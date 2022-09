Modegeschichte: So entwickelte sich die Mode über die Jahre

Junge Frauen orientierten sich an Brigitte Bardot mit ihrer hochgesteckten Mähne oder an den typischen Kostümen von Jackie Kennedy mit den Dreiviertel-Ärmeln und den Pillboxhütchen. Der First-Lady-Style von Jackie O ist auch heute noch beliebt, zum Beispiel bei Carla Bruni oder Michelle Obama. Auch die Rolle der Charlotte (Kristin Davis) aus "Sex in the City" erinnert stark an ihren Stil.

Muster-Liebe : Elizabeth Taylor liebte die üppigen Musterkreationen von Pucci und lies sich damals sogar ein komplettes Strandoutfit, inklusive Turban und Handtücher, entwerfen.

Das androgynen Modell Twiggy galt ebenfalls als Vorbild. Sie stellte mit ihrem Kurzhaarschnitt (Pixie-Cut), und den weiten kurzen Kleidchen ein völlig neues Frauenbild dar. Emma Watson gilt als Vertreterin ihres Stils.

Designer:innen Chanel, Balenciaga, Dior, Givenchy

Pucci

England: Laury Ashley, Mary Quant

Pop-Art: Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Rudi Gernreich

Roy Halston (Hutdesigner bei Bergdorf Goodman in Ney York)

Mode der Jugendbewegungen in den 60ern: Mods, Hippies & Beatniks

Die Mods waren junge Radikale der unteren Mittelklasse in England. Sie fielen Anfang der 60er besonders durch ihre moderne und dandyhafte Kleidung auf - Jackett oder Parka, sowie enge Hüfthosen und Fred Perry-Poloshirts machten den typischen Look aus.

Mit dem Aufkommen jugendlicher Mode nutze Saint Laurent 1960 die Beatnik-Bewegung als eine der wichtigen Inspirationsquelle für seine Herbst/Winter-Kollektion bei Christian Dior sowie auch auch für sein eigenes gleichnamiges Label. Der trotzige Beatnik-Stil inspirierte ihn zum typischen YSL-Look, der bis heute von Leder, Motorradjacken, oberschenkelhohen Stiefeln und der Farbe Schwarz definiert ist.

Ab Mitte der 60er Jahre prägten die Hippies die Modegeschichte. Ihre naturnahe, pazifistische und antibürgerliche Lebenseinstellung drückten sie durch ihren Modestil Die Kleidung war unkonventionell und vor allem individuell zusammengestellt. Stilbrüche waren da natürlich absolut trendy - bunte, weite Röcke, ausgestellte Jeans, lange Mäntel (auch aus Pelz) und Blumenapplikationen sowie knallbunte und auffällige Muster waren typisch. Eine der großen Ikonen der Hippie-Bewegung war Janis Joplin. Auf der Bühne trug sie gerne Shirts mit Trompeten-Ärmeln und glitzernde Schlaghosen. In den 70ern wurde dieser Style dann besonders populär. Hippies inspirierte Trends sind auch in aktuellen Sommerkollektionen immer wieder zu finden.

Rockigere Styles ergänzten den Hippie-Style Ende der 60er, lösten Vorbilder wie das Model Twiggy ab und leiteten die Trends der 70er Jahre ein. Berühmt dafür war Marianne Faithful. Samt- Gehröcke, Schlapphüte, wallende bodenlange Röcke sowie Rüschen prägten den Style der rockigen Girls. Faithful gilt als Inspiration für Stars wie Kate Moss, den Olsen-Twins oder Sienna Miller.

Auch der French-Style, entwickelte sich weiter und wurde lässiger. Francoise Hardy prägte den Look mit geraden knöchellangen Jeans, enganliegendem T-Shirt, Stiefeln mit Blockabsätzen und Bikerjacke. Lou Doillon, die Tochter von Jane Birkin, repräsentiert den modernen französischen Look.

Modegeschichte der 70er: Piece, Love & Music

Die Siebziger waren die Zeit der Hippiemode - Piece, Love & Music! Der Vietnamkrieg endete und Friedensverträge wurden geschlossen. In der Politik wurde es grüner und Atomausstiege thematisiert. Die Hippie-Bewegung war als Jugendkultur im Aufstieg. Musik und Mode beeinflussten sich gegenseitig. Bühnen-Outfits waren wichtig für den großen Erfolg der Musiker:innen und Inspiration zugleich.

