Oversize-Blazer: Die schönste Modelle zum Nachstylen

Die lässigen Oversize-Blazer haben sich in den letzten Jahren einen fixen Platz in den Kleiderschränken der Fashion-Fans verdient. Kühn, lässig oder elegant - das tolle Teil lässt sich vielseitig kombinierten und sorgt für einen stylischen Look. Wir haben die besten Styling-Ideen der Influencer und Celebrities unter die Lupe genommen!

Was ist ein Oversize-Blazer

Der oversized Blazer zeigt sich durch seine legere Passform. Das It-Piece ist bewusst übergroß und gerade geschnitten, wodurch es besonders lässig wirkt.

The bigger, the better - die Anzugjacke darf also weiter und länger ausfallen! Das Teil kann auch unglaublich vielseitig kombiniert werden und zeigt sich als langfristiger Modetrend.

Ursprünglich kommt der Blazer aus der englischen Herrengarderobe. Er stellte ein legeres Gegenstück zu den bürgerlichen Alltagsanzügen und entwickelte sich in der Sportklub-Szene. In den 50ern setzte sich das Sportsakko als exklusiver Freizeitblazer durch. Ungefähr 10 Jahre später wurde er als sportliche Frauenjacke in die Damenmode übernommen.

In den 80ern bekam der Blazer dann ein Oversize-Update: Stark betonte Schultern und teilweise gerade Schnitte setzten sich bei Designern wie Karl Lagerfeld durch und machten die Damenjacke zu einem Power-Piece.

In der Modegeschichte wurden immer wieder Anleihen aus der Männermode genommen. So trug Marlene Dietrich schon in den 30er Jahren gerne Smoking-Jacken und Hosen. Sie wurde dadurch Vorreiterin für den Dandy-Stil. Davor galt Jacke mit Rock als die weibliche Uniform. Den ersten offiziellen Smoking für Damen, der auf dem Runway der Fashion Week gezeigt wurde, entwarf Yves Saint Laurent 1975. Kate Moss ist eine berühmte Vertreterin des YSL-Looks.

So sitzt der übergroße Blazer perfekt

Damit die Übergröße auch wirklich gut an dir aussieht, solltest du ein paar Dinge bei der Passform beachten!

Die Ärmel sollten nicht zu lange sein: Sonst wirkt man schnell versunken in dem Teil. Eine Schneider:in kann diese anpassen oder du krempelst sie lässig auf!

Sonst wirkt man schnell versunken in dem Teil. Eine Schneider:in kann diese anpassen oder du krempelst sie lässig auf! Schultern: Diese sollten gut anliegen, damit sie nicht zu stark auftragen - es sei den du entscheidest dich bewusst für den extremen Look!

Diese sollten gut anliegen, damit sie nicht zu stark auftragen - es sei den du entscheidest dich bewusst für den extremen Look! Zu groß: Zierlichen und kleinen Personen steht der Oversize-Blazer meist besser, wenn dieser eine Nummer kleiner gewählt wird.

Zierlichen und kleinen Personen steht der Oversize-Blazer meist besser, wenn dieser eine Nummer kleiner gewählt wird. Perfekt: Insgesamt sollte das Sakko locker und lässig fallen. So kombinierst und stylst du oversized Blazer am besten Eigentlich kann man beim Styling des Oversized-Teils nicht wirklich viel falsch machen, wichtig ist das du dich im Look wohlfühlst. Manche empfinden die übergroßen Schultern und den weiten Schnitt nicht gerade als Figurschmeichler. Das ist aber eigentlich eher eine Einstellungssache. Als ideales Layering-Piece ist ein Oversize-Blazer perfekt für den Herbst und alle anderen Jahreszeiten. Er lässt sich sogar über dicke Strickwaren und Jeans tragen und macht dabei eine gute Figur. Ein Blazer ist nicht nur für Casual-Looks geeignet. Modemutige tragen ihn auch über Strickkleidern mit kniehohen Stiefeln oder kombiniert mit Lederhosen und hohen Absätzen für schicke Abende. In den letzten Jahren hat sich der Blazer zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Herbst-/Winter- sowie Frühjahrs- und Sommergarderobe entwickelt. Wenn du dir noch keinen Blazer zugelegt hast, dann lies weiter und lasse sich von den folgenden Looks inspirieren! 1. Offen tragen!

