Cameron Diaz wurde in San Diego, Kalifornien, als Tochter von Billie (geb. Early), einer Import-Export-Agentin, und Emilio Diaz, einem Vorarbeiter des kalifornischen Ölkonzerns Unocal, geboren.

Frühe Jahre von Cameron Diaz

Ihr Vater, der in der Gegend von Los Angeles geboren wurde, war kubanischer Abstammung, während zu den Vorfahren ihrer Mutter Engländer, Deutsche und Ulster-Schotten gehörten.

Cameron Diaz hat auch zwei ältere Geschwister: Schwester Chimene und Bruder Michael. Sie besuchte zunächst die Los Cerritos Elementary School und anschließend die Jordan High School in North Long Beach. Im Jahr 1989 machte sie ihren Abschluss an der Long Beach Polytechnic High School in Long Beach.

Cameron Diaz: ihre Anfänge als Model

Im Alter von 16 Jahren wurde sie auf einer Party in Hollywood von einem Fotografen entdeckt, der ihr innerhalb einer Woche zu einem Vertrag mit der Elite Modeling Agency verhalf, wo sie ihre Karriere als Model begann. Im Juli 1990 erschien sie auf dem Cover der Zeitschrift "Seventeen".

Ihre Eltern erlaubten ihr, fünf Jahre lang durch die Welt zu reisen, um ihre Modelkarriere zu verfolgen, angefangen in Japan. Sie nahm an Kampagnen für Marken wie Calvin Klein und Levi's teil. 1991 trat sie in Sydney in einer australischen Coca Cola-Werbung auf. Später schmückte sie zahlreichen Titelseiten.

Karrierebeginn als Schauspielerin in "Die Maske"

Im Alter von 21 Jahren gewann sie einen Casting-Aufruf für die Rolle der Jazzsängerin Tina Carlyle in Chuck Russells Krimikomödie "Die Maske". Ohne schauspielerische Erfahrung verließ sie sich ausschließlich auf eine Empfehlung der Modelagentur Elite, meldete sich aber zu einem professionellen Schauspielworkshop an.

Der Film wurde zu einem der umsatzstärksten Filme des Jahres 1994 und brachte Cameron Nominierungen für den MTV Movie Award in drei Kategorien ein: beste Durchbruchsrolle, begehrteste Schauspielerin und beste Tanzszene mit Jim Carrey.

Cameron Diaz etabliert sich im Filmgeschäft

Danach spielte sie unter anderem eine Nebenrolle in der romantischen Komödie "My Boyfriend is Getting Married" (1997), bevor sie die Titelrolle der Mary in Bobby und Peter Farrells Erfolgskomödie "The Way of the Blonde" (1998) spielte, welche ihr eine Golden Globe-Nominierung als beste Schauspielerin in einer Komödie oder einem Musical einbrachte.

Ihre nächsten beiden Projekte – Oliver Stones Sportdrama "The Man's Game" (1999) und Spike Jonzes surreale Fantasy-Komödie "Being Like John Malkovic" (1999), die ihr eine zweite Golden Globe-Nominierung als beste Nebendarstellerin einbrachte – festigten dann endgültig Diaz' Ruf als Schauspielerin.

Die Schauspielerin erhielt ihre dritte Golden Globe-Nominierung für ihre Nebenrolle in "Vanilla Sky" (2001) und hat in einer Reihe von hochkarätigen Filmen mitgewirkt, darunter "Charlie's Angels" (2000) mit Schauspielkolleginnen Lucy Liu und Drew Barrymore und dessen Fortsetzung "Charlie's Angels: Dizzying Speed" (2003).

Zudem synchronisierte Cameron auch die Figur der Prinzessin Fiona in der Zeichentrickserie Shrek (2001-2010) – für Teil 3 kassierte sie 30 Millionen US-Dollar fürs Synchronsprechen. Für ihre Darstellung in Martin Scorseses Gangsterdrama "Gangs of New York" (2002) erhielt sie ihre vierte Golden Globe-Nominierung als beste Nebendarstellerin. Am 22. Juni 2009 enthüllte sie ihren Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame.

