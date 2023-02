Wir alle haben doch schon mal mit dem Gedanken gespielt, uns die Haare abzuschneiden. So eine Kurzhaarfrisur sieht eben auch echt toll aus. Und, seien wir mal ehrlich, sie ziehen sich nicht ohne Grund seit Jahrzehnten durch die Modewelt: Sie strahlen einfach Coolness aus.

Dass diese ein bisschen Mut erfordern, ist klar. Schließlich ist das Ganze oft eine große Typveränderung und man kann sich nicht mehr hinter seinen Haaren "verstecken". Egal ob eine ausgeflippte Kurzhaarfrisur wie ein Sidecut, ein klassischer Pixie oder der raspelkurze Buzz Cut von Lou Anne - diese Schnitte sorgen auf jeden Fall für eine ganz große und manchmal auch radikale Verwandlung! Zudem wird ihnen auch nachgesagt, dass sie ihre Trägerin jünger wirken lassen.

Kurze Haare stehen im Prinzip eigentlich wirklich allen gut, unabhängig von Gesichtsform, Alter oder Haar-Typ. Wenn du ein paar Dinge beachtest und eine Friseurin oder einen Friseur hast, der ihr bzw. sein Handwerk beherrscht, wirst du garantiert happy mit deinem neuen Cut sein. Der entscheidende Faktor, um eine ansprechende Kurzhaarfrisur zu finden, ist die Wahl des richtigen Schnitts, der zu den eigenen Gesichtszügen passt und mit der Haarstruktur zusammenspielt.

Celebrities wie Kaley Cuoco, Jennifer Lawrence oder Millie Bobby-Brown machen es vor und zeigen wie toll Kurzhaarfrisuren aussehen können!

Ovales Gesicht: Dieser Form stehen fast alle Kurzhaarfrisuren - von Bowl Cut, Buzz Cut bis Undercut.

Runde Gesichtsform: Frauen mit einem runden Gesicht steht der Pixie Cut besonders gut. Ein asymmetrischer Schnitt sorgt für mehr Volumen im Deckhaar und lässt das Gesicht schmäler wirken.

Eckig: Auch bei diesen Konturen passen richtig viele Kurzhaarschnitte. Der Bowl Cut oder ein fransiger Bob können die Gesichtszüge optisch weicher machen.

Herzförmig: Ein lockiger Bob mit Stufen harmoniert perfekt und sorgt für mehr Fülle.

Du möchtest deine Gesichtsform noch bestimmen? Dann wirf doch einen Blick auf diesen Beitrag zu den verschiedenen Gesichtsformen! Dort findest du eine Übersicht und einen tollen Tipp, der dir hilft deine zu bestimmen!

Diese spielt eine entscheidende Rolle. Friseur:innen raten besonders oft bei dünnem Haar zu einer Kurzhaarfrisur. Denn diese können dem Haar mehr Volumen geben. Die Auswahl des Schnitts ihr hier besonders wichtig.

Auch dickes Haar kommt kurz geschnitten und ausgedünnt stylish daher. Es reduziert sich hier dann meist der Fön- und Styling Aufwand. Pony-Frisuren und Stufen-Varianten ergeben zudem zahlreiche Möglichkeiten bei dieser Haarstruktur.

Welliges Haar profitiert von einem Bob und Locken sehen mit einem Shag besonders cool aus.

Das Tolle ist, Kurzhaarfrisuren sind total vielseitig. Es gibt unzählige Variationen, sodass garantiert für jede Frau der passende Schnitt dabei ist. Hier stellen wir dir die bekanntesten vor!

Wie kurz ist eigentlich ein Kurzhaarschnitt? Grundsätzlich werden all jene Hairstyles als Kurzhaarfrisuren bezeichnet, bei denen die Haare bis maximal knapp unter den Wangenknochen enden. Dadurch grenzen sie sich dann auch von Frisuren für mittellange Haare ab.

