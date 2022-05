Pigmentflecken: Alles, was du über Hyperpigmentierung wissen musst

Pigmentflecken kommen recht oft vor. Aber in den meisten Fällen sind diese braunen Flecken harmlos. Wenn du Hyperpigmentierungen im Gesicht wie beispielsweise Altersflecken als kosmetisch störend empfindest, kannst du etwas dagegen unternehmen.

In diesem Artikel erfährst du alles über Ursachen und Behandlung von Pigmentflecken und wie du diese am besten vermeidest – von kosmetischer Gesichtspflege mit Beauty-Wirkstoffen bis hin zur medizinischen Entfernung.

Pigmentflecken zählen als Pigmentierungsstörungen im weiteren Sinn zu den Hautkrankheiten. Diese treten bei uns allen auf, besonders hellhäutigen Menschen neigen dazu. Aus medizinischer Sicht sind die braunen Flecken meist nicht gefährlich.

Sie können in Form von Sommersprossen schon im frühen Alter und bei Kindern auftreten. Altersflecken entstehen eher im Lauf des Lebens. Diese können bräunlich, rötlich oder ockerfarben sein und sind meist nicht erhaben. Sie bilden sich vorwiegend an Hautpartien, die besonders dem Sonnenlicht ausgesetzt sind - im Gesicht, auf dem Dekolleté oder an den Händen.

Die Verursacher für nicht angeborene Flecken sind bestimmte Hautzellen und zwar die Melanozyten, die den Hautfarbstoff Melanin produzieren. Dieser ist eigentlich für den Bräunungseffekt deiner Haut verantwortlich und schützt die Hautzellen vor UV-Strahlung. Bildet sich vermehrt viel davon an einer Stelle, entstehen Pigmentflecken. Neben der Sonnenstrahlung spielt aber auch die genetische Veranlagung eine Rolle.

Bestimmte Arzneimittel, wie beispielsweise Antibiotika, Chemotherapeutika oder auch Johanniskrautpräparate, erhöhen die Lichtempfindlichkeit der Haut und können dadurch ebenfalls zu Pigmentstörungen führen.

Es gibt aber auch kosmetische Anwendungen und Beauty-Wirkstoffe, die deine Haut ebenfalls empfindlicher für Sonnenlicht machen. Dazu gehören chemische Peelings und Retinol.

Pigmentstörungen können auch in Folge von Verbrennungen oder Erkrankungen wie Psoriasis, Akne oder Gürtelrose entstehen. Auch Stoffwechselstörungen, eine Glutenunverträglichkeit und ein Folsäure- oder Vitamin-B12-Mangel können Pigmentstörungen verursachen.

Weibliche Hormone können zudem die Entstehung von Pigmentflecken begünstigen. Frauen, die hormonell verhüten, neigen eher zu Hyperpigmentierungen als Frauen ohne hormonellen Empfängnisschutz.

Du kannst diese auch mit einer Foundation oder einem Concealer verschwinden lassen. Wichtig ist dabei, dass die Produkte über eine hochdeckende Formel mit vielen Farbpigmenten verfügen, wie beispielsweise Camouflage Concealer.

Am besten verwendest du zum Abdecken von Hautverfärbungen flüssige Produkte, die farblich zu deinem Teint passen.

So geht‘s Verteile ein paar Tropfen des Produkts auf deinen Handrücken und tupfe diese mit dem Schwämmchen auf dein Gesicht auf, falls das Produkt nicht bereits über einem Applikator verfügt. Verblende es dann mit einem Blender-Tool, Pinsel oder deinen Fingern. Trage anschließend eine zu deinem Teint passende Foundation auf. Fixiere das Ergebnis mit einem passenden Puder.

Pigmentflecken Behandlung

Pigmentierungen wie Sommersprossen klingen oft im Winter ab. Andere Formen sind trotz ihrer Harmlosigkeit beständiger. Medizinisch betrachtet müssen sie deshalb eigentlich nicht behandelt werden.

Viele Menschen empfinden Sommersprossen als sehr attraktiv und zaubern sich auch welche mittels Eyeliner oder speziellen Produkten in Stiftform ins Gesicht. Besonders im Barock und in den 60ern wurden Schönheitsflecken seitlich über der Lippe oder unter dem Auge aufgemalt. Dita von Teese ist eine berühmte Vertreterin des Looks.

Wenn du sie aber als störend empfindest, gibt es verschiedene Möglichkeiten um sie zu entfernen, sie abzuschwächen oder abzudecken.

© Elke Mayr

Pigmentflecken mit kosmetischen Produkten abschwächen

Bestimmte Beauty-Wirkstoffe in Kosmetikprodukten können dabei helfen, eine bereits vorhandene Überpigmentierung zu reduzieren und der Entstehung neuer Pigmentflecken entgegen zu wirken, dazu gehören Vitamin C, Süssholzwurzelextrakt, Niacinamid oder Glykolsäure.

Die drei wichtigsten Produkte um Pigmentflecken zu mildern sind Peeling, Serum und Sonnencreme, am besten mit einem LSF 30 bis 50 fürs Gesicht.

Chemische Peelings entfernen abgestorbene Hautschuppen und geben der Zellerneuerung einen Boost und hellen Verfärbungen auf. Sie machen deine Haut aber besonders empfindlich auf Sonnenlicht. Daher ist der richtige Schutz vor UV-Strahlung in Form von Sonnencreme besonders wichtig.

Vorsicht: Chemisches Peeling können deine Haut reizen. Informiere dich auch vorab welche sich mit welchem Serum vertragen. Nicht alle Wirkstoffe können miteinander kombiniert werden! Zum Beispiel sollten Vitamin C und Niancinamid nicht miteinander kombiniert werden, um Hautreizungen zu vermeiden.

In folgenden Artikeln erfährst du alles über Beauty-Wirkstoffe für deine Anti-Pigmentflecken-Routine: Worauf du achten musst und wie du sie in deine Beauty-Routine richtig einbaust!