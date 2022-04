Sie ist unglaublich sympathisch und hat eine sehr große Fangemeinde. Aber es steckt noch einiges mehr in der attraktiven Powerfrau. Hier findest du ein Portrait dieser faszinierenden Schauspielerin.

Steckbrief: Jennifer Aniston Name: Jennifer Joanna Aniston

Jennifer Joanna Aniston Geboren am: 11. Februar 1969 in Sherman Oaks, Kalifornien

11. Februar 1969 in Sherman Oaks, Kalifornien Ausbildung: Schauspiel

Schauspiel Beruf: Schauspielerin

Schauspielerin Familienstand: geschieden

geschieden Ehepartner: Justin Theroux (verh. 2015–2017), Brad Pitt (verh. 2000–2005)

Justin Theroux (verh. 2015–2017), Brad Pitt (verh. 2000–2005) Eltern: John Aniston, Nancy Dow

John Aniston, Nancy Dow Geschwister: Alex Aniston, John T.Melick

Alex Aniston, John T.Melick Größe: 1,64 m

1,64 m Sternzeichen: Wassermann

Obwohl sie die meiste Zeit ihrer Jugend in New York verbrachte, wurde Jennifer Aniston am 11. Februar 1969 als Jennifer Joanna Aniston in Sherman Oaks, Kalifornien, geboren. Im Alter von 5 Jahren lebte sie ein Jahr in Griechenland, dem Land, aus dem ihr Vater stammt.

Sie war von klein auf eng mit der Schauspiel-Branche verbunden. So ist ihr Vater der langjährige "Days of Our Lives"-Star John Aniston und ihr Patenonkel ist Telly Savalas. Sie entdeckte ihre Vorliebe für die Schauspielerei aber erst, als sie mit 11 Jahren den Theaterklub der "Rudolf Steiner School" besuchte.

In der Waldorfschule erwies sie sich als talentierte Malerin. Eines ihrer Werke wurde im "New Yorker Metropolitan Museum of Art" ausgestellt. Nach ihrem Abschluss an der renommierten "High School for the Performing Arts" in New York (1987) konzentrierte sie sich jedoch mehr auf die Schauspielerei und spielte verschiedene Rollen in Off-Broadway-Produktionen.

Jennifer Aniston, Rachel & "Friends"

Auch wenn die Serie "Friends" Anistons Karriere als legendäre Sitcom-Darstellerin einleitete, startete sie ihr Fernsehdebüt in der kurzlebigen Serie "Molloy" (1989). Bei ihren ersten Rollen in Sitcoms hatte sie weniger Glück, da diese frühzeitig abgesetzt wurden. 1991 bekam sie eine wiederkehrende Rolle in "Herman's Head" und 1994 eine Rolle in "Muddling Through". Letztere hätte sie fast daran gehindert in "Friends" mitzuspielen.

Obwohl sie eigentlich gebeten wurde, für die Rolle der Monica Gellar in einem Pilotfilm für eine Sitcom mit dem Titel "Friends Like These" vorzusprechen, bestand Jennifer Aniston darauf, für die Rolle der Rachel Green vorzusprechen. Rachel ist eine quirlige Vorstadtbewohnerin, die anfangs in einem Kaffeehaus kellnert. Die Figur der Monica wurde dann von Courteney Cox übernommen. Der Rest ist dann Geschichte - aus "Friends Like These" wurde "Friends", der Megahit der 90er. Die Serie erfreute sich schnell einer begeisterte Fangemeinde, ebenso wie Rachels Frisur und ihr Fashion-Style.

Für ihre Darstellung in die Serie bekam sie mehrere Nominierungen sowie eine Emmy- und eine Golden-Globe-Auszeichnung.

Beim Finale am 6. Mai 2004 sahen in den USA 52,5 Millionen Zuschauer:innen die letzte Folge der Sitcom. Damit war es die meistgesehene Unterhaltungssendung seit dem Finale von Seinfeld (1998). Das Comeback von Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe und Joey: 2021 folgte eine Doku mit den beliebten Stars über die erfolgreiche Serie.