Der Bob

Wer nicht gleich komplett aufs Ganze gehen will, kann erst mal mit einem Bob anfangen. Er ist die "längste" aller Kurzhaarfrisuren und außerdem ein absoluter Klassiker, der schon seit vielen Jahren voll im Trend ist. Die Haare werden oberhalb der Schulter entweder fransig oder ganz gerade abgeschnitten. Der Bob ist unglaublich edgy und verleiht seiner Trägerin sofort Selbstbewusstsein und Ausdrucksstärke. Eine echte Power-Frisur eben!

Wem steht er? Gute Neuigkeiten! Der Bob passt zu jeder Gesichtsform. Hast du ein herzförmiges Gesicht, ist deine obere Gesichtshälfte breiter als die untere. Das kannst du zum Beispiel mit Curtain Bangs ausgleichen.

Prominente Trägerinnen gibt es viele. Kaia Gerber, Emilia Clarke, Léa Seydoux, Taylor Swift, Demi Lovato, Cameron Diaz, ... die Liste ist endlos.

(c) Getty Images

Andere Varianten des Bobs:

Mit Pony: Den klassischen Bob kann man natürlich auch mit Pony oder Curtain Bangs tragen. Je fransiger geschnitten, desto lockerer wirkt das Ganze.

Pagenkopf: Möchte man es ganz clean, ist der Pagenkopf (auch Bubikopf) eine Überlegung wert. Wir kennen ihn alle, schließlich handelt es sich um DIE Trendfrisur aus den 1920er Jahren, den alle Flapper Girls trugen. Die vorderen Haare reichen bis zur Mitte der Wangen, am Hinterkopf werden sie noch kürzer. Die Stirnfransen enden oberhalb der Augenbrauen und sind ganz gerade geschnitten. Am einfachsten in der Handhabung ist der Cut für Frauen mit glatten oder welligen Haaren.

(c) Getty Images

Der Pixie Cut

Der Pixie Cut ist ein Kurzhaarschnitt für Frauen, dessen typisches Merkmal die verschiedenen Haarlängen sind: am Hinterkopf und an den Seiten sind sie meist kürzer, oben dafür länger. Es handelt sich um eine sehr elegante Art und Weise, kurze Haare zu tragen: Der Hals wird optisch verlängert, die Gesichtszüge wirken fein. Deshalb auch der Name "Pixie", vom englischen Wort für Elfe.

Wem steht er? Beim Pixie gibt es nicht "den einen" Schnitt. Das macht ihn so vielseitig und für jede Frau tragbar.

Katy Perry, Audrey Hepburn, Jennifer Lawrence, Natalie Portman, Emma Watson oder Zoë Kravitz sind berühmte Trägerinnen des Cuts.

(c) Getty Images

Der Buzz Cut

"Buzz" steht für das Summen, das der Rasierer macht - das Haar wird bis auf ein paar Millimeter am gesamten Kopf komplett abrasiert. Diese Frisur ist definitiv etwas für Mutige - aber wenn man sich traut, wird man mit einem extravaganten, unglaublich coolen Look belohnt, mit dem man aus der Menge hervorsticht.

Wem steht er? Der Buzz Cut ist vor allem für Frauen geeignet, die weiche, symmetrische Gesichtszüge haben. Bei ovalen oder herzförmigen Gesichtern wirkt er am besten. Frauen, die ein eckiges Gesicht oder eine hohe Stirn haben, sollten sich als Alternative vielleicht eher für einen Pixie entscheiden. Je feiner das Haar, desto mehr sollte man darauf achten, die Haare nicht zu kurz zu schneiden. Sonst scheint die Kopfhaut durch.

Nicht selten ist der Buzz Cut auch ein feministisches Statement. Immerhin galten lange Haare lange Zeit als Inbegriff von Weiblichkeit. Viele Frauen ließen sich in der Vergangenheit einen Buzz Cut schneiden, um mit veralteten Rollenbildern zu brechen. Sie bewiesen, dass man auch mit sehr kurzen Haaren schön und feminin sein kann. Obwohl man anmerken muss, dass - zumindest in der Modeindustrie sowie der Generation TikTok - ein Buzz Cut gar keine so große Sache mehr ist. Unsere Welt hat sich weiterentwickelt, ist diverser geworden.

