Unsere Haut verändert sich ständig – je nach Zyklusphase oder Jahreszeit hat sie ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Die Produkte häufen sich im Badezimmerschrank: etwas gegen Trockenheit, Fältchen, Pigmentierung, eine Creme gegen Rötungen, die Maske gegen Unreinheiten. Ein einziges Mittel gegen ALLES gibt es nicht. Azelainsäure ist aber nah dran – ein Allroundtalent, das die meisten gar nicht kennen. Sie ist ein natürlicher Bestandteil der Haut, wird von bestimmten Hefepilzen gebildet und kommt sogar in Getreide vor. Enthalten ist die Säure beispielsweise in Skinoren – eine rezeptpflichtige Creme, die von einigen DermatologInnen bei Akne oder Perioraler Dermatitis empfohlen wird. Produkte mit geringeren Konzentrationen sind aber auch im Handel erhältlich (zum Beispiel von "The Ordinary" oder "Paula's Choice").

(c)iStock

Unsere Haut, ein Spiegel unserer Seele

Eine Vielzahl von Hauterkrankungen wie Gesichtsrötungen aber auch beispielsweise Rosacea können seelische Ursachen haben. Dementsprechend zeigen Untersuchungen, dass etwa 30% der Patienten mit Hautkrankheiten auch Anzeichen oder Symptome von psychischen Problemen haben. Laut der Ärztezeitung ist unsere Psyche zwar nicht die Ursache, aber sie kann die Hauterkrankung beeinflussen und die Hauterkrankung beeinflusst umgekehrt auch wieder unsere Psyche.

Was ist Azelainsäure?

In der Natur kommt Azelainsäure in Roggen, Weizen und Gerste vor, aus deren Hefe sie gewonnen wird. Für die kosmetische Verwendung wird sie aber synthetisch aus Rizinusöl und Kaliumpermanganat hergestellt und Cremes, Gels und Salben zugefügt. Chemisch gesehen gehört die Azelainsäure nicht zu den Fruchtsäuren, sondern zu den Dicarbonsäuren. Produkte mit Azelainsäure, die auf eine medizinische Wirkung abzielen und in höherer Konzentration vorliegen, sind allerdings verschreibungspflichtig.In freiverkäuflicher Kosmetik ist die Säure nur in geringeren Anteilen enthalten

Welche Wirkung hat Azelainsäure?

Wenn du unter Hautproblemen wie Akne oder Rosacea leidest, könnte Azelainsäure deine neue Geheimwaffe werden:

Azelainsäure wirkt entzündungshemmend und wird deshalb bei Akne und/oder Perioraler Dermatitis (besonders zur Nachbehandlung) eingesetzt.

und wird deshalb bei Akne und/oder Perioraler Dermatitis (besonders zur Nachbehandlung) eingesetzt. Verstopfte Poren können vermindert werden.

Hyperpigmentierungen kann verhindert bzw. behandelt werden (besonders für Pickelmale und Rötungen zu empfehlen).

kann bzw. behandelt werden (besonders für Pickelmale und Rötungen zu empfehlen). vermindert die Bildung von Aknebakterien, wodurch entzündliche Pusteln schneller abheilen und neue erst gar nicht entstehen

und neue erst gar nicht entstehen Azelainsäure wirkt Antioxidativ: Azelainsäure schützt die Zellen und beugt der Hautalterung vor, weshalb sie auch in der Anti-Aging-Pflege Anwendung findet.

Das ist bei der Anwendung zu beachten?

Da es sich um einen aktiven Wirkstoff handelt, solltet ihr euch langsam herantasten. Erstmal an einer Stelle am Hals testen und 24 Stunden warten. Vertragt ihr das Produkt, solltet ihr die Anwendung langsam steigern (erstmal nur jeden zweiten Abend verwenden). Feuchtigkeitspflege kann übrigens vor oder nach den Azelain-Produkten verwendet werden.

Es kann zu Schuppungen und Trockenheit kommen – beobachtet die Hautstellen und pflegt zwischendurch mit beruhigenden und feuchtigkeitsspendenden Produkten. Tipp: Wer mit Pickelchen und Rötungen unter dem Mund-Nasen-Schutz leidet, kann es morgens mit Azelainsäure versuchen. Die antimikrobiellen Eigenschaften sollten dabei helfen, die Haut zu beruhigen. Probiert zunächst Produkte aus dem Handel mit 10 Prozent Azelainsäure und lasst euch am besten von einer Dermatologin oder einem Dermatologen beraten.

Azelainsäure ist ein Alleskönner und hilft bei Akne, Rosazea und Rötungen

Azelainsäure ist eine tolle Ergänzung einer Pflegeroutine, die auf Rötungen und Rosazea-anfällige Haut ausgerichtet ist. Studienergebnisse belegen, dass Azelainsäure-Gel zweimal täglich angewendet eine wirksame und gut verträgliche topische Behandlungsmethode für eine moderate Rosazea darstellt, so die deutsche Apothekerzeitung.

Akne ist eine entzündliche Erkrankung der Talgdrüsen. Azelainsäure eignet sich deshalb zur Behandlung von Akne, da es sich um ein leicht entzündungshemmendes und antibakterielles Mittel handelt, das beispielsweise gegen Verhornungen und Rötungen wirkt.

Die beruhigenden Eigenschaften der Azelainsäure helfen, hartnäckige Rötungen und Empfindlichkeit zu lindern.Chemische Peelings unterstützen zudem die Abschuppung der Haut. Mit der Zeit können sich abgestorbene Hautzellen auf der Oberfläche ansammeln und unter anderem die Poren verstopfen und damit Unreinheiten begünstigen.

Von Skinoren bis Paulas Choices: Diese Cremes sind unsere Top 3

1 Die Skinoren 20 % Creme ist eine wirkstoffhaltige und verschreibungspflichtige Creme, die bei Akne angewendet wird. Eine deutliche Besserung ist im Allgemeinen nach etwa 4 Wochen zu erkennen. Die Creme wirkt ausgleichend, reinigend und beruhigend und kommt deshalb vor allem bei leichten bis mittelschweren Formen der Akne zum Einsatz.

2 Paulas Choice - Creme gegen Pigmentflecken. Die Creme kombiniert Azelainsäure mit antibakterieller Salicylsäure und verschiedenen Pflanzenextrakten. Im Zusammenspiel eliminieren diese entzündete Pusteln, reinigen verstopfte Poren von Mitessern und lassen Pigmentflecken verblassen.

3 Die Acmed™Creme eignet sich gut als Hautpflegeprodukt für fettige und unreine Haut. Sie ist ausschließlich zur topischen, äußerlichen Anwendung gedacht und frei von Duftstoffen. Die leichte Textur lässt sich angenehm auftragen und verfeinert dein Hautbild nachhaltig. (Inhaltsstoff Azelainsäure 20%).

Das sind die Vor- und Nachteile von Azelainsäure

Vorteile:

Kann gut mit anderen Produkten und Wirkstoffen kombiniert werden

Starkes Antioxidans – Haut wird vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt

Kann gegen frühzeitige Hautalterung eingesetzt werden

Nachteile:

Niedrigkonzentrierte Produkte sind eher schwer zu finden

Insbesondere bei der ersten Anwendung kann Azelainsäure Hautreizungen verursachen