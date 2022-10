Camilla konnte mit dem Skandal rund um ihre Affäre mit Prinz Charles nicht gerade viele Sympathiepunkte sammeln. Weder bei der königlichen Familie, noch beim britischen Volk. Obwohl sich mittlerweile die Wogen geglättet haben, begegnet uns ihr Name noch immer mit einem etwas bitteren Beigeschmack. Bis heute steht sie im Schatten ihrer "Vorgängerin" Diana. So wird auch vor allem ihr die Schuld an der gescheiterten Ehe zwischen Charles und Diana zugeschrieben.

Steckbrief: Name: Camilla Parker Bowles

Camilla Parker Bowles Titel: Her Majesty The Queen Consort

Her Majesty The Queen Consort Geburtstag: 17. Juli 1947

17. Juli 1947 Sternzeichen: Krebs

Krebs Geburtsort: London

London Ehepartner: König Charles III. (seit 2005), Andrew Parker Bowles (1973 bis 1995)

König Charles III. (seit 2005), Andrew Parker Bowles (1973 bis 1995) Kinder: Thomas "Tom" Parker Bowles (*1974), Laura Rose Lopes (*1978)

Die Kindheit der Camilla Shand

Am 17. Juli 1947 erblickte Camilla Rosemary Shand als erstes Kind von Rosalind Cubitt und Major Bruce Shand, einem Adjutant der königlichen Leibwache, in London das Licht der Welt. Sie hat zwei jüngere Geschwister, Mark Roland Shand und Sonia Annabel Elliot.

Camillas Familie ist jedoch keine gewöhnliche - auch sie tragen mehr oder weniger königliches Blut in sich, so soll einer ihrer Vorfahren Karl II. von England gewesen sein. Ihre Urgroßmutter Alice Keppel, war zudem eine der letzten Mätressen des britischen Königs Eduard VII.

Die Ironie an der ganzen Geschichte: Auch Camilla war wie ihre Urgroßmutter, die heimliche Geliebte eines verheirateten Prinzen. Bei ihrem ersten Treffen mit Charles soll sie zudem folgendes gesagt haben: "Meine Urgroßmutter war die Geliebte deines Ur-Urgroßvaters, wie wär's?"

Camillas Familie war trotz ihrer Historie keine Adelige. Den luxuriösen Lebensstil verdankte sie ausschließlich ihrer Mutter, so stammte diese aus einer wohlhabenden Architektenfamilie. Ihre Kindheit und Schulzeit war nicht weniger erstklassig als ihr Status.

Camilla wuchs wohlbehütet in Plumton, East Sussex auf und besuchte nicht nur Schulen in England, sondern auch die "Mon Fertile" Privatschule in der Schweiz und das "Institut Britannique" in Paris. Nach ihrem Schulabschluss 1965 arbeitete sie kurze Zeit für einen Raumausstatter. Weitere Ausbildungen und Anstellungen sind jedoch nicht bekannt.

Camilla: Ihr Treffen mit Charles

Wie es das Schicksal so wollte, lernte Camilla 1970 den um ein Jahr jüngeren Prinz Charles bei einem Polospiel kennen. Zwischen den beiden soll es sofort gefunkt haben. Es war wie Liebe auf den ersten Blick. Zwei Jahre nach ihrem ersten Treffen gestand der damalige Prinz of Wales Camilla seine Liebe. Ihre Beziehung war jedoch nicht von langer Dauer.

Wie es sich für einen zukünftigen Thronfolger gehörte, ging Charles 1973 zur Royal Navy. Da Camilla nicht dem Adel angehörte und auch nicht mehr jungfräulich war, kam sie als zukünftige Königsgemahlin nicht in Frage - der Heiratsantrag blieb also aus. Somit kam es zur Trennung und Camilla verlobte sich kurze Zeit später mit dem Offizier Andrew Parker Bowles.

Jener war vor allem für seine Liebschaften und zahlreichen Affären bekannt. Dennoch war er eine gute Partie für Camilla, so stammte er schließlich aus einer Millionärsfamilie und eine Verbindung mit ihm bedeutete eine gesicherte Zukunft.