Viele Stars, darunter Emma Watson, Cara Delevingne oder Emilia Schüle, haben sich in der Vergangenheit schon drübergetraut und sich für den radikalen Cut entschieden. Manche Schauspielerinnen taten es aufgrund einer Rolle.

(c) Getty Images

Auch die Österreicherin Lou Ann, die 2022 bei Germany´s Next Topmodel gewann, ist ein großer Fan des raspelkurzen Haarschnitt und er steht ihr einfach großartig!

Der Bowl Cut

Beim Bowl Cut befindet sich das Haar auf einer Länge: über den Ohren. Wie der Name schon sagt ("bowl" = Schüssel), ist der Grundgedanke dieses Schnitts, dass man einen Topf oder eine Schüssel auf den Kopf legt und drumherumschneidet. Was man in der Umsetzung natürlich nicht tun sollte. Wer will, dass es gut aussieht, lässt von solchen Experimenten besser die Finger. Gerade Kurzhaarschnitte erfordern Fachwissen, da sie schwieriger zu schneiden sind und der Gesichtsform angepasst werden müssen.

Wem steht er? Der Bowl Cut steht vor allem ovalen, herzförmigen sowie eckigen Gesichtern. Bei runden Gesichtern kann der Effekt mit dem ebenfalls runden Schnitt noch verstärkt werden.

Prominente Trägerinnen dieser coolen Frisur sind zum Beispiel Agyness Deyn, Rihanna (sie trug ihn damals in Knallrot!), Anne Hathaway, Estelle oder Mary J. Blige.

(c) Getty Images

Der Side- bzw. Undercut

Diese Frisur kommt ursprünglich aus der Punk-Szene, hat sich aber längst im Mainstream eingebürgert. Beim Side- bzw. Undercut werden die Haare am Hinterkopf sowie an den Seiten bis auf wenige Millimeter abrasiert - der Rest bleibt länger und wird gestuft. Das Deckhaar fällt somit lässig über die kürzere Stelle.

Wem steht er? Da man hier mit den Längen und Stufen perfekt spielen kann, ist die Frisur ziemlich wandelbar und passt zu jeder Gesichtsform. Von elegant bis punkig sind hier viele Looks möglich.

Stars wie Miley Cyrus, Pink, Ellie Goulding oder Rihanna trugen die Frisur in der Vergangenheit und haben viele Nachahmerinnen gefunden. Auch Cara Delevingne hatte, nachdem ihr Buzz Cut rausgewachsen war, für einige Zeit einen Sidecut.

(c) Getty Images

Der Garçon-Schnitt

Der Look ist cool, frech und wirkt trotzdem sehr feminin und war auch schon in 20ern sehr beliebt. Das Model Twiggy trug diese Pixie-Variation in den 60ern und sorgte für einen regelrechten Hype um den Haarschnitt. Der Garçon- oder auch Jungen-Schnitt ist am Oberkopf und an den Seiten kürzer gehalten, während das Nacken- und Deckhaar länger bleibt. Um mehr Volumen und Fülle zu erzeugen, werden die Haare vom Hinterkopf nach vorne geschnitten. Wuschelig gestylte Strähnen und ein schräg geschnittener Pony machen den Schnitt besonders frech.

Die Frisur eignet sich für alle Gesichtsformen und sieht besonders chic bei feinem Haar aus. Außerdem sorgt der Schnitt für einen schönen Hinterkopf bei dieser Kurzhaarfrisur.

Tipp für feines Haar: Strähnen machen den Look natürlicher und das Haar wirkt voluminöser.

Möglichkeiten für das Styling von kurzem Haar

Kurzes Haar ist alles andere als langweilig - von schick und romantisch bis hin zu cool, rockig oder punkig - Kurzhaarfrisuren können individuell gestylt werden. Sie bieten dabei ganz schön viele unterschiedliche Styling-Varianten.

