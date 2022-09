"London Bridge is Down": Tod von Queen Elizabeth II.

"London Bridge is Down" – diese Worte besiegelten am 8. September 2022, den Tod von Queen Elizabeth II. und versetzten zugleich die ganze Welt in Trauer. Sie ist im Alter von 96 Jahren im Kreise ihrer Familie auf Schloss Balmoral verstorben. Sie war zudem nicht nur die am längsten regierende Monarchin in der Geschichte, sondern auch eine Ikone und ein Vorbild für viele.

Im Zuge des Begräbnisses am 19. September 2022 wurde auf dem Instagram-Account der royalen Familie das letzte Portrait von Queen Elizabeth II. veröffentlicht. Das Foto entstand 2022, im Rahmen ihres 70-jährigen Thronjubiläums.

Queen Elizabeth II. hinterlässt ein großes Vermächtnis und schweres Erbe, um welches sich von nun an ihr Sohn und Nachfolger, König Charles III. kümmert. Mit ihrem Tod und der Ernennung des neuen Königs stehen dem britischen Königshaus dennoch viele Veränderungen bevor.

Mit dem Tod der Queen wurde auch Charles Frau Camilla zur Queen Consort, was so viel wie Königsgemahlin bedeutet. Den Thron nehmen auf absehbare Zeit nur Männer ein: Nach Charles folgen Prinz William und Prinz George.

Bereits einige Tage vor dem Begräbnis, versammelten sich die Enkelkinder der Queen - Prinz William, Prinz Harry, Prinzessin Beatrice, Prinzessin Eugenie, Zara Tindall, Peter Phillips, Lady Louise Windsor und James, Viscount Severn - rund um den Sarg ihrer Großmutter und hielten Wache.

Begräbnis von Queen Elizabeth II.: Ihre letzte Reise

Am 19. September 2022 war es dann soweit. Queen Elizabeth II. trat ihre nun letzte Reise an. Nach dem Staatsbegräbnis in London, fand sie in der King George VI. Kapelle auf Schloss Windsor, neben ihren Gatten Prinz Philip, ihre letzte Ruhestätte.

In der Westminster Abbey wurde ihr im Rahmen einer Trauerfeier die letzte Ehre erwiesen.

Das Begräbnis war ein Medienspektakel der Superlative. Neben der royalen Familie haben sich auch rund 2000 Staatsgäste aus aller Welt eingefunden. Darunter US-Präsident Biden, Emmanuel Macron und Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Nach der Trauerfeier wurde der Sarg der Monarchin in einer feierlichen Prozession zum Triumphbogen "Wellington Arch" gebracht. Auch die royale Familie begleiteten diesen Festzug.

Kate trug dabei den Schmuck der verstorbenen Queen.

Auch die kleinen royals Prinz George und Prinzessin Charlotte nahmen am Begräbnis ihrer Ur-Großmutter teil. Charlotte im Partner-Look mit Mama Kate und George im dunkelblauen Anzug.

Auch Harry und Meghan begleiteten den Trauerzug. Bei Meghan floss sogar die ein oder andere Träne.

Nach langer Reise, kam Queen Elizabeth II. endlich in Schloss Windsor an.

Auch ihre geliebten Corgis Muick und Sandy erwarteten ihre Ankunft.

Der Sarg der verstorbenen Monarchin wurde im Beisein ihrer engsten Familie in der Kapelle auf Schloss Windsor beigesetzt. Mit ihrem Tod endet, aber beginnt zugleich auch eine neue Ära unter der Regentschaft ihres Sohnes, König Charles III.