Die Hochzeit fand bereits wenige Monate später statt, nämlich am 4. Juli 1973. Charles wohnte den Feierlichkeiten nicht bei, dennoch verband die beiden eine enge Freundschaft. Nach etwas über einem Jahr erblickte Camillas erstes Kind, Sohn Thomas, das Licht der Welt. Im Jahr 1978 folgte dann die Geburt ihrer Tochter Laura Rose. Was viele nicht wissen: Charles ist der Taufpate von Camillas Sohn.

Die ewige Geliebte und Camillagate-Skandal

So ganz funktionierte das "nur Freunde sein" jedoch nicht. Bereits 1979, also kurz bevor Charles Lady Diana Spencer kennenlernte, lebte die Beziehung der beiden wieder auf. Erst zum Zeitpunkt der Hochzeit von Diana und Charles herrschte wieder Funkstille. Doch so ganz können die beiden einander nicht vergessen - das blieb vor allem Diana, aber auch der Queen nicht verborgen.

Die Hochzeit von Diana und Charles glich einem Märchen, ihre Ehe war dennoch nicht glücklich. So kriselte es bereits in den ersten Ehejahren und auch die Geburt der beiden Söhne William und Harry konnte die Ehe nicht mehr retten. Auch Camillas Ehe stand zu diesem Zeitpunkt bereits vor dem Aus. So sorgte ihr Gatte mit zahlreichen Affären immer wieder für Furore.

Sowohl Charles als auch Camilla suchten daher erneut die gemeinsame Nähe und ließen ihre Affäre wieder aufflammen. Sie schrieben sich Briefe und telefonierten fast täglich. Um dennoch unerkannt zu bleiben, benutzen sie die Decknamen "Gladys" und "Fred".

Doch 1993 dann der Skandal: Aus einem intimen Telefonat zwischen Camilla und Charles wurden brisante Ausschnitte veröffentlicht. Intim ist fast schon eine Untertreibung - die Konversation der beiden lässt sich fast schon mit Sexting vergleichen.

Im Telefonat geht es vor allem darum, dass Charles sich nach Camillas Körper verzehrt und sich wünscht, in ihrer Hose wie ein Tampon zu leben. Ja, genau so hat er es gesagt. Wir zitieren: "Oh, God. I'll just live inside your trousers, or something. It would be much easier! ... Or, God forbid, a Tampax! Just my luck!"

Der Skandal machte damals unter dem Namen "Camillagate" oder auch "Tampon-Gate" die Runde und stürzte das britische Königshaus in Erklärungsnot. Die Affäre war ab dem Zeitpunkt kein Geheimnis mehr und der Ehebruch von Charles mehr oder weniger bestätigt. Dennoch blieb ein öffentliches Statement von Charles aus. Erst 1994 gesteht er den Ehebruch in einem Interview.

Camillas Scheidung und Hoffnung auf einen Neubeginn

Auch in den darauffolgenden Jahren rissen die Ereignisse nicht ab. Ein Skandal folgte dem nächsten - das britische Königshaus verlor immer mehr an Integrität. Am 3. März 1995 folgte die endgültige Scheidung von Camilla und Andrew Parker Bowles. Obwohl Diana und Charles ihre Trennung bereits 1992 bekannt gaben, wurde ihre Ehe erst 1996 mit offizieller Zustimmung der Queen geschieden.

Camilla und Charles waren somit "frei" und gerade als man endlich Hoffnung auf einen Neuanfang schöpfte, folgte der plötzliche Unfalltod von Lady Diana am 31. August 1997. Camilla zog sich daraufhin gänzlich aus der Öffentlichkeit zurück. Erst ein Jahr später zeigte sie sich wieder an der Seite von Prinz Charles. Ab 1999 war das Paar dann immer häufiger in der Öffentlichkeit zu sehen.

Zudem nahm Camilla auch immer öfter an royalen Feierlichkeiten teil. Ihre Beziehung zu Charles war dennoch nicht offiziell anerkannt und eine Heirat war aufgrund des Widerspruchs der anglikanischen Kirche noch nicht möglich.