Je nach Lust und Laune kann das Haar sleek und edel nach hinten gelegt, geglättet oder gelockt werden. Für einen frechen "Out of Bed"-Look eignen sich beispielsweise leichte Wellen, die mit einem Glätteisen gemacht werden können.

Unverzichtbare Styling-Tools für Kurzhaarfrisuren sind auf jeden Fall ein Glätteisen, Hitzeschutzspray und Gloss oder Gel für ein perfektes Finish. Bei feinem Haar sollten diese seltener und nur in kleinen Mengen verwendet werden, da die Haare sonst zu stark beschwert oder durch die Hitze geschädigt werden können.

Eine Pony kann den Look und die Wirkung einer Kurzhaarfrisur mitbestimmen:

Ein fransiger Look wirkt frech.

Im Sleek Look wird dieser besonders elegant und gepflegt.

Punkig mit schrägem oder hochgestecktem Pony

Kurzhaarfrisuren prominenter Frauen

Viele Stars haben im Laufe ihrer Karriere Kurzhaarfrisuren getragen, einige taten es für ihre Rolle, andere sind überzeugt von dem Hairstyle und tragen diesen immer wieder.

So trug beispielsweise schon Audrey Hepburn den kurzen, schicken und populären Bob der 50er und 60er Jahre. In den 70ern war es das Model Twiggy, die den Pixie Cut modern machte. Seitdem gibt es immer wieder Stars, die für regelrechte Hypes ums Kurhaarschnitte sorgen.

Diese Promis sind überzeugte Trägerinnen von Kurzhaarfrisuren

Halle Berry - sie trägt häufig einen Kurzhaarschnitt, der ihre schönen Gesichtszüge zur Geltung bringt. Ein besonders legendärer Moment ihrer Karriere und für den Pixie Cut, war ihr Auftritt in "James Bond".

Die Schauspielerin Emma Watson verwandelte ihr langes Haar in einen Pixie-Schnitt nach dem Ende der "Harry Potter"-Reihe. So erfand sie sich erfolgreich neu, was dann auch zu einem entscheidenden Moment in ihrer Karriere wurde.

Rihanna - Sängerin, Schönheits-Ikone und Gründerin von Fenty-Beauty - ist bekannt für ihre ausgefallenen und innovativen Kurzhaarschnitte, die vom Buzz Cuts bis zum Undercut reichen.

Eine Ikone unter den Schauspielerinnen ist sicher Jane Fonda. Sie trug immer wieder verschiedene Cuts und ist auch ein guter Beweis dafür, dass gerade Frauen über 60 besonders toll mit kurzen Haaren aussehen.

Diese Schauspielerinnen schnitten ihr Haar für eine Film- oder Fernsehrolle ab

Anne Hathaway lies für ihre Rolle in "Les Misérables" ihr langes Haar zu einem Kurzhaarschnitt abschneiden.



Die Schauspielerin Charlize Theron rasierte sich das Haar extra kurz für ihre Rolle als Imperator Furiosa in "Mad Max: Fury Road".

Für ihre Rolle in dem Film "LOL" schnitt sich Miley Cyrus die Haare zu einem Pixie ab.

Natalie Portman musste für ihre Rolle als Evey Hammond in "V for Vendetta" Haare lassen. Scarlett Johansson trug In "Iron Man 2" einen Bob.

7 Gründe für eine Kurzhaarfrisur

Egal auf welchen Schnitt für kurzes Haar du ein Auge geworfen hast oder ob du dir noch unsicher bist. Wir haben eine Liste mit den vielen Vorteilen des coolen Looks.

Eine neue Leichtigkeit und Empowerment Kein langes Fönen mehr Mehr Volumen für feines und dünnes Haar Unglaublich viele und einfache Styling-Optionen Dein Gesicht kommt besser zur Geltung Kurzhaarfrisuren sind immer angesagt Gesündere Haare - da sie öfter geschnitten werden



Das Styling dauert zwar kürzer, aber je nachdem, wie kurz das Haar ist, fallen auch ein paar Möglichkeiten wie das Hochstecken der Haare oder Pferdeschwanz-Frisuren weg.