Während der letzten Staffel startete sie ihre Karriere beim Film mit Streifen wie "Bruce Allmächtig", die zur meistgesehenen Komödie des Jahres 2003 wurde. Sie drehte zudem noch die sehr erfolgreiche Komödie "Along Came Polly" (2004).

Filmerfolge und ernste Rollen

Obwohl der Film "Rock Star" alles andere als ein großer Erfolg war, wurde Jennifer Anistons Talent für dramatische Rollen dadurch gebührend gewürdigt und sie erhielt die Hauptrolle in "The Good Girl"(2002). Für ihre Darstellung der Justine Last erhielt sie begeisterte Kritiken, wurde für einen Independent Spirit Award als beste weibliche Hauptdarstellerin nominiert und gewann 2003 den Teen Choice Award.

"The Break-Up" war dann ihr erster großer Hit an den Kinokassen nach "Friends". Jennifer und ihr Co-Star Vince Vaughn bekamen 2006 einen Teen Choice Award als bestes Liebespaar im Film. Die beiden lernten sich nicht nur am Set kennen und lieben. Sie waren über ein Jahr lang liiert. Im Dezember 2006 trennten sie sich.

Der Film "Marley & Ich" spielte 2008 weltweit über 2 Millionen Dollar ein. Der Film basiert auf dem Bestseller-Buch von John Grogan. Jennifer wurde für ihre Darstellung der Jenny Grogan 2009 mehrfach nominiert.

2011 kam "Wanderlust" in die Kinos kommen. Bei dem Filmdreh lernte sie Justin Theroux kennen. Das Paar heiratete am 5. August 2015 und gab im Februar 2018 seine Trennung bekannt.

Jennifer Aniston & Brad Pitt

Ihren Schauspielkollegen Brad Pitt lernte sie 1998 bei einem von ihren Agenten arrangierten Blind Date kennen. Jennifer heiratete ihren Freund, mit dem sie zweieinhalb Jahre zusammen war, in Malibu (Kalifornien).

Im Januar 2005 gaben Jennifer und Brad Pitt nach viereinhalb Jahren Ehe ihre Trennung bekannt. Die Scheidungspapiere wurden am 25. März von Jennifer mit der Begründung unüberbrückbarer Differenzen eingereicht. Die Scheidung wurde im Oktober 2005 vollzogen.

Die Dreharbeiten zum Independent-Film "Friends with Money", ihrem ersten Film seit der Bekanntgabe ihrer Trennung von Brad Pitt, erwiesen sich für alle Beteiligten als recht schwierig. Der Film wurde auf dem Sundance Film Festival uraufgeführt und erhielt gemischte Kritiken, die hauptsächlich ihre Darstellung der Olivia lobten. Das Medieninteresse an ihr war enorm, in einer Szene des Films sind laut imdb sogar einige Paparazzi zu sehen.

Als Hollywood-Megastar wurde Jennifer Aniston in ihrer Karriere immer wieder Fokus der Boulevardpresse. Diverse Gerüchte über Schwangerschaften, ihre Beziehungen und ihr Privatleben brachten sie 2016 dazu, diese in aller Öffentlichkeit zu adressieren. In einem Artikel der Huffington Post äußerte sie ihre Meinung zum Gossip, dem vor allem meist weibliche Celebrities ausgesetzt sind.