Ihr Leben im Schatten von Diana

Die Presse bezeichnete sie unschön als "Rottweiler" und "Cow-milla" und die Menschen gaben vor allem ihr die Schuld an der zerrütteten Ehe von Diana und Charles. Camilla litt sehr unter den Anschuldigungen und erinnert sich nur ungern an diese Zeit zurück. So sagte sie beispielsweise in einem Interview:

» Es war schrecklich. Es war eine sehr unangenehme Zeit, die ich nicht mal meinem schlimmsten Feind antun würde. «

Hochzeit mit Prinz Charles

Im Jahr 2003 wurde dann endlich Nägel mit Köpfen gemacht. Camilla zog zu Charles ins Clarence House, die Londoner Residenz des Thronfolgers. Zwei Jahre später, am 9. April 2005, fand dann auch endlich die langersehnte Hochzeit der beiden statt. Die Trauung fand auf Schloss Windsor im engsten Familienkreis statt. Bei der Zeremonie in der St. George's Kapelle auf Schloss Windsor waren rund 800 Gäste geladen.

Da beide - sowohl Camilla als auch Charles - bereits verheiratetet waren, gab es lediglich eine standesamtliche Trauung mit einem kirchlichen Segnungsgottesdienst. Camilla gehört so wie Charles und die restliche Königsfamilie der Church of England an.

Zudem wurde sie durch die Heirat mit Charles zur Herzogin von Cornwall ernannt. Normalerweise würde ihr der Titel Prinzessin von Wales zustehen, jedoch wird der Titel seit je her mit Lady Diana assoziiert - Camilla entschied sich daher gegen die Verwendung.

Man kann sagen, was man will, aber Charles wirkt mit Camilla an seiner Seite überaus glücklich und ausgeglichen - die wahre Liebe siegt schließlich doch immer. Die beiden fühlen sich zudem sichtlich wohl miteinander und teilen viele Gemeinsamkeiten, unter anderem ihre Liebe zur Natur.

Camilla: So tickt sie wirklich

Für viele mag Camilla noch immer die unsympathische Frau des britischen Königs Charles III. sein, doch so unsympathisch ist sie gar nicht. Bereits in ihrer Jugend hatte sie zahlreiche Hobbys - von fechten, reiten, jagen bis hin zum Gärtnern. Zudem liebt sie es Zeit mit ihren Enkeln zu verbringen und soll auch in ihrer Rolle als "Stiefoma" für George, Charlotte und Louis richtig aufblühen.

Sie scheut auch nicht davor zurück, ihre Hände schmutzig zu machen. So liebt sie beispielsweise die Gartenarbeit. In einem Interview mit der britischen Vogue erzählte sie mit einem schmunzeln: "Meine künstlichen Fingernägel habe ich gestern bei der Gartenarbeit verloren." Wir finden: Das macht sie unglaublich charmant.

Camilla setzt sich auch für zahlreiche Wohltätigkeitsorganisationen ein. Vor allem die Bekämpfung von Osteoporose ist ihr eine Herzensangelegenheit, da ihre Mutter sowie als auch ihre Großmutter an den Folgen der Krankheit starben.

Als absolute Tierliebhaberin und zweifache Hunde-Mama der kleinen Jack-Russell-Terrier-Hündinnen Beth und Bluebell, setzt sie sich auch für das Tierwohl ein. Sie kämpft zudem für die Rechte von Frauen und bezeichnet sich selbst - laut einem Interview mit der britischen Vogue - als Feministin.

Ernennung zur Queen Consort

Das Verhältnis zwischen Camilla und Queen Elizabeth II. war nicht immer ein gutes. Dennoch hat sich das über die Jahre hinweg verändert und bestätigte sich zumal im Februar 2022, als die britische Monarchin verlautbaren ließ, dass Camilla den Titel "Queen Consort" erhalten soll, sobald Charles zum König ernannt wird.

Am 8. September 2022, war es dann so weit. Queen Elizabeth II. verstarb im Beisein ihrer Familie - Charles wurde zum König und Camilla, auf Wunsch der Queen, zur Queen Consort. Camilla empfindet es als wahre Ehre diesen Titel zu tragen und möchte sich auch in Zukunft weiterhin für wohltätige Zwecke und vor allem für Opfer von häuslicher Gewalt einsetzen.