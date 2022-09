Die britisch-niederländische Schauspielerin Audrey Hepburn faszinierte in ihren diversen Filmrollen in den 50er und 60er-Jahren ein Millionenpublikum. Darüber hinaus wurde sie von Modemachern geliebt – ihr einzigartiger Stil und ihre schlichte Eleganz machen sie selbst heute noch zur Ikone für viele Menschen.

Doch auch ihr humanitärer Einsatz für Kinder in Not bleibt unvergessen. Im WOMAN-Portrait erfährst du alles über den Lebensweg und die herausragende Persönlichkeit der Audrey Hepburn.

Steckbrief Name: Audrey Kathleen Hepburn-Ruston

Audrey Kathleen Hepburn-Ruston Geburtstag: 4. Mai 1929

4. Mai 1929 Gestorben: 20. Januar 1993

20. Januar 1993 Geburtsort: Brüssel, Belgien

Brüssel, Belgien Sternzeichen: Stier

Stier Beruf: Schauspielerin, später UNICEF-Botschafterin

Kindheit zwischen Krieg, Hungersnot und großen Träumen

Audrey Hepburn wird am 4. Mai 1929 als Tochter des britischen Bankiers Joseph Victor Anthony Ruston und seiner Frau, der Niederländerin Ella Baroness van Heemstra geboren. Obwohl sie in Belgien zur Welt kommt, hat sie aufgrund ihres Vaters die britische Staatsbürgerschaft.

Ihr Familienname wird später in Hepburn-Ruston geändert, da ihr Vater den Namen Hepburn auf mehreren Urkunden seiner Vorfahren entdeckt hat. Audrey hat zwei Halbbrüder aus der ersten Ehe ihrer Mutter mit einem niederländischen Adeligen.

Als Audrey sechs Jahre alt ist, verlässt ihr Vater die Familie, nachdem Audreys Mutter ihn mit dem Kindermädchen erwischt hat. Bis 1938 besucht Audrey die Mädchenschule in der englischen Grafschaft Kent. Als der zweite Weltkrieg ausbricht flüchtet die alleinerziehende Mutter mit Audrey und den beiden Halbbrüdern nach Holland zu Audreys Großvater.

Ab Mai 1940 erleben sie die deutsche Besatzungszeit in den Niederlanden mit. Um ihre britischen Wurzeln zu verschleiern, ändert ihre Mutter den Namen ihrer Tochter kurzerhand zu Edda von Heemstra.

Edda, beziehungsweise Audrey, beginnt schon während dieser Zeit Ballettunterricht zu nehmen. Als im Winter 1944/45 der Krieg zu einer großen Hungersnot führt, gerät auch Audreys Familie in Gefahr. In einem Interview erinnert sie sich zurück:

» Das Essen war knapp und alles, was es gab, bekamen die Soldaten. Es besteht natürlich ein großer Unterschied zwischen Hungertod und Unterernährung, aber ich war sehr, sehr unterernährt. «

Die schlimme Erfahrung sollte Audrey für ihr Leben prägen und sie im weiteren Verlauf ihres Lebens zu ihrem aufopfernden Einsatz für Kinder in Not bringen.

Anfänge einer großen Karriere

Nach dem Krieg zieht die Familie vorübergehend nach Amsterdam. 1948 bekommt sie ihre erste Rolle im holländischen Film "Die Niederlande in 7 Lektionen". Im selben Jahr geht sie zurück nach England, wo sie eine Ausbildung absolviert, um Ballerina zu werden.

Audrey muss sich aber bald eingestehen, dass sich ihr Traum von der großen Tanzkarriere nicht erfüllen wird. Durch die Mangelernährung während des Krieges ist ihr Muskelwachstum beeinträchtigt worden, wodurch sie trotz aller Anstrengungen nicht mit den anderen Tänzerinnen mithalten kann.

Um Geld zu verdienen, beginnt Audrey zu modeln und spielt in einigen Musicals im Londoner West End. Auch kleinere Rollen in britischen Filmen bekommt die junge Frau. Im Zuge von Dreharbeiten wohnt Audrey 1951 zufällig im selben Hotel wie die Schriftstellerin Colette, die für ihr Stück "Gigi" eine Hauptdarstellerin sucht.

Fortan spielt Audrey bis Mai 1952 erfolgreich am Broadway, dem berühmten New Yorker Theaterviertel. Durch ihre Darbietung wird auch Hollywood auf die Schauspielerin mit den großen Rehaugen und dem für die damalige Zeit ungewöhnlichen Kleidungsstil aufmerksam.

Mit 24 wird Audrey Hepburn über Nacht zum Star

Als im Jahr 1953 eine Hauptdarstellerin für die romantische Komödie "Ein Herz und eine Krone" gesucht wird, sind Film-Größen wie Elizabeth Taylor im Gespräch. Doch stattdessen bekommt die bis dato völlig unbekannte Audrey Hepburn die Rolle der Prinzessin Ann, die sich in Rom in einen Reporter verliebt.

Der Film wird zum Kassenschlager und macht die 24-Jährige in Windeseile zum Star. Für ihre erste große Hauptrolle bekommt sie 1954 sogar den Oscar als beste Hauptdarstellerin verliehen. Von da an sind Menschen rund um den Globus dem Charme und der außergewöhnlichen Erscheinung der Audrey Hepburn verfallen

Ihre Grazie und ihre zeitlose Eleganz stehen im Kontrast zum üppigen Schönheitsideal, das durch Ikonen wie Marilyn Monroe zu dieser Zeit geprägt worden ist. Ihr unvergleichlicher Modestil setzt sich aus "dem kleinen Schwarzen", weite Röcke, rotem Lippenstift, übergroßen Sonnenbrillen, Halstüchern und flachen Ballerina-Schuhen zusammen und wird schnell auf der ganzen Welt kopiert.

