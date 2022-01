Queen Elizabeth: Sie ist Kult

Die Queen ist ein Kaiserschnittbaby. Am 9. Oktober 1926 wurde sie als Elizabeth Alexandra Mary im Stadtteil Mayfair von London geboren. Damals war sie noch die dritte in der Thronfolge hinter Onkel Edward VIII. und Vater George VI.

Später erinnerte man sich an "Lilibet" als "braves, nachdenkliches und artiges Kind", das auch bei den Pfadfindern war. Zusammen mit ihrer Schwester Margret - sie kam 1930 zur Welt - wurde sie von der eigenen Mutter und der schottischen Gouvernante Marion Carwford zuhause unterrichtet.

Von ihr hat sie fließend Französisch gelernt. Heute kann sie angeblich in elf Sprachen, darunter auch Deutsch, dunkles Bier bestellen.

(c) Getty Images

Die Gouvernante schrieb viele Jahre später – ohne Zustimmung des Königshauses – das Buch "The Little Princesses". Darin ging's unter anderem um Elizabeths Liebe zu Hunden und Pferden. Ihre Lieblingshunde sind übrigens Corgis. Diese werden nur knapp 30 Zentimeter hoch.

Mit sieben bekam sie ihren ersten. Im Laufe ihres Lebens besaß sie über 30 Tiere dieser Rasse. Sie hießen unter anderem Sherry, Whisky und Cider. Die Queen hat Humor.

Eine Liebe fürs Leben dank Mumps: So lernte sie Prinz Philip kennen

1939 begleitete die damals 13-jährige Elizabeth ihre Eltern zu einem öffentlichen Termin: Sie besuchten die Marineschule im britischen Dartmouth. Dort war Philip, damals 19, stationiert – und empfing die Königsfamilie. Er war nur Ersatz. Eigentlich sollten zwei andere Kadetten hin.

Die waren aber an Mumps erkrankt und somit verhindert. Aus einer Brieffreundschaft entstand Liebe und am 20. November 1947 heirateten die beiden in der Westminster Abbey – obwohl königliche Berater befanden, dass Philip nicht gut genug sei.

Dazwischen war Elizabeth übrigens beim Militär – freiwillig. Sie ließ sich zur Mechanikerin und Fahrerin ausbilden.

Ganz privat: Der erste Sohn, Prinz Charles, wurde geboren

Am 14. November 1948 kam Prinz Charles zur Welt. Die Queen brach an diesem Tag mit alten royalen Regeln. Bis dahin war es üblich gewesen, dass der britische Innenminister bei der Geburt anwesend war. Als Zeuge, um sicherzugehen, dass ihr kein falsches Baby untergejubelt wurde.

Elizabeth war die erste, die in absoluter Privatsphäre gebar. Mit Anne, Andrew und Edward bekommt das Paar schließlich drei weitere Kinder.

Sie wird offiziell zur Queen

Drei Jahre später verschlechterte sich der Gesundheitszustand ihres Vaters Georg VI. Elizabeth übernahm mehr und mehr öffentliche Termine. 1952 starb Georg VI. und sie wurde am 2. Juni 1953 offiziell zur Königin ernannt. Wieder eine Premiere: Die Zeremonie wurde zum ersten Mal im Fernsehen übertragen.

Die Enkel und Urenkel der Queen

Ein weiterer bewegender Moment im Leben der Queen: 1982 wurde ihr erster Enkelsohn William geboren. Sie hat 8 weitere Enkel: Harry, der ebenfalls aus der Ehe von Charles und Diana stammt.

Außerdem Peter und Zara, die Kinder von Prinzessin Anne und Mark Phillips. Beatrice und Eugenie stammen aus der Ehe von Prinz Andrew und Sarah Ferguson. Prinz Endward und seine Frau Sophie haben ebenfalls 2 Kinder - Louise und James.

