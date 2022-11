Ich glaube dieses Problem kennt fast jede:r. Einmal etwas mehr gedrückt oder mit zu scharfen Fingernägeln und schon ist das Problem größer als vorher. Unreine Haut und Pickel können leider auch unschöne Pickelmale und Narben hinterlassen. Doch was sind Pickelmale eigentlich genau? Diese Salben und Cremes können dir dabei helfen, die unschönen Narben wieder loszuwerden und so beugst du die Entstehung von Pickelmalen vor.

Was sind Pickelmale?

Pickelmale sind Spätfolgen von verheilten Pickeln. Das Auftreten von Pickelmalen ist nicht altersabhängig. So können auch Erwachsene davon betroffen sein, die nur vereinzelt zu Pickeln neigen.Es gibt zwei verschiedene Arten von Pickelmalen. Rote und Braune.

Wie entstehen Pickelnarben?

Pickelmale sind im Grunde nichts anderes als Pigmentflecken, die nach dem Heilungsprozess eines entzündeten Pickels zurückbleiben. Oft handelt es sich hierbei um Aknepickel. Die Hautverfärbung entsteht durch das Melanin, das unsere Haut als Sonnenschutz bildet und im Sommer für einen zart gebräunten Teint sorgt. Sonnenlicht regt dort dann eine umso größere Produktion von Melanin an. Das Pigment Melanin sorgt dafür, dass aus einem roten ein dunkler, bräunlicher Fleck wird.



Pickelmale oder Aknenarben- wo ist der Unterschied?

Akne ist eine der häufigsten Hauterkrankungen weltweit. Medizinisch gesehen ist Akne eine chronisch entzündliche Erkrankung der Talgdrüsen. Sie ist gekennzeichnet durch eine übermäßige Talgproduktion und das wiederkehrende Auftreten von Mitessern, Knötchen, Pickeln und in seltenen Fällen auch von Knoten. Häufig werden die Begriffe Aknenarbe und Pickelmal synonym für die typischen zurückgebliebenen Unebenheiten bei Akne und unreiner Haut bezeichnet. Dabei unterscheiden sie sich sowohl in ihrem Aussehen als auch in ihrer Ursache sowie den jeweiligen Behandlungsmöglichkeiten.

Pickelmalen versteht man relativ ebene Hautverfärbungen infolge von Pickeln, die rötlich bis bräunlich erscheinen können

Aknenarben dagegen sind deutlich sichtbare Hautvertiefungen oder -wölbungen, die dort entstehen, wo die Haut infolge eines entzündeten Pickels nicht richtig abheilen konnte.

(c)iStock

Das hilft gegen Pickelmale

1 Vor Sonne schützen. Die UV-Strahlung verstärkt die Pigmentbildung. Verwende also ausreichend Sonnencreme und Schütze deine Haut vor Strahlung, so können auch kleine Flecken entstehen. Wenn du deine Pickelmale bekämpfen möchtest und zur gleichen Zeit keine Sonnencreme trägst, wird der Kampf hartnäckiger, verlängert sich und kann zum Teil auch die Pigmentierung verschlechtern, je nachdem welche Produkte du auf deiner Haut verwendest!

2 Zinksalbe. Das in Zinksalbe enthaltene Zinkoxid wird seit langem traditionell zur Förderung der Wundheilung eingesetzt. Und gerade wenn es um Pickelmale geht, ist eine schnelle Wundheilung essentiell.

3 Es gibt natürliche Wirkstoffe und Behandlungen, die deiner Haut dabei helfen die Pickelmale loszuwerden. Grüner Tee, Aloe Vera und Retinolsind hier eine gute Wahl.

4 Immer abschminken. Egal wie wild die letzte Partynacht auch war - wenn du dir abends das lästige Abschminken sparst, riskierst du verstopfte Poren und dadurch: mehr Pickel. Reinige deine Gesichtshaut je nach Hauttyp mit schonenden Produkten regelmäßig, aber nicht zu häufig. Also ein bis zwei Mal pro Tag.

5 Regelmäßige Peelings. Peelings entfernen abgestorbene Hautschüppchen und regen den natürlichen Erneuerungsprozess an. Sie sind daher ein wirksames Mittel, um Pickelmale loszuwerden. Insbesondere Fruchtsäurepeelings haben sich bei der Behandlung der ärgerlichen Flecken bewährt.

Welche Salben und Cremes helfen wirklich?

Das ist natürlich abhängig davon, welche Creme am besten zu dir passt. Für schöne Haut ist es wichtig, den eigenen Hauttyp zu kennen und darauf basierend die Hautpflege individuell abstimmen zu können. Wir stellen dir eine Übersicht von unseren Empfehlungen vor:

Das CeraVe Retinol Serum oder schäumendes Reinigungsgel. Das Gesichtsserum sorgt für ebenmäßige Haut und aufgehellte Pickelmale, während das Reinigungsgel die Hautschutzbarriere wieder aufbaut und die Haut wieder zart und samtig macht.

Das Anti-Pickel+ Tägliches Serum von Neutrogena mit klärender Salicylsäure und eine 10%ige AHA/PHA-Kombination hilft, Pickel zu beseitigen, farbige Pickelmale verblassen zu lassen und die Strahlkraft der Haut und das Hautbild zu verbessern. Das Serum wurde mit Dermatologen entwickelt.

Die Gesichtscreme Eucerin Anti Rötungen ist speziell für sehr empfindliche Haut geeignet und lässt sich perfekt in deine Pflegeroutine implementieren.

Kann ich Pickelmale aufhellen?

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten Pickelmale aufzuhellen. Peelings mit einem niedrigen Fruchtsäureanteil kannst du beispielsweise problemlos zuhause anwenden. Die Ergebnisse werden bereits nach kurzer Zeit sichtbar, Pickelmale werden aufgehellt und das Hautbild erscheint wieder ebenmäßiger. Auch Pflegecremes können dir dabei helfen deine natürliche Hautbarriere zu unterstützen. Der Wirkstoff Azelainsäure sollte in diesen Cremes enthalten sein, dieser hellt Pigmente auf. Auch durch ein Vitamin-C-Serum, lässt sich das Hautbild aufhellen.

(iStock)

So kannst du Pickelmale vorbeugen

Um Pickelmale vorzubeugen ist es sinnvoll, die Entstehung von Pickeln zu verhindern. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Schließlich haben wir auf Stress, Anspannung und hormonelles Ungleichgewicht wenig Einfluss.

Folgendes kann die Entstehung von Pickelmalen allerdings vorbeugen:

Verwendung von Sonnencreme. Täglicher Schutz ist zudem der beste Weg, damit deine Haut gesund und schön bleibt. Sonnencreme sollte immer ein fixer Bestandteil der täglichen Routine sein.

Pickel nicht selbst ausdrücken oder ständig berühren.

Verwende ein Vitamin C-Serum. Es beruhigt das Hautbild und schützt unsere Haut vor UV-Strahlung, die bekannt dafür ist, Flecken und Pigmentierungen zu verursachen.

Finger aus dem Gesicht. Bakterien können so direkt auf deine Haut gelangen und die Entstehung von Pickeln begünstigen.