Mit klaren Worten kritisierte sie die Art und Weise, wie sie selbst von den Medien dargestellt wird. Diese ist ein Spiegelbild dessen, wie Frauen in der Gesellschaft im Allgemeinen gesehen und dargestellt werden, gemessen an einer verzerrten Norm für Schönheit. Aniston sieht die Objektivizierung, der Frauen ausgesetzt sind, als absurd und beunruhigend an:

"Die Botschaft, dass Mädchen nur dann hübsch sind, wenn sie unglaublich dünn sind, dass sie unserer Aufmerksamkeit nur dann würdig sind, wenn sie wie ein Supermodel oder eine Schauspielerin auf dem Titelblatt einer Zeitschrift aussehen, ist etwas, das wir alle bereitwillig übernehmen. Diese Konditionierung wird von den Mädchen bis ins Erwachsenenalter weitergegeben. Wir nutzen Promi-"News", um diese entmenschlichende Sichtweise auf Frauen aufrechtzuerhalten, die sich ausschließlich auf das physische Erscheinungsbild einer Person konzentriert, was die Boulevardpresse zu einem Sportereignis der Spekulation macht. Ist sie schwanger? Isst sie zu viel? Hat sie sich gehen lassen? Steht ihre Ehe auf der Kippe, weil die Kamera irgendeine körperliche 'Unvollkommenheit' entdeckt hat?"

"Wir sind vollständig, mit oder ohne Partner, mit oder ohne Kind. Wir können selbst entscheiden, was schön ist, wenn es um unseren Körper geht. Diese Entscheidung liegt bei uns und nur bei uns. Treffen wir diese Entscheidung für uns selbst und für die jungen Frauen in dieser Welt, die auf uns als Vorbilder schauen. Lasst uns diese Entscheidung bewusst treffen, abseits vom Lärm der Boulevardpresse. Wir müssen nicht verheiratet oder Mutter sein, um vollständig zu sein. Wir können unser eigenes 'Glück bis ans Lebensende' für uns selbst bestimmen."



Businesswoman, Produzentin & Regiesseurin

Gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Brad Pitt und dem späteren Geschäftsführer von Paramount Pictures Brad Grey gründete sie 2002 die Filmproduktionsgesellschaft Plan B Entertainment. Diese beteiligte sich an Produktion wie "Troja" (2004) und "Charlie und die Schokoladenfabrik" (2005). Nach der Scheidung der beiden Schauspieler übernahm Pitt ihre Gesellschaftsanteile.

Mit der im Jahr 2008 gegründeten Produktionsfirma Echo Films wurde Jennifer Aniston als Executive Producerin tätig. Das Unternehmen war zum Beispiel bei Netflix-Produktionen wie "Dumplin" (2018) und "Murder Mystery" (2019) beteiligt.

Im Jahr 2006 wurde Aniston erstmals als Regisseurin, bei dem Kurzfilm "Room 10", mit Robin Wright Penn und Kris Kristofferson in den Hauptrollen, tätig. Das Regiedebüt der Schauspielerin wurde beim Cine Vegas International Film Festival mit dem Jury-Preis für den besten Kurzfilm ausgezeichnet. Im Jahr 2011 führte sie die Regie bei einem Kurzfilm ("Five"), der sich mit dem Thema Brustkrebs und seinen Auswirkungen auf die Betroffenen befasst. Für ihre Leistung wurde Aniston für den Directors Guild of America Award nominiert.

Die Ikone der 90er hat mittlerweile auch eine eigenen Beauty-Linie für Haarpflege namens LolaVie, für die sie auch auf Instagram wirbt.

Jennifer Anistons Fitness-Routine

Jennifer Aniston sieht einfach immer großartig aus. Das liegt vor allem an ihrer tollen Ausstrahlung. Zudem ist sie sportlich recht vielseitig unterwegs. Das Interesse an ihren Beauty-Geheimnissen und an ihren Fitness-Routinen ist groß.

In Interviews gewährt sie hin und wieder Einblicke in ihre Workouts und tägliche Trainingsroutinen. Jennifers Training ist sehr abwechslungsreich. Egal ob Spinning, Yoga, Boxen oder Pilates – langweilig wird es ihr dabei sicher nicht. In folgendem Artikel erfährst du mehr über ihr Fitnessprogramm.

Dem Magazin First for Woman hat sie außerdem verraten, dass sie morgens immer ein Glas Zitronenwasser trinkt.