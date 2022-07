Mittlerweile gibt es für so ziemlich jedes Wehwehchen und Beauty-Problem ein Produkt, das ganz schnell für Besserung sorgen soll. Das Ende vom Lied: Das Badezimmer wird immer voller & voller - und die Geldtasche immer leerer & leerer.

Was, wenn ich dir sage, dass beides in Zukunft nicht mehr sein muss? Sag "Hallo" zum absoluten Multitalent: Mit Rizinusöl bist du von nun an in allen Lebenslagen bestens versorgt!

Was ist Rizinusöl?

So viel der Mensch auch versucht und herstellt, gegen die Natur kommt er nicht an. Rizinusöl beweist es mal wieder und zeigt, was unsere Erde zu bieten hat! Nicht umsonst ist von einem Wundermittel die Rede: Es stammt vom - und das ist kein Witz - Wunderbaum.

Bis Rizinusöl, wie wir es kennen und lieben, entsteht, dauert es ein Weilchen. Die ebenfalls als Kastoröl bezeichnete, dickflüssige Pflege wird nämlich aus den Samen des Rizinus (Ricinus Communis) gewonnen - und das dauert. Der Wunderbaum selbst findet seinen Ursprung in Nordost-Afrika und gehört zu den Wolfsmilchgewächsen, ist heute jedoch auch in anderen tropischen Gebieten verbreitet.

Aufgrund der enthaltenen Fettsäuren, Ricinolsäure und Vitamin E wird das Pflanzenöl in sämtlichen Bereichen eingesetzt - vom Darm bis zu den Augenbrauen ist alles dabei. Wer es ausprobieren möchte, muss nicht einmal lange suchen: Sowohl Medizin als auch Kosmetik machen Gebrauch vom beliebten Rizinusöl. Vielleicht hast du es ja sogar schon zu Hause?

Klein, aber oho: Die giftigen Samen des Ricinus Communis sollten nicht unterschätzt werden

Wie läuft die Herstellung ab?

Der Wunderbaum ist mit Vorsicht zu genießen, denn unbehandelt sind die Rizinus-Samen giftig! Erst durch ein spezielles Herstellungsverfahren kann das Rizinusöl ohne Bedenken sowohl innerlich als auch äußerlich angewandt werden.

Um keinem Risiko ausgesetzt zu sein, werden die Samen geschält, kalt gepresst und anschließend raffiniert. Dadurch kann das für die Gefährdung zuständige toxische Eiweiß entfernt werden - Hitze und Wasser mag Rizin nämlich gar nicht. Voilà! Das dadurch entstandene Rizinusöl ist absolut unbedenklich und voller hilfreicher Inhaltsstoffe.

Qualitätsunterschiede der verschiedenen Öl-Varianten

Rizinusöl ist nicht gleich Rizinusöl! Je nach Herstellungsweise ist mit unterschiedlichen Qualitäten zu rechnen. Um auf der sicheren Seite zu sein, findest du hier einen Überblick:

Kaltpressung

Wie der Name bereits verrät, werden die Samen des Ricinus Communis bei diesem Prozess kalt und in lediglich einem Durchgang gepresst. Im Gegensatz zu anderen Verfahren kann dabei jedoch nur ein geringer Anteil des Öls gewonnen werden. Bedeutet: Das letztendliche, zu verkaufende Rizinusöl ist etwas teurer und im Handel meist als Bio-Produkt zu finden. Wer gerne die Inhaltsstoffe begutachtet, kann nach "Castor Oil" suchen.

Heißpressung

Bei der Heißpressung handelt es sich um die nächst geringere Qualitätsstufe: raffiniertes Rizinusöl. Die Samen werden hierbei erhitzt und mit einer Schneckenpresse bearbeitet. Keine Sorge, das hat nichts mit den kleinen Tierchen zu tun! Ein Pluspunkt ist die vergleichsweise große Menge an Öl, die durch diese Art der Herstellung extrahiert wird.

Presskuchen

... ist nichts anderes als der von der Pressung übriggebliebene Rest. Wie zu erwarten bildet er die niedrigste Qualitätsstufe - es sind nur noch circa 10% des Öls enthalten.

Außerdem: So wie bei jedem anderen Produkt gibt es auch beim Rizinusöl ein Verfallsdatum. Die Haltbarkeit liegt in der Regel bei sechs bis acht Monaten - nach Öffnung! Also: Verpackung checken, um dem Körper etwas Gutes zu tun.

Für diese Stellen eignet sich Rizinusöl besonders gut

Unser Multitalent kommt bei ganz schön vielen Dingen zur Anwendung. Traditionell - bevor es zum Renner in der Beauty-Branche wurde - war es vor allem als Massageöl, Brennstoff und Abführmittel bekannt. Wer also mit lästigen Verdauungsproblemen daheim sitzt, kann einfach ein bis zwei Esslöffel Rizinusöl auf leeren Magen einnehmen! Zu beachten gilt, dass das Öl nicht dauerhaft oder in großen Mengen konsumiert werden sollte ... Aber seien wir mal ehrlich: Sind wir nicht alle für die kosmetische Anwendung hier?