Der Oversize-Blazer sieht besonders lässig aus, wenn er offen getragen wird. Enge Hosen oder schmale Röcke strecken zusätzlich und passen perfekt dazu. Egal ob Sneakers oder Heels - grundsätzlich können alle Schuhe dazu kombiniert werden. 2. Mit weit geschnittene Hosen für einen lässigen Look!

Marlenehosen oder Anzug-Hosen funktionieren ebenfalls dazu und sorgen für einen maskulineren Dandy-Look. Als Trend-Kombi kann man den Blazer auch Co-ord mit der passender Hose tragen. Dieser Power-Suit-Style wirkt dann besonders lässig, wenn er mit Sneaker kombiniert ist. 3. Hallo Stilbruch! - Zum Kleid oder Rock:

Der Oversize-Blazer passt perfekt zu Midikleidern oder Plisseeröcken und sorgt für einen gekonnten Stilbruch, der Spannung im Look erzeugt. Der Blazer kann natürlich auch selbst als Kleid getragen werden, wenn er lang genug ist. 4. Mit Gürtel:

Wenn du deine große Anzugsjacke auf Figur bringen willst, ist ein Gürtel das perfekte Kombi-Teil. Dadurch lässt sich der Blazer dann auch zu fast allem stylen. 5. Athleisure-Style:

Der große Blazer gibt Radlerhosen und sportlichen Outfits ein schnelles chices Update. Diese Oversize-Blazer tragen wir jetzt Die tollen Jacken bekommen jedes Jahr ein Fashion Update. Klassische Farben wie schwarz und beige oder karierte Muster bleiben zeitlos und eignen sich perfekt für eine Capsule Wardrobe und bleiben sicher länger. Aber auch graue, grüne und weiße Oversize-Blazer ergänzen den Kleiderschrank perfekt und setzten ein cooles Statement. Der Klassiker in schwarz In der Farbe schwarz passt der große Blazer zu jeder Capsule Wardrobe und ist eine vielseitiges tolles Teil für jeden Stil von lässig bis elegant. Aktuell kommt das Teil besonders schön im Egg-Shape-Schnitt, wie bei Yves Saint Laurent. Oversized Blazer in beige - überraschend vielseitig Diese Farbe passt nicht nur zum minimalistischen Style! Sie lässt sich mit allem kombinieren. Aktuell besonders chic zu Jeans-Looks. Lässige Blazer in grün Grün geht einfach immer - von frischen Statement-Farben bis hin zu herbstlich gedeckten Tönen. © Elke Mayr | Amicis 2022 Fesch in grau Der Klassiker in grau, darf gerne aus der Herrenabteilung kommen und ist nachhaltig ein langfristiger Trend. Karrierte Oversize-Blazer passen immer Karierte Varianten sind einfach perfekt für den Herbst und passen toll zu den aktuell beliebten Teilen aus Strick. Tipp

Tolle Oversized-Blazer kannst du auch in Vintage-Shops finden. Es lohnt sich auch immer ein Blick in die Herrenabteilung. Diese Promis lieben den oversized Look Die beliebtesten Stilikonen haben sich in diesem Must-Have schon gezeigt - Von Hailey Bieber über Ashley Olsen bis hin zu Alexa Chung haben viele ein Statement in diesem zeitlosen Kleidungsstück gesetzt. Alexa Chung & ihr Vintage-Style:

Sie trägt einen klassischen Cord-Blazer zum Kleid, der perfekt zu ihrem Vintage-Style passt. Hailey Bieber - sportlich mit Crop-Top:

Sie hat diesen Look populär gemacht. Lässige sportliche Hosen oder Baggy-Jeans kombiniert das bekannte Model gerne mit einem kurzen Top. Ashley Olsen im Co-ord-Style

Die Olsen Twins gehören zu den absoluten Style-Ikonen. Da darf ein Oversize-Blazer nicht fehlen! Modelle zum Nachshoppen

Haute Couture: Die Königsdisziplin der Mode *Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn du über diesen etwas einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Shop eine Provision.