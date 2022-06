Sonnencreme: So schütz du deine Haut das ganze Jahr

Gesichtsseren, Peelings und Feuchtigkeitscremes sind wirksame Mittel in Skincare, die in keinem Anti-Aging-Programm fehlen sollten. Aber eine der einfachsten Möglichkeiten vorzeitiger Hautalterung, Pigmentflecken und Sonnenschäden vorzubeugen, ist das tägliche Tragen von Sonnencreme im Gesicht.

Es ist jedoch gar so einfach, das richtige Sonnenschutzmittel für den eigenen Hauttyp zu finden. Hautbedürfnisse, Empfindlichkeit auf die Sonne und Schutz vor UV-Strahlung stehen dabei im Mittelpunkt. Wir geben dir in diesem Artikel einen Überblick zum Thema Sonnenschutz für das Gesicht.



Der Lichtschutzfaktor (LSF) wird je nach Helligkeit der Haut ausgewählt und verlängert die Zeit, die man in der Sonne verweilen kann. Alles über die verschiedenen Hauttypen nach Fitzpatrick findest du in folgendem Artikel: ➠ Hautpflege im Sommer!

Wie schützen Sonnencreme & Co vor Sonnenschäden?

Physikalische (mineralische) Sonnenschutzmittel enthalten Mineralien, die sich auf die Haut legen und die UV-Strahlen abhalten. Zink und Titandioxid zählen hierbei zu den beliebtesten Wirkstoffen. Sie sind in der Regel sanfter zu empfindlicher Haut und lösen seltener Allergien (Mallorca-Akne) als chemische Filter aus.

Chemische Sonnenschutzfilter hingegen ziehen in die Haut ein. Dort absorbieren sie die UV-Strahlen und wandeln sie in Wärme um. Einige Beispiele für chemische (organische) UV-Filter sind Avobenzon, Octinoxat, Octisalat, Oxybenzon, Homosalat und Octylcrylen.

Viele Sonnenschutzmittel sind eine Mischung aus chemischem und auch physikalischem Sonnenschutzmittel, die in einer Formel kombiniert werden. Beide Inhaltsstoffe gelten als unbedenklich. Chemische UV-Filter stehen jedoch immer öfter im Fokus von Diskussionen, da diese von der Haut absorbiert werden und ins Blut gelangen, wie eine Studie zeigt. Einen Verzicht auf Sonnenmilch rechtfertige dies allerdings nicht, da laut den Autoren, die Studie keine Beweise für eine Gesundheitsschädigung liefere.

Sonnencreme am besten täglich verwenden

Sonnencreme sollte immer ein fixer Bestandteil der täglichen Routine sein. Sie gehört zu Sommer- als auch zur Winterpflege. Es gibt einen Grund, warum Dermatolog:innen und Hautärzt:innen dies so sehr befürworten und empfehlen. Warum ist Sonnenschutz so wichtig? Wir haben hier ein paar Fakten für dich.