Auf der Leinwand war Cameron Diaz zuletzt in der Familien-Musical-Komödie "Annie" (2014) zu sehen, hat aber 2022 angekündigt in die Filmindustrie zurückzukehren. Hierzu wird sie im neuen Netflix-Film "Back in Action" mit Jamie Fox zu sehen sein.

Cameron Diaz ist mittlerweile eine der bestbezahlten Schauspielerinnen Hollywoods. Experten zufolge kann sie mit bis zu 15 Millionen Dollar für eine Rolle in einem Film rechnen. Die Zeitschrift "Forbes" kürte sie zur bestbezahlten Schauspielerin der Jahre 2008-2009. Ihr Jahreseinkommen betrug damals 50 Millionen Dollar.

Im Jahr 2012 stufte das Magazin sie als 59. einflussreichste Person im Showgeschäft ein, mit einem Jahreseinkommen von 34 Millionen Dollar. In späteren Jahren verdiente sie weniger, dennoch wurde ihre Haushaltskasse mit "mindestens" 20 Millionen Dollar gespeist. Abgesehen davon: Der Star verdient nicht nur mit der Schauspielerei in Filmen. Ihr Einkommen besteht auch aus Werbung und einer Weinfirma namens "Avaline".

Persönliches & Privates: viele Liebeleien und Hochzeit mit Benji Madden

Das Beziehungsleben von Cameron Diaz war zu Anfang höchst unbeständig. Die Liste ihrer Bewunderer umfasste dabei sehr viele Namen: Matt Dillon, Jared Leto, Justin Timberlake, Alex Rodriguez, ...

Nach etlichen turbulenten Jahren, kam Cameron Diaz zur Ruhe. Als sie 2014 eine Party in ihrem Haus veranstaltete und ihr Freunde Nicole Richie und Joel Madden einlud, kam der Zwillingsbruder des Musikers mit und so lernte sie ihren Mann kennen. Die Schauspielerin gab in einem Interview zu, dass Benji Madden sie von der ersten Sekunde an sehr mochte und sie begannen sich heimlich zu treffen.

Und obwohl nur wenige Menschen von ihrer Beziehung wussten und nur wenige darauf wetteten, gaben die Liebenden im Dezember 2014 ihre Verlobung bekannt. Im Januar 2015 wurden sie offiziell zu Mann und Frau. Das Paar wurde auf Camerons Anwesen in Beverly Hills vor 100 eingeladenen Gästen getraut. Sie haben eine Tochter Raddix, welche am 30. Dezember 2019 zur Welt kam.

Der größte Meilenstein im Leben von Cameron Diaz

Wer meint, dass der größte Meilenstein von Cameron Diaz einer ihren beruflichen Erfolge war, hat weit gefehlt. In einem Interview verriet der Star nämlich, dass das späte Mutterwerden ihre Einstellung zum Älterwerden völlig verändert hat und das dieses Ereignis der größte Meilenstein in ihrem Leben war.

Sie gab zu, dass sie sich aufgeregt fühlt und hofft, noch mindestens 50 Jahre alt zu werden. Im Idealfall würde sie gerne 110 Jahre alt werden und das alles, weil sie so lange wie möglich am Leben ihrer kleinen Tochter teilhaben möchte.

In einem Podcast verriet die Schauspielerin außerdem, dass sie von ihrer Freundin Gwyneth Paltrow zur Mutterschaft gedrängt wurde. Die Schauspielerin war der Meinung, dass Diaz eine natürliche Mutterschaft in sich trug und dass sie sogar dazu bestimmt war, Mutter zu werden.

"Als ich in Filmen mitspielte, habe ich die ganze Zeit gearbeitet und nicht einmal an die anderen Bereiche meines Lebens gedacht. Ich habe sie vernachlässigt. Ich war überwältigt", sagte Diaz in der Talkshow von Kevin Hart.