Aufgrund der Ölkrise kam es in dieser Dekade ebenfalls wieder zu Sparmaßnahmen in der Modegeschichte. Ein sorgsamer Umgang mit den Rohstoffen war angesagt und für viele Frauen war es normal zu den Nadeln zu greifen und Modetrends selbst zu schneidern oder zu häkeln. Nähzeitschriften wie die von Aenne Burda boomten und machten Modetrends als DIY für alle verfügbar.

70ies Style: Hippies, Glam, Punk und Disco

Gehäkelte Westen und kurze Strickkleider wurden mit Hüftgürteln kombiniert. Große Sonnenbrillen, weite Schlapphüte und Haarbänder sorgten für den letzten Schliff. Flower-Power in Form von Paisley und psychedelischen Mustern, sowie Karos und Animal Prints wurden kreativ kombiniert. Materialien wie Cord, Denim, Samt, Wildleder und Nappaleder gaben den Ton an. Von weit bis eng, gerüscht oder romantisch, vom Hippie-Style bis hin zu Boho-Kleidern, kurz (Hot-Pants) und lang - es gab eine Menge an vielseitige Looks und Schnitten - erlaubt war einfach alles, was einem gerade so einfiel und gefiel!

Zudem brachten die 70er auch eine Vermischung der Kulturen: Kleider mit ethnischen Mustern, Cowboylooks oder folkloristische Stickereien. Individualität, Diversität und Kreativität regierten den Streetstyle dieser Zeit.

Unisex-Mode:

Die Aufhebung der strikten Geschlechtertrennung und Rollenbilder machte es möglich, dass die gleiche Mode von Männern und Frauen getragen werden konnte. Ein Beispiel ist David Bowie auf dem Cover seines 1970 erschienenen Album "The man who sold the world" oder Bianca Jagger, die gerne zu Teilen aus Kollektionen für Männer griff.

Der Disco Style:

Die 70er-Mode brachte der Modegeschichte aber viel mehr als nur den Boho- und Hippie-Look. In der Mitte des Jahrzehnts entstand als Gegenbewegung zum dazu die Disco-Mode. Es waren nun nicht mehr nur Festivals, sondern auch die Clubs angesagt. Besonders das berühmte "Studio 54" in New York. Auf den wilden Partys waren Kleider, Overalls, Pailetten, Glitzer, hohe Plateau-Schuhe und Schlaghosen in schrillen Farben und Mustern ein Must-Have. Besonders beliebt waren weit schwingende pastellfarbene Kleider von Halston und elegante glamouröse Roben.Besonders beliebt waren zudem asymmetrische Ausschnitte.

Als absolutes It-Piece galt auch der "Jumpsuit" - hauteng und tief ausgeschnitten fiel dieser oft recht sexy aus. Komplett mit schillernden Pailletten versehen wurden Frauen als auch Männer zur wandelnden Diskokugel. Es ging aber auch elegant zu mit weiter geschnittenen Varianten aus Seide.

Kunst und Musik beeinflussten sich extrem in diesem Jahrzehnt. Stars wie David Bowie, Mick Jagger oder Glam-Rock-Bands wie Queen und T-Rex prägten den Stil von jungen Frauen und Männern. Aber auch Punk-Einflüsse (z.B. bei Westwood) zeigen sich in den vielseitigen Stilen der 70er.

Modedesignerinnen wie Vivienne Westwood oder Sonia Rykiel inspirierten Frauen dazu, sich expressiv und feminin zu kleiden und Mode als Mittel zum Selbstausdruck zu verstehen.

Roy Halston versorgte die amerikanischen Stars der Disco-Ära mit eleganten Roben. Dior entwarf in Europa ähnliche Looks. Als Vertreterinnen des Disco Looks gelten Bianca Jagger, Jerry Hall und Donna Summers.

Kate Bush galt als Fan des Ethno-Looks. Die Sängerin setzte dabei auf folkloristische Einflüsse und asiatische Kimonos. Designer:innen, die diesen Look in ihren Kollektionen bedienten, waren Laura Ashley, Anna Sui oder YSL. Björk und Stevie Nicks gelten ebenfalls als Vertretterinnen dieses Looks.

Rock-Chic und New Wave Modetrends entwickelten sich Ende der 70er Jahre und enge Hosen lösten die Schlaghosen nun endgültig ab. Den typischen Rock-Chic prägte die Rockgitarristin Joan Jett. Zu ihren Key-Pieces zählten Lederjacken und -westen, Smokingjacken, dunkles MakeUp und superenge Hosen.

Debbie Harry erfand mit dem New Wave-Look dann ein ganz neuen rockigen Stil, der auch kurze chice Kleidchen enthielt oder oversized T-Shirts mit Overknee-Stiefeln kombinierte. Diese Trends wurden dann in den 80er so richtig beliebt.