Auch bis dahin eher als maskulin geltende Kleidungsstücke wie etwa Anzughosen oder Hemden trägt Audrey mit großem Selbstbewusstsein. Bis heute hat ihre Art sich zu kleiden Einfluss auf die Mode.

Audrey Hepburn wird zur Muse von Hubert de Givenchy

Im Jahr 1953 lernt Audrey Hepburn während Dreharbeiten den französischen Modedesigner Hubert de Givenchy kennen. Er ist zuvor gefragt worden, ob er sich vorstellen könne, die Garderobe für "Miss Hepburns" nächsten Film zu entwerfen. Givenchy sagt begeistert zu, da er mit der Schauspielerin Katherine Hepburn rechnet, die jedoch mit Audrey weder verwandt noch verschwägert ist.

Trotz anfänglicher Enttäuschung werden Hubert de Givenchy und Audrey Hepburn in den folgenden Jahren zum unzertrennlichen Mode-Gespann. Sie wird schließlich zu seiner Muse und sein bevorzugtes Model, während er fortan ihre gesamte Garderobe kreiert.

Paraderolle in "Frühstück bei Tiffany"

Durch nur einen einzigen Film ist Audrey Hepburn zum absoluten Top-Star geworden. In weiterer Folge dreht sie noch zahlreiche weitere Filme mit Schauspiel-Größen wie etwa Fred Astaire, Humphrey Bogart oder Sean Connery an ihrer Seite. Ein gemeinsames Film-Projekt mit Alfred Hitchcock scheitert Ende der 1950er Jahre jedoch, da das Drehbuch eine Vergewaltigungsszene enthält, die die Aktrice nicht spielen will.

Im Jahr 1961 spielt Audrey Hepburn dann ihre Paraderolle in dem weltberühmten Filmklassiker "Frühstück bei Tiffany", für den sie ihre vierte Oscar-Nominierung erhält. Das legendäre, schwarze Kleid, das Audrey in ihrer Rolle als Holly Golightly trägt, wird dabei natürlich von ihrem Freund Hubert de Givenchy designt.

1964 folgt außerdem die Musical-Verfilmung zu "My Fair Lady". Ende der 1960er Jahre zieht sich Audrey – mittlerweile Mitte 40 – von der Leinwand und den Theaterbühnen zurück.

Audrey Hepburns Privatleben

Ihren ersten Ehemann Mel Ferrer lernt Audrey Hepburn 1954 bei Theaterproben für das Broadway-Stück "Odine" kennen. Nur wenige Monate später heiratet das Paar und arbeitet in weiterer Folge zeitweise auch bei anderen Produktionen zusammen.

Doch das private Glück wird überschattet von insgesamt drei Fehlgeburten, die Audrey Hepburn erleidet. Besonders tragisch: 1959 stürzt sie bei Dreharbeiten für einen Western vom Pferd, bricht sich einen Rückenwirbel und verliert dabei ihr ungeborenes Kind.

Doch letztendlich klappt es doch noch mit dem Mutterglück: Am 17. Juli 1960 kommt ihr Sohn Sean zur Welt. Im Jahr 1968 zerbricht aber die Ehe mit Mel Ferrer. Nach 14 Ehejahren lässt sich das Paar scheiden. Bereits 1969 heiratet Audrey jedoch ein zweites Mal, nämlich den italienischen Psychiater Andrea Dotti.

Mit ihm bekommt sie 1970 einen weiteren Sohn, namens Luca. 1980 wird auch diese Ehe geschieden. Ihre letzte Liebe ist schließlich der niederländische Schauspieler Robert Wolders, mit dem sie bis zu ihrem Tod zusammen ist.

Soziales Engagement prägt ihre letzte Lebensjahre

Nach ihrem Rückzug aus der Filmbranche Ende der 1960er Jahre, tritt Audrey Hepburn nur noch in fünf Filmen auf. Ihre letzte Rolle ist die eines Engels in dem 1989 erschienenen Film "Always" von Steven Spielberg. Abseits der Schauspielerei widmet sich Audrey in ihren letzten Lebensjahren verstärkt humanitären Projekten und ihrer Familie. 1988 wird sie Sonderbotschafterin von UNICEF und setzt sich vor allem für Kinder in Not ein.

» Erst, wenn kein Kind, kein Mensch mehr hungern muss, ist unser Kampf zu Ende! «

Mit ihrem Lebensgefährten Robert Wolders bereist sie zahlreiche Länder, wie etwa Äthiopien, Somalia, El Salvador, Honduras oder Mexiko. Nach ihren Reisen stellt sie ihre Projekte in Europa und Amerika vor, wo sie auch Spenden sammelt.

Im Jahr 1992 fällt ihr die Arbeit für UNICEF immer schwerer, denn sie erhält die Diagnose Darmkrebs. Audrey wird operiert und unterzieht sich einer Chemotherapie, stirbt aber dennoch an den Folgen der Erkrankung am 20. Jänner 1993. Bei der Oscar-Verleihung wird sie im selben Jahr posthum mit einem Ehren-Oscar für besondere humanitäre Verdienste ausgezeichnet.