Wimpern und Augenbrauen

Don't worry, Rizinusöl kann ohne Probleme in der Augenpartie aufgetragen werden. Um genau zu sein, sollte es sogar genau dort aufgetragen werden! Eine Sache vorweg: Nein, deine Wimpern, Augenbrauen und sonstige Haare werden dadurch nicht schneller wachsen - leider! Hierbei handelt es sich um ein hartnäckiges Gerücht.

Aber nicht die Hoffnung aufgeben: Die in Rizinusöl enthaltenen Stoffe helfen dabei, die Wurzeln zu stärken und damit Haarausfall aller Art vorzubeugen. Als netten Nebeneffekt gibt es noch glänzende Wimpern und Augenbrauen dazu!

Tipp Damit du die Vorzüge des Alleskönner reibungslos nutzen kannst, solltest zu Beginn einen Allergietest machen. Nicht jede:r verträgt die Inhaltsstoffe. Kann unschön enden - und das ist genau das, was wir nicht wollen!

Die Anwendung ist super easy: Nimm dir am besten eine leere, abgewaschene Mascara-Bürste zur Hand und verteil' das Rizinusöl damit auf deinen Augenbrauen oder Wimpern. Lass' das Öl für ein paar Stunden einwirken und wische es danach mit einem Tuch ab. Done!

Wer zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen will, muss nicht unbedingt zum Öl selbst greifen! Stattdessen gibt es Mascaras, die direkt mit Rizinusöl angereichert sind. Es müssen also nicht unbedingt immer teure Wimpernseren sein!

Haare

Genau wie bei den Augenbrauen und Wimpern sorgt Rizinusöl hier vor allem wieder für eine gepflegte und geschmeidige Haarpracht. Schon ein paar Tropfen erweisen sich als super Anti-Spliss-Mittel! Die Kopfhaut geht ebenfalls nicht leer aus: Das Öl wirkt beruhigend und minimiert dadurch Schuppen.

Ob pur oder als Add-On in Shampoos und Conditionern - wie du es nutzt, ist absolut dir überlassen. Um den besten Effekt zu erzielen, solltest du das Rizinusöl kurz in deiner Handfläche aufwärmen und dann ein paar Tropfen in die Haare und Kopfhaut einmassieren. Take your time! Selfcare ist wichtig. Entweder lässt du das Öl für ein paar Stunden einwirken oder du funktionierst es über Nacht zu einer Kur um. So oder so sollte es danach ausgespült werden.

Nägel

Es ist unglaublich nervig, wenn der Nagel bei jeder Kleinigkeit einreißt oder abbricht. Rizinusöl ist mal wieder - duh - Helfer in der Not: Es festigt das Nagelbett und versorgt die umliegende Haut mit ausreichend Feuchtigkeit. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat die schönsten Nägel im ganzen Land? Du! Ab jetzt!

Auch hier sollte das Öl wieder in den Nagel und die Nagelhaut einmassiert werden. Du kannst entscheiden, wie lange du es einwirken lässt. I mean, wir sind ja schon machtlos, wenn unser Nagellack noch feucht ist! Öl ist dann wohl der Endgegner. Sollte nicht alles eingezogen sein, können die Reste mit einem Wattepad entfernt werden.

Haut

Im Hinblick auf Skincare, egal ob im Gesicht oder am Körper, wird Rizinusöl seinem Namen als Wundermittel mehr als gerecht: Sei es bei Hyperpigmentierung, Aknenarben, Augenringen, Falten und Neurodermitis - unser Lieblingsöl kann bei allem verwendet werden. Pluspunkt: Die antioxidative Wirkung ermöglicht Schutz vor freien Radikalen wie UV-Strahlung oder Umweltgiften.

Das Öl wird hierfür leicht in die Haut eingeklopft oder -massiert. Ein Kristall-Roller oder Gua Sha Gesichtsstein ist dabei der absolute Gamechanger! Somit wird das Pflegeprodukt nicht nur ausgiebig eingearbeitet, sondern die Haut obendrein auch noch perfekt durchblutet. Win-Win! Es ist sinnvoll, das Rizinusöl über Nacht einwirken zu lassen. So ziehen die Inhaltsstoffe auf den vergleichsweise doch großflächigen Stellen optimal ein. Wenn am nächsten Morgen noch ein Ölfilm vorhanden sein sollte, kannst du dein Gesicht mit lauwarmem Wasser abwaschen oder eine Gesichtsreinigung benutzen.

Kristall-Roller regen die Durchblutung an, haben einen kühlenden Effekt und verteilen das Produkt

Nicht jede:r sollte auf Rizinusöl zurückgreifen

Für manche erweist es sich als das Beauty-Elixir, für andere hingegen kann es schwere Folgen mit sich ziehen. Gerade schwangere Personen sollten bei Verdauungsproblemen auf Rizinusöl verzichten: Nicht nur der Darm, sondern auch die Gebärmuttermuskulatur werden durch die Einnahme aktiviert. Die äußere Anwendung ist - sofern keine Allergie vorliegt - hingegen unbedenklich.