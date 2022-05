Flache, dünne und kurze Wimpern, wer kennt es nicht? Ein Problem von dem viele von uns betroffen sind. Auch Wimpernzange, Mascara und Co. erzielen nicht mehr den gewünschten Effekt. Nachgeholfen wird daher oftmals mit künstlichen Wimpern. Das Problem hierbei: künstliche Wimpern halten nicht besonders lange und lassen die Wimpern oftmals noch schneller ausfallen.

Wer aber trotzdem natürliche und voluminöse Wimpern haben möchte, ist hier genau richtig. Zahlreiche Influencer schwören darauf, aber auch renommierte Lash- und Browartist können nicht mehr ohne. Die Rede ist vom Wimpern-Wundermittel schlechthin - dem Wimpernserum. Wir erklären, warum Wimpernseren so beliebt sind und was sie bewirken.

Wimpern Booster oder doch Wimpernserum?

Wimpern Booster, Wimpernserum, Lash-Booster und Wimpernwachstumsserum ... wer soll sich denn hier noch auskennen? Oftmals können die verschiedenen Bezeichnungen sehr irreführend sein, jedoch gibt es hier Entwarnung: es handelt sich dabei um ein und dasselbe Produkt. Wimpernseren können lediglich nach Inhaltsstoffen variieren, jedoch erzielen sie alle den selben Effekt.

Wie wirken Wimpernseren?

Wimpernseren, auch Wimpern Booster genannt, sollen vor allem das natürliche Wachstum der Wimpern anregen. Je nach Inhaltsstoffen, werden die Wimpern auch gepflegt und gestärkt, wodurch der Wimperkranz dichter und voluminöser wirkt. Zudem hat die Anwendung auch den Vorteil, den Ausfall der Wimpern zu verlangsamen, da die Wimpern widerstandsfähiger und kräftiger sind.

Vor- und Nachteile von Wimpernseren

Zur besseren Übersicht haben wir mal die Vor- und Nachteile von Wimpernseren für euch zusammengefasst:

Vorteile von Wimpernseren

Wimpernwachstum wird angeregt

Längere und voluminösere Wimpern

Pflege und Schutz der Wimpern

Keine künstliche Alternative notwendig

Unkomplizierte Anwendung

Natürliches Ergebnis binnen weniger Wochen

Nachteile von Wimpernseren:

Schädliche Inhaltsstoffe

Mögliche Reizungen der Haut und der Augen

Allergische Reaktionen

Sehstörungen

Welche unterschiedlichen Arten von Wimpernseren gibt es?

Es lassen sich zwei Arten von Wimpernseren unterscheiden: das klassische Wimpernserum und Kombipräparate. Die Wirkungsweise ist jedoch immer dieselbe. Trotzdem schauen wir uns mal die zwei verschiedenen Arten an, um für euch das ideale Produkt zu finden.

Klassisches Wimpernserum

Das klassische Wimpernserum ist wohl das bekannteste, da es ein reines Pflegeprodukt ist. Das Serum versorgt die Wimpern mit Nährstoffen und Pflegestoffen, wodurch das Wimpernwachstum angeregt und die Haarstruktur verbessert wird.

Was die Anwendung betrifft: das Serum sollte einmal am Tag, meistens am Abend, angewendet werden. Die ersten Ergebnisse sollten nach ungefähr 4-6 Wochen sichtbar sein.

Kombipräparate

Kombipräparate sind, wie das Wort bereits verrät, eine Kombination aus Wimpernserum und Wimperntusche. Im Gegensatz zum klassischen Wimpernserum, sind Kombipräparate mit einer Bürste ausgestattet, wodurch sich die Mischung aus Farbe und Serum wie eine Wimperntusche auftragen lässt.

Der Nachteil: die Konzentration des Serums ist meist geringer als die Konzentration des klassisches Wimpernserums, was natürlich bedeutet, dass der Prozess etwas mehr Zeit beansprucht.