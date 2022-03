Zöliakie: Alles Wichtige zur Glutenunverträglichkeit

In den folgenden Nahrungsmitteln wie beispielsweise Kastanien und Obst sowie Gemüse steckt von Natur aus kein Gluten. Auch interessant für dich: 5 Gründe Edelkastanien zu essen! Ihre Aufnahme ist daher unbedenklich, sofern sie nicht mit glutenhaltigen Zusätzen verarbeitet wurden.

Lebensmittel, die kein Gluten enthalten: Kartoffeln Sämtliche Obst- und Gemüsesorten Fleisch, Geflügel, Fisch, Meeresfrüchte Hülsenfrüchte wie beispielsweise Soja Eier, Milch, Milchprodukte, Butter, Margarine Marmeladen, Honig Kastanien, Nüsse und Öle Wasser und Säfte Wein und Sekt Kaffee und Tee Zucker, Salz, Kräuter

© Elke Mayr

Von vielen Lebensmitteln gibt es glutenfreie Varianten. Ein Check der Zutaten gibt hier mehr Auskunft. Fertigprodukte müssen laut einer EU-Regelung von 2005 eindeutig gekennzeichnet sein, ob sie Getreide mit Gluten und daraus hergestellte Zutaten enthalten.

Es gibt auch Lebensmittel für Zöliakie-Betroffene, die mit einem glutenfreien Prüfsiegel versehen sind und besondere Sicherheit beim Kauf von Produkten geben. Diese werden einer speziellen Glutenanalyse unterzogen. Der Grenzwert für glutenfreie Produkte liegt bei 20 mg/kg in einem Lebensmittel. Liegt der Wert darunter, vergibt die nationalen Zöliakie-Gesellschaft das internationale Glutenfrei-Symbol, eine durchgestrichene Weizenähre.

Bei einigen an Zöliakie erkrankten Menschen können auch Fett oder Milchzucker, wie bei einer Lactoseintoleranz Probleme verursachen. Bis sich die Darmschleimhaut unter einer glutenfreien Ernährung komplett regeneriert hat, sollte dann auch auf fette Speisen, Milch und laktosehaltige Produkte ganz verzichten werden. Um den Körper dennoch mit Calcium zu versorgen, eignen sich laktosefreie Milchprodukte oder eine vegane Ernährung. Letztere setzt hierbei auf pflanzliche und gesunde Quellen wie etwa Brokkoli, Grünkohl und Rucola.

Zöliakie: Tipps für den Alltag

Im täglichen Leben sollten einige Grundsätze beachtet werden, um Beschwerdefreiheit zu erreichen und den Darm gesund zu halten.

Tipps für die glutenfreie Ernährung

Es sollte auf eine nährstoffreiche Ernährung geachtet werden, um eventuelle Vitaminmängel auszugleichen. Das betrifft Calcium, B-Vitamine, Eisen, Magnesium und Zink. Hülsenfrüchte, Hirse, Naturreis und die oben genannten Pseudogetreide sind hier der beste Ausgangspunkt für eine gesunde Ernährung. Zudem beinhalten sie viele gesunde Ballaststoffe. In folgendem Artikel findest du ein tolles Rezept für proteinreiche Tortillas aus Linsen!

Iss mehr Grünkohl: Das Superfood ist eine gute Quelle für Calcium und beinhaltet eine große Menge an Eisen (1,9 Milligramm Eisen pro 100 Gramm). Damit ist das Gemüse eisenreicher als einige Fleischsorten. Das Spurenelement ist wichtig für den roten Blutfarbstoff Hämoglobin und ermöglicht somit den Transport von Sauerstoff in unsere Zellen. In folgendem Beitrag findest du mehr Informationen zu Eisenmangel, Symptome und Ernährung!

Nüsse bereichern den Speiseplan: Sie liefern wertvolle Mineralstoffe, Ballaststoffe, Vitamine und gesunde essentielle Fettsäuren. Es gibt sie sehr fein gemahlen als Mehlersatz und eignen sich so super fürs Backen! Wie wäre es mit 3 Rezepten fürs Backen ohne Mehl: Marillenkuchen, Mohn-Torte & Cheesecake!

Du bevorzugst vegetarische Ernährung? Achte genau auf die Inhaltsstoffe. Seitan solltest du unbedingt vermeiden! Er wird aus Weizen hergestellt und ist nicht glutenfrei. Alternative pflanzliche Produkte auf Basis von Erbsen oder Soja sind besser geeignet. Hier auch immer auf die Hinweise auf der Verpackung achten!

Tipps für das Einkaufen

Verunreinigungen kommen immer wieder mal bei Polenta, Hirseflocken, Buchweizen- und Maismehl vor. Es sollten deswegen nur Produkte mit dem Glutenfrei-Symbol gekauft werden. Diese findest du am besten im Reformhaus oder falls vorhanden in einer speziellen Ecke im Supermarkt.

Wenn du dein Pseudogetreide im Geschäft mahlen lässt, solltest du vorab fragen, ob es eine eigene Getreidemühle für glutenfreies Getreide gibt, damit es zu keinen Verunreinigungen kommt.

Tipps für die Zubereitung

Die richtige Lebensmittelauswahl ist wichtig, aber auch auf die Zubereitung muss geachtet werden. Das Essen darf weder bei der Aufbewahrung noch bei der Zubereitung mit anderen glutenhaltigem Produkten in Kontakt kommen. In einer Küche, in der nicht nur glutenfrei gekocht wird, empfiehlt es sich separate Backformen, Kochlöffel, Spüllappen und Co zu benutzen. Ebenso sollten alle Arbeitsflächen und Küchengeräte frei von jeglichen Spuren an glutenhaltigem Mehl sein.

Wird eine glutenfreie und eine nicht glutenfreie Variante gekocht, sollten diese nicht gleichzeitig zubereitet werden. Immer zuerst das glutenfreie Essen kochen!

Tipps für die Lagerung von glutenfreien Lebensmitteln

Glutenfreie und glutenhaltige Lebensmittel müssen unbedingt getrennt voneinander aufbewahrt werden. Ansonsten kann es zu Verunreinigungen mit Gluten kommen. Diese lagerst du am besten in unterschiedlichen Regalen und in sehr gut verschließbaren Dosen.