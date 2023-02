Die Präsentation der Frühjahrs- und Sommerkollektionen für 2023 hat uns auch bereits einen Ausblick auf die Frisurentrends 2023 gegeben. Dabei zeichnet sich vor allem ein Trend ab: Die Designer:innen der großen Modehäuser wollen unser Haar dieses Jahr kurz sehen! Egal ob Bixie, French Bob oder 90s-Lob – dieses Jahr erwarten uns viele Retro-Haarschnitte mit einem modernen Twist. Weiterer Pluspunkt: Die Frisuren sind pflegeleicht aber mindestens genauso stylisch, denn trotz der kurzen Haarlänge gibt es immer noch unterschiedliche Styling-Möglichkeiten.

Trendfrisur: Short Wolf Cut

Wenn Rocksängerin Joan Jett im Jahr 2023 einen Karrierewechsel machen und Laufstegmodel werden würde, wäre der Short Wolf Cut wohl ihr Haarschnitt. Der zottelige Wolfcut mit dem gewissen Rock’n’Roll-Appeal ist schon seit einiger Zeit sehr angesagt. Die prominentesten Vertreterinnen: Billie Eilish, Miley Cyrus und zuletzt auch "Wednesday"-Star Jenna Ortega. Doch es ist vor allem die kurze Länge knapp unterhalb der Ohren, die der Frisur jetzt eine frische und moderne Note verleiht.

Ähnlich wie beim Mullet (Vokuhila), werden die Haare vorne kurz und hinten fransig lang geschnitten. Zudem kann die Trendfrisur mit oder ohne Pony geschnitten werden und auf unterschiedlichste Weise in Szene gesetzt werden: Denn der Short Wolf Cut funktioniert sowohl glatt geföhnt als auch mit Locken. Ein messy Styling passt auf jeden Fall am besten zu dieser Trend-Frisur und ist perfekt für alle, die es morgens im Badezimmer schnell und unkompliziert mögen.

Der Klassiker für kurze Haare: French Bob

Kurze Haare: ja oder nein? Diese Entscheidung fällt vielen Frauen schwer. Wenn du hast Angst vor einem radikalen Kurzschnitt hast, dann solltest du zu einem Bob greifen. Ohne Zweifel: Die Kurzhaarfrisur ist mittlerweile ein echter Klassiker, zumal es auch bereits zahlreiche Abwandlungen davon gibt. In der Regel endet der Bob jedoch irgendwo um das Kinn herum. Besonders gut setht die Frisur Menschen mit ovalen Gesichtern. Der French Bob ist quasi die französische, kleine Schwester des Klassikers.

Der French Bob ist ein bisschen kürzer als der klassische Bob wie wir ihn kennen. Was ihn vom Pagenschnitt unterscheidet ist, dass die Haare im Hinterkopf können kürzer getragen werden als vorne und er nicht geradlinig sein muss. Zusätzlich kann auch diese Frisur auf unterschiedlichste Arten getragen werden. Wir lieben speziell die Variante mit Stirnfransen – très chic!

Kurzhaarschnitt: Bixie Cut

Man nehme den Pixie Cut und den Bob. Gemischt mit einer gehörigen Portion Punk erhält man den Bixie Cut. Diese Frisur zeichnet sich durch ihren stufigen und sehr kurzen Schnitt aus. Anders als beim klassischen Pixie Cut, wird das Haar hier im Nacken länger gelassen, sodass es fransig hinter den Ohren absteht. Quasi wie ein Vokuhila, nur schicker und mit einem edgy Twist! Diese Trendfrisur steht ganz klar allen Gesichtsformen.

Das Deckhaar wird beim Bixie Cut schließlich kräftig durchgestuft. Ein Pony kann den Beauty-Look abrunden. Vergiss aber nicht: Um die Länge zu erhalten, solltest du deinen Bixie alle sechs bis acht Wochen nachschneiden lassen.

Kurzhaarfrisur 2023: Bedhead

US-Aktrice Julia Garner trägt einen weiteren Frisurentrend für 2023 – nämlich den Bedhead. Dieser entspringt der anhaltenden Popularität der 90er Jahre und allen voran der Grunge-Bewegung. Wie der Name "Bedhead" jedenfalls schon vermuten lässt, handelt es sich hierbei um einen "Out Of Bed"-Look. Ganz so, als wäre man gerade aufgestanden, soll dies Frisur mühelos und lässig wirken.

Doch natürlich benötigt auch diese Frisur eine Prise Styling: Am besten arbeitest du für diese grungy Kurzhaarfrisur mit Texturspray. Dieses unterstützt den Undone-Look und deine natürliche Haarstruktur. Auf die Bürste solltest du beim Styling ebenfalls verzichten: Besser ist es, mit den Fingern durch die Haare zu streifen. So bleibt der lässige Look der Kurzhaarfrisur lange erhalten.

Short Finger Coil Afro

Diese Trendfrisur eignet sich ideal für Menschen mit afro-texturiertem Haar (siehe auch: Frisuren für krauses bzw. Afrohaare). Der Short Finger Coil Afro sorgt ebenso wie die oben genannten Frisuren für einen lässigen und mühelosen Look – und ist speziell bei kurzen Haaren auch wirklich easy zu stylen. Einfach die einzelnen Haarsträhnen mit Hilfe einer Stylingcreme um den Finger herumlegen, daran ziehen und die Locke zurückfedern lassen.

Mehr Technik benötigt es für diesen Hairstyle nicht! Das Tolle am Short Finger Coil Afro: Sprungkraft und Volumen deiner natürlichen Haarpracht werden so besonders toll in Szene gesetzt! Zudem muss nicht mit heißen Haarstyling-Tools hantiert werden – we like!

Trendfrisur für kurze Haare: Pixie Cut

Der Pixie Cut ist ein Frisuren-Evergreen, der nie so ganz aus der Mode kommt. Für 2023 haben wir ihn ebenfalls auf unserem Trend-Radar. Denn der Pixie Cut ist weit mehr, als nur kurz getragenes Haar. Durch die Kombination aus unterschiedlichen Haarlängen in einem Schnitt ist dieser Haarschnitt sehr vielseitig und sieht dazu noch super feminin aus.

Der Grundschnitt: An den Seiten und im Nacken sind die Haare sehr kurz gehalten (oft nur zwei bis drei Zentimeter lang). Das Deckhaar wird hingegen länger getragen. Im täglichen Handling ist der Pixie Cut unkompliziert und erfordert minimale Trocknungszeit. Zudem kann die Frisur vielseitig gestylt werden – je nach Lust und Laune kann er elegant oder rockig frisiert werden.

Pagenschnitt

Zeitlos, weiblich und sytlisch - so würden wir den Kurzhaarschnitt beschreiben. Schon bereits in den 20er Jahren eroberte diese Frisur die Köpfe der Frauen. Damals noch ein Ausdruck der Emanzipation des weiblichen Geschlechts, als sich Frauen den Platz in der Arbeitswelt erkämpften.

Zu den berühmtesten Trägerinnen gehören: Anna Wintour, Katie Holmes und zeitweise Taylor Swift. Gekennzeichnet ist der Look durch seinen kinnlangen geraden Schnitt in Kombination mit einem ganz gerade geschnittenen Pony. Er zählt auch zu den Bob-Schnitten und kann in unterschiedlichen Ausführungen getragen werden - jedoch nie gestuft!

Der Pagenschnitt ist für alle Haartypen geeignet und kann sowohl lockig als auch glatt getragen werden. Besonders gut zur Geltung kommt die Kurzhaarfrisur bei feinen Gesichtszügen sowie bei ovalen und herzförmigen Gesichtsformen.

