, so agierst du perfekt als Therapeut:in - sei es im privaten Kreis oder hauptberuflich. Du siehst einfach direkt, was sich hinter einem Menschen verbirgt.

➠ Hier kannst du übrigens dein Tageshoroskop nachlesen.

Mondzeichen bedeutet, dass der Mond zum Zeitpunkt deiner Geburt an einer bestimmten Stelle im Himmel stand - in unserem Fall im Sternbild Jungfrau. Menschen mit dem Mondzeichen Jungfrau genießen ihr Leben in vollen Zügen. Der einzige Haken: Sie tendieren stark zu Overthinking, was manche eigentlich schönen Momente ruinieren kann.

Falls ich allen Jungfrauen - egal aus welchem Haus - einen gutgemeinten Rat geben darf: Manchmal kann gerade das Unperfekte total perfekt sein. Stress lässt altern … und das Leben ist doch schon kurz genug! Wie wäre es mit ein bisschen mehr Genuss statt Kontrolle?