Augenbrauen haben sich in den letzten Jahren zu DEM Beauty-Statement schlechthin gemausert. Kaum ein Kosmetiktascherl kommt mehr ohne Brauengel, Augenbrauenstift und Pinzette aus. Grundsätzlich gilt: Die natürliche Form der Augenbrauen gibt schon etwas vor, was dem Gesicht am besten steht.

Überhaupt sollten Augenbrauen möglichst natürlich sein - oder zumindest so aussehen. Wildes Wuchern muss nämlich trotzdem nicht sein. Das richtige Brauenstyling hat dabei großen Einfluss auf die Wirkung deines Gesichts. Die perfekte Brauenform zu finden gleicht also schon fast einer Wissenschaft ... RefectoCil Chefstylistin Marina Sulzer verrät uns deshalb, welche Brauen am besten zu deiner Gesichtsform passen!

Diese Augenbraunform passt zu einer runden Gesichtsform

Breite Wangen? Breite Augenbrauen mit angewinkeltem, strukturiertem Schwung schmeicheln dem runden Gesicht. Dadurch wirkt das Gesicht schmäler und die Proportionen ausgewogener.

Augenbrauenform für ein eckiges Gesicht

Du hast ein eher markantes Gesicht mit breiter Stirn und kantigen Kieferknochen? Bei eckigen Gesichtern sollte die Form der Brauen eher flach und ohne Bogen gestaltet sein. Diese Variante verkürzt das Gesicht optisch und lässt es voller wirken.

Zu einem länglichen Gesicht passt diese Augenbrauenform

Ein eher längliches Gesicht? Bei dieser Gesichtsform sind dichte, definierte Augenbrauen mit Schwung die beste Wahl! Sie lenken den Fokus dabei vor allem auf die Augen. Auf zu extravagante Bögen solltest du aber verzichten - eine horizontalere Linie verkürzt das Gesicht optisch. Dünne Brauen lassen das Gesicht hingegen eher rundlich aussehen.

Diese Augenbrauen stehen einem ovalen Gesicht

Ovale Gesichter gelten gemeinhin als das Optimum. Da darf es auch in Sachen Augenbrauen ruhig etwas mehr sein. Beim ovalen Gesicht ist es also durchaus empfehlenswert, dichte, definierte Brauen mit einem sanften Schwung zu stylen. Auch hier lassen zu dünne Augenbrauen das Gesicht sonst schnell rundlich wirken.

Augenbrauenform für ein herzförmiges Gesicht

Ein herzförmiges Gesicht zeichnet sich dadurch aus, dass die Stirn breiter als der Rest des Geischts ist und das Kinn recht spitz zuläuft. Zum herzförmigen Gesicht passen deshalb Augenbrauen mit einem weichen, abgerundeten Bogen – auf diese Weise scheinen die Gesichtszüge weicher und harmonischer.