(c) Getty Images / WOMAN

Die Queen hat mittlerweile 12 Urenkel. Die bekanntesten sind die Kinder von William und Kate - George, Charlotte und Louis - sowie die Kinder von Harry und Meghan - Archie und Lilibet.

Außerdem gibt es noch Savannah und Isla von Peter Phillips und Autumn Kelly; Mia, Lena und Lucas von Zara Phillips und Mike Tindall; August von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank sowie Sienna von Prinzessin Beatrice und Eduardo Mapelli Mozzi.

Zum 40-jährigen Thronjubiläum: Ein Skandal nach dem anderen

Die Queen bezeichnete es als "Annus Horribilis", das Schreckensjahr: 1992, als sie 40-jähriges Thronjubiläum feierte. Prinz Andrew trennte sich von Sarah ("Fergie") Ferguson, Prinz Charles von Diana, Anne ließ sich von Mark Phillips scheiden und ein Teil des Schlosses Windsor war bei einem Brand zerstört worden.

200 Feuerwehrmänner waren dabei im Einsatz. Die Restaurierung kostete rund 40,8 Millionen Euro. 2,2 steuert die Queen selbst bei. Mehr Geld wird durch private Spenden generiert. Weil das aber nicht reicht, wird der Buckingham Palace für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht – und es wird Eintritt verlangt. Man muss sich zu helfen wissen.

1997, das Jahr der emotionalen Revolution

1996 werden Charles und Diana geschieden. 1997 verunglückt Diana tödlich bei einem Autounfall in Paris. Zunächst reagierte die Königin verhalten gegenüber der Öffentlichkeit, wie auf jede Krise und Herausforderung, was ihr allerdings massive Kritik einbrachte.

"Show us you care!", forderten die Medien. Und Elizabeth sprach schließlich in eine Fernsehkamera: "Was ich Ihnen jetzt sage, als ihre Königin und als Großmutter, kommt von Herzen. Ich möchte Diana meine Achtung erweisen. Sie war ein außergewöhnlicher und begabter Mensch. Selbst in schwierigen Zeiten hat sie nie ihr Lächeln verloren. Immer hat sie andere mit ihrer Wärme und Freundlichkeit inspiriert. Ich habe sie bewundert und respektiert für ihre Energie und ihr Engagement für andere. Und ganz besonders für ihre Hingabe an ihre beiden Söhne."

Weitere (mehr oder weniger) wichtige Momente im Leben der Queen

2002 feierte die Queen goldenes Jubiläum – verlor in diesem Jahr aber auch ihre Mutter Queen Mum mit 101 Jahren. Ein Monat zuvor starb Schwester Margaret im Alter von 71.

2003 traf sie Nelson Mandela. Mal wieder. Die beiden soll eine sehr innige Freundschaft verbunden haben. Im selben Jahr trug sie eine Hose, was sie normalerweise nie in der Öffentlichkeit tat. Grund war eine Knie-OP und die Garderobe sollte den Verband verstecken.

2005 heiratete Charles seine Jugendliebe Camilla Parker Bowles.

2012 spielte sie an der Seite von Daniel Craig als James Bond in einem Kurzfilm anlässlich der Olympischen Sommerspiele in London mit. Außerdem feierte sie ihr 60-jähriges Jubiläum und den 65. Hochzeitstag mit ihrem Philip. Noch ein Highlight aus diesem Jahr: Auf eBay wurde eine Unterhose versteigert, die angeblich der Queen gehörte.

2018 besuchte die Queen die Fashion Week in London und saß neben Vogue-Chefin Anna Wintour in der ersten Reihe – zwei Style-Ikonen unter sich. Die Queen liebt Seidentücher von Hermès, besitzt mehr als 200 Launer-Taschen und trägt seit über 25 Jahren die Nagellack-Farbe "Ballet slippers" von Essie.

2020 gaben Prinz Harry und Meghan Markle bekannt, als Mitglieder der Royals zurückzutreten, Megxit.

2021, im Frühling, verstarb ihre große Liebe Prinz Philip im Alter von 99 Jahren.