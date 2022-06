Nur wenige Menschen werden mit perfekten Augenbrauen geboren. Aber es gibt zum Glück ein paar Beauty-Tipps, wie du deine Brauen schön in Form bringst.

Augen gelten bekanntlich als Fenster zur Seele. Demnach sind die Augenbrauen die Vorhänge! Und deshalb bemühen wir uns auch so, sie perfekt in Form zu bringen. Die meisten von uns müssen sich anstrengen, um die Augenbrauen zu füllen, zu zupfen und zu pflegen. Aber keine Sorge: Mit ein paar Tipps sind wir alle in der Lage, makellose Brauen, die perfekt zu deinem Gesicht